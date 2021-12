"El Gobierno está interesado en que haya una competencia con ascensos y descensos en la A, la B y la C": Ministro del Deporte

Osvaldo Hernández

Seis meses después de haber asumido como Ministro del Deporte, el ejecutivo caldense Guillermo Herrera Castaño, ya tiene indicadores sobre su primer semestre en el cargo que hoy ocupa. LA PATRIA lo entrevistó para hablar de Juegos Nacionales, fútbol colombiano, Juegos Panamericanos Júnior, laboratorio antidopaje de Bogotá y los programas de recreación y tiempo libre.

- ¿Los Juegos Panamericanos Júnior de Cali sí marcaron el relevo generacional del deporte colombiano?

Hay muchas cosas: la organización de los Juegos, los primeros en la historia, impulsados por lo que se hacía en otros continentes. Los hicimos y los organizamos acá, en Cali. La organización fue espectacular. Atendimos 3 mil atletas, 6 mil participantes. Los resultados son sobresalientes, una segunda posición después de Brasil y superando a países como Estados Unidos, Cuba, México, lo dicen todo. Los Juegos demostraron que los procesos van bien y, sobre todo, los programas del Ministerio del Deporte, como Talentos Colombia y los PAD. Ganamos en muchos deportes y las 145 medallas que se sumaron fueron por jóvenes en proyección y eso nos deja muy contentos. No podemos olvidar que los medallistas de oro van a los Juegos Panamericanos Mayores. Y ojo a este dato, la participación de las mujeres. El 54% de las medallas fueron obtenidas por mujeres y eso también nos hace muy felices.

Cuando uno llega al deporte casi todo está orientado al logro masculino, pero cuando lo vemos, las mujeres son las que más ponen y hoy por eso apoyamos las ligas femeninas de fútbol, voleibol y baloncesto. El año próximo, de los recursos asignados a las federaciones, un rubro puntual tendrá que ser invertido en la rama femenina. Por eso, de los $33 millones que tenemos para el próximo año, en promedio, el 30% debe ser destinado para la rama femenina.

- Usted calificó lo sucedido en la final de la Primera B como una vergüenza ¿Hoy piensa lo mismo?

Totalmente, además no fui yo solo, no, todo el país, desde el mismo presidente de la República, más lo que se dijo en el exterior. Fue evidente lo que todos pudimos ver en las pantallas de televisión. Me reitero que lo que vimos fue un comportamiento antideportivo y admite discusiones. Lo que hemos pedido a la Dimayor, como lo está haciendo, es que aclare todo esto con las herramientas que tiene. No sabemos cuáles fueron las motivaciones, no sabemos qué pasó, por eso le pedí a Fiscal que ellos también intervengan para saber qué hay detrás y ya lo está haciendo. Me sentí defraudado, como muchos, por lo que vimos esa tarde con un deporte tan importante como el fútbol.

- ¿Ha sentido que la Dimayor ha hecho algo al respeto?

Se suspendió la final y esa es una señal importante. Fui a la Dimayor y hablé con el presidente Fernando Jaramillo y los presidentes de las comisiones. Debemos respetar el debido proceso, pero esperemos que sea rápido y serio.

- ¿El Ministerio del Deporte está interesado en que haya Primera C y sea con ascenso y descenso?

Lo hemos hablado y mucho, con Ramón Jesurun, Álvaro González y Fernando Jaramillo. El Gobierno está interesado en que haya una competencia con ascensos y descensos en la A, la B y la C. Es un tema que debe ser progresivo. Debemos reconocer que la Primera C ya existe, con 212 equipos. Lo que tenemos que buscar es la premiación deportiva con desarrollo técnico para que haya un mejor nivel en el fútbol colombiano. Esperamos que sea tocado en la asamblea de la Dimayor, como también el de la Liga Femenina. Hemos planteado que se haga la competencia en un año para sacar campeones por regiones y al siguiente se invite al campeón de la C a la B. Hablamos de algo progresivo. Vamos a ver cuál será el compromiso del fútbol profesional con el fútbol aficionado. Igual, debemos trabajar en la infraestructura deportiva de los estadios que se usarán.

- ¿En qué va la seguridad, las cámaras y la biometría para entrar a los estadios?

Me llamó la atención eso, que llevamos 20 ó 30 años con este tipo de incidentes y la respuesta siempre es la misma. Leía que la definición de estupidez o locura es "siempre hacer lo mismo, esperando un resultado diferente". Aquí hay varias cosas que estamos trabajando: la tecnología para los estadios, que algunos lo tienen, más la boletería electrónica. Lo estamos haciendo con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de la las Tecnologías. Preparamos un decreto de orden público para empezar a organizar los filtros de los accesos a los estadios. Funcionará por medio de la boletería electrónica y personalidad. Se acaba la boleta de papel. Sea el que sea, abono, cortesía o boleta, todo personalizado. Funcionará como un tiquete aéreo, todo autenticado desde el celular o con la cédula. Eso nos permitirá saber quién es quién en el estadio y llegarán las sanciones para los violentos. Cruzaremos los datos con los organismos de seguridad para conocer los antecedentes y podremos crear el registro de infractores. Ejemplo: no le podríamos vender boleta al que tenga casa por cárcel. Tenemos $4 mil millones desde el Ministerio para diseñar esta plataforma tecnológica para su uso ideal. Con el paso del tiempo se mejorará en todo.

- ¿Qué piensa hoy del barrismo social?

Soy un convencido que el barrismo aporta; son más los buenos que los malos. El problema en el fútbol es que dos vándalos desbaratan un estadio con 30 mil personas o pueden ser el detonante para cualquier tragedia. Hay que trabajar duro con el barrismo, creo que desde el 2018 no se generan espacios de conversación. El próximo año convocaremos a la convención nacional de barras, pero también promoveremos proyectos sociales con las barras. Ya nos hemos sentado con ellos y sabemos que tienen todo tipo de programas sociales; hay jóvenes que necesitan es la oportunidad. Les pedimos proyectos y respondieron nueve ciudades.

- Ernesto Lucena, exministro del Deporte, dijo que el laboratorio antidopaje se abriría a finales de este año ¿En qué va ese tema?

Seguimos con el proceso y la metodología que nos trazamos con la Wada (Agencia Mundial Antidopaje). Hay dos temas: el primero, la independencia en su administración científica, técnica, financiera y ejecutiva, y hemos avanzado. No podemos tener ninguna injerencia. Y segundo, tenemos que mejorar la capacidad científica del personal que lo operará. Firmamos hace un mes un acuerdo de intenciones con la Universidad Nacional, por su capacidad académica y científica, para que asumas las funciones del laboratorio. Todo se debe cerrar en febrero o marzo. La idea es que se empiece a operar a finales del primer semestre del próximo año. También ya hemos creado el Tribunal Antidopaje para garantizar su independencia.

- Los últimos años se ha mejorado la atención con la población sedentaria, no la de alto rendimiento ¿Cómo terminan los programas de recreación, hábitos y estilos de vida saludables?

Vine a Manizales por los Campamentos Nacionales Juveniles, un evento que reúne a 250 jóvenes de todo el país. También trabajamos con toda la población en Hábitos y Estilos de Vida Saludables, Nuevo Comienzo. La reitero algo que le dije cuando llegué al cargo. Mi gran apuesta son las escuelas deportiva. Hemos triplicado el presupuesto y pasamos de $6 mil millones al año a $25 mil millones. Queremos llegar a 500 municipios de todo el país y sobre todo a las regiones más afectadas por el conflicto. Queremos prevenir el reclutamiento forzado de niños que se presenta en muchas regiones del país. Necesitamos más niños haciendo deporte. Mire este dato: en Colombia, de los 6 a los 12 años tenemos 5 millones 300 mil niños y de esos solo el 8% practica un deporte o va a una escuela después del colegio. Hay un desequilibrio total. En estrato uno, ese 8% baja al 4% y en estrato seis, es el 42%. Y es peor por regiones, en Vaupés y Vichada es del 2%.

- Usted dijo cuando asumió que el deporte colombiano no tiene un indicador económico para pedir recursos ¿Ya lo tiene?

Tengo convenio con el Dane. Lo firmamos el 9 de noviembre y vamos a crear la cuenta satélite del deporte. Hacer una medición macro del impacto de las políticas y las inversiones que se hacen en el deporte. Mire los Juegos Panamericanos Júnior de Cali, los Juegos de Mar y Playa...necesitamos saber cuál es el impacto real. Hasta ahora hemos detectado 114 sectores, según la clasificación económica internacional, y 300 sub-sectores, en los que se podrían generar 5 millones de empleos.

- El Ministerio está planteando la idea de que los Juegos Nacionales del 2023 sean respetuosos del ecosistema ¿Qué harán?

Lo hablamos desde el quinto comité, en agosto pasado, en Manizales. La idea es impulsar un protocolo de manejo y compensación para que estos sean los Juegos Verdes. Ya se presentó cómo sería la idea: vamos a tener detalles muy interesantes desde lo ambiental; primero, vamos a sembrar 100 mil árboles en los tres departamentos. Vamos a hacer jornadas de educación social sobre el tema con la comunidad: haga deporte, pero recoja la basura. Pero, sobre todo, queremos eliminar el uso del plástico.