El efecto de las vacunas es poco a poco, dice el especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos John Jairo Botello

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

A punta de celular y teniendo en cuenta la capacidad de la red pública y privada de hospitales y clínicas en el departamento, el médico especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos John Jairo Botello Jaimes recibe la información del equipo del Centro Regulador de Urgencias y emergencias de Caldas (CRUE), y decide a dónde remitir a cada paciente.

Asegura que cuando hay muchas camas vacías hay un flujo normal, pero cuando hay varios pacientes y es poca la disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), como ha sucedido con la pandemia por la covid-19, lo que trata de hacer es determinar el lugar donde mejor pueda estar la persona.

Admite que hasta ahora, y aún con una ocupación por encima del 95% o del 100% como sucedió el viernes pasado, no es que no haya logrado ubicar a un paciente de forma rápida, porque de una y otra forma ha conseguido cama.

Lo que necesita el paciente

Este director de orquesta, si así se le puede llamar, considera que para lograrlo siempre tiene en cuenta qué necesita el paciente y qué hospital cuenta con el recurso específico o nivel de complejidad, con esto evita trasladarlo de un sitio a otro.

“Son decisiones que se toman desde el punto de vista asistencial y hasta ahora no hemos tenido que activar ningún nivel de comité de ética, porque con los recursos que tenemos se ha podido direccionar la atención de los pacientes para que reciban la mejor atención”.

Botello Jaimes, que también es asesor científico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas designado por la U. de Manizales, habló con LA PATRIA sobre el comportamiento de la pandemia sobre todo en estos casi dos meses de alerta roja por ocupación de las UCI.

“Desde el año pasado pensamos que iba a llegar un momento en el que estaríamos sin camas o con pocas para determinar la atención de los pacientes” y aunque el CRUE cuenta con tecnólogos en atención prehospitalaria y médicos, también se requería una mirada en medicina crítica que pudiera apoyarlos para tomar las mejores decisiones y es ahí donde entra Botello a poner su grano de arena. “Hemos tenido días muy críticos y aun así tratamos de minimizar los recursos”.

Poco a poco

¿En qué momento se empezará a sentir el impacto de las vacunas?

Es difícil medirlo ahora, pero creo que las personas ya están adquiriendo anticuerpos. El problema es que con esta pandemia hay que tener en cuenta: la sensación de que nada está pasando, de que a otros sí les va a dar, de no cuidarse y también hemos visto que personas vacunadas creen que al otro día no les pasará nada y la verdad es que se pueden infectar. El efecto de las vacunas lo tendremos poco a poco, pero en las cifras todavía no se ve.

-¿Cuándo se podría decir que las cifras de contagios en este pico están bajo control?

Es imprevisible, de acuerdo con todas las variables sociales creo que unas cuatro a seis semanas más tendremos una ocupación alta de pacientes UCI. También esperamos que no haya otras variantes y que las vacunas hagan su efecto.

-¿Qué tanto influyen las protestas con las cifras disparadas de contagios o también hay que tener en cuenta las nuevas variantes?

Las dos cosas. Algunas manifestaciones sociales, los puentes, la vacaciones y el hecho de que haya Eurocopa y Copa América hacen que más gente se concentre, pero también hay que contar con la parte epidemiológica y con el virus como tal, porque hay variantes que son más contagiosas y es obvio que unida a la morbilidad que tienen las personas hacen que las infecciones sean mayores en número.

Una meseta sostenida

-¿Eso hace que esta tercera ola sea más larga?

Antes decíamos: vamos a tener un pico por Semana Santa, por diciembre, por el puente, pero ahora vemos que posiblemente la parte epidemiológica y del virus nos ha llevado en un pico sostenido por varias semanas en alerta roja por ocupación de las UCI y con menos camas. Estamos en una meseta sostenida y ahora viene la época de vacaciones, por eso es posible que se sostenga. Creo que estará unas semanas más.

-¿Cree que la reactivación es oportuna en este momento?

Aunque entiendo a los gobernantes creo que hay que ser más prudentes con la reactivación. Esto no es solo economía, mi percepción es que la gente cree que como ya está vacunada, el virus se va, y ese sigue ahí y debemos cuidarnos.

-¿Estaría de acuerdo con nuevos toques de queda?

Sí, durante el fin de semana y por unas horas y días para hacer conciencia en las personas de que el virus no se ha ido. También para disminuir el tiempo en algunos momentos en los que haya aglomeraciones, como las fiestas y por último, para disminuir la ocupación de camas UCI por accidentes de tránsito o por riñas, algunas ligadas al consumo de alcohol.

-¿Qué vislumbra cuando el 70% de la población ya esté vacunada?

Vamos a seguir con el uso de tapabocas en lugares cerrados, permanecer más en sitios ventilados y mantener una distancia prudente cuando se tengan síntomas. No serán medidas extremas, pero si alguien tiene gripa, no solo covid-19, es posible que no pueda ir a trabajar. El hecho de no estar todos encerrados donde no haya flujo de aire permanente será una medida que permanecerá.

-¿Qué tanto aporta que algunas personas se hayan vacunado en otros países?

Conozco casos de personas que ya se vacunaron con la primera dosis y llegan para seguir con el esquema, pero hay otras que tienen la dosis completa y esas sí permitirán la posibilidad de tener más rápidamente a toda la población vacunada. A pesar de las críticas, he visto cómo las secretarías de Salud municipal y departamental han tratado de ajustar los grupos de edades para la vacunación. Hay buenos puntos de vacunación, el problema es que se agendan 300 personas y llegan 200 nada más, eso le quita la oportunidad a otros y así es posible que la población no ayude mucho para cumplir esas metas.

UCI en Caldas

Cuando comenzó la pandemia Caldas contaba con 114 Unidades de Cuidado Intensivo, el 16 de junio llegó a 178 y en julio ya eran 200. En diciembre eran 279, en febrero del 2021 ascendieron a 272 y ahora cuenta con 303.

Capacitó

El médico Botello Jaimes visitó todos los hospitales del departamento y capacitó, entre el 2020 y el 2021, a unas 500 personas en atención del paciente critico y manejo de crisis.