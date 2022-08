“Él es inocente, que se haga justicia”, dijo la pareja de un hombre señalado de torturarla y violarla

LA PATRIA | MANIZALES

El 5 de septiembre se conocerá si es o no condenado un sujeto acusado de torturar y acceder carnalmente a su pareja en febrero del año pasado en el barrio El Bosque, de Manizales.

El caso generó repudio en la ciudad, pues según la Fiscalía, el compañero sentimental la mantuvo amenazada durante ocho horas (1:00 a.m. a 9:00 a.m.) y en medio de los golpes la obligó a sostener relaciones sexuales.

En el relato de esa época el fiscal que imputó cargos hizo uso de la versión que entregó la víctima momentos después de quedar bajo protección y ser atendida en un centro asistencial, para curarle sus lesiones y para que a la vez se dejara constancia de la brutalidad con la que fue tratada.

Uniformados de la Policía capturaron en flagrancia al agresor.

Se retracta

El miércoles se escucharon los alegatos de conclusión, que le servirán al juez especializado para tomar una decisión.

El abogado de la afectada leyó una carta, escrita por ella, donde se pide no condenarlo. Indicó que no se produjo el acceso carnal, que él no hizo nada y que ha sido revictimizada con este proceso.

El juez indicó que el contenido de la carta no puede ser valorado como prueba porque no se anunció durante la audiencia preparatoria. Sí consideró como válida esta forma de argumentación usada por el abogado.

Lo que dijeron las partes

La trataba con desprecio: Fiscalía

El fiscal del caso pidió condena, porque considera que se demostraron la tortura agravada y el acceso carnal violento. Ella tuvo 12 días de incapacidad.

No hay duda de que existieron los hechos, lo que se deduce de las pruebas allegadas al juicio, las declaraciones de los vecinos-testigos, investigadores y de la víctima. Él intentó asfixiarla y ella le narró al médico, en medio del llanto, lo que vivió. La notó con miedo y triste. El papá de la víctima contó que en enero de ese año el procesado la golpeó en la cara y una vez la sacó de la casa. Una amiga se encontró con ella cuando salió del puesto de salud y quedó impactada al verla tan lesionada. El día del otro ataque, el sujeto le quitó el celular y empezó a revisar las conversaciones. Ella pensó en suicidarse por lo afectada que quedó, pues él la trataba con desprecio, la agredía, la encerraba y la insultaba.

Por violencia

La Procuraduría consideró que ni el acceso carnal, ni la tortura se comprobaron, por lo que pidió condena, pero por violencia intrafamiliar.

La víctima es él: afectada

- Es otra noche de muchas que no puedo dormir. Ha sido duro lo que la justicia me ha hecho pasar con esto. No me paran bolas, será porque soy mujer, he sido obligada a vivir una pesadilla.

- La denuncia debería ser no por lo que me hizo, sino por lo que yo le hice a él. No merece esta carga que ha soportado y el separarse de su hija, de cuatro años. Ella no quiere hablarle, porque cree que la abandonó.

- Es mi culpa, es una carga que él no debe sufrir. Cuando no quise seguir con el caso, fui hostigada, dejé el trabajo en septiembre pasado, hicieron que me diera miedo salir a la calle, estoy quebrada psicológicamente de pensar en la tragedia que puede terminar esto.

- Mi familia no sabe cómo ayudarme. Lloro día y noche, la única salida es mi muerte. Todos los que están detrás de este caso se han burlado de mí. No puedo ser cómplice de esta injusticia, doy la vida por mi hija y por mi esposo, que estén juntos es lo único que me haría feliz.

- Mi voz no ha sido tenida en cuenta, mi mente es lugar de desolación, me han quebrado el alma, me desgastaron como mujer y golpearon como madre, así como se debe sentir la mamá de mi pareja.

- Las cosas no son como yo dije, sino como ustedes las armaron. Llevé a la persona que más amo a un abismo, no voy a vivir sabiendo que destruí la vida de las dos que más amo. Él es inocente, que se haga justicia.



Ella está arrepentida: defensa

El defensor del señalado pidió absolución. Comentó que su cliente sufre una afectación mental desde el 2013 y que la misma víctima indicó que el día de los hechos “él no era él”.

Añadió que el acceso carnal violento no se demostró, que la mujer le expresó al médico que no quería que se orientara la investigación por ese lado y que mintió por presión familiar y porque estaba dolida por las agresiones que le produjo el hoy detenido.

Está arrepentida por haber mentido. Los investigadores le dijeron que no podía echarse para atrás. El nivel de testosterona de mi cliente en ese momento no le permitía tener relaciones sexuales.