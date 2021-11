El cálculo político de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

De cinco precandidatos del Centro Democrático que buscaban ser el candidato de este partido a la Presidencia de Colombia usted ganó con 43%, según una encuesta aplicada, ¿qué viene ahora?

El caldense Óscar Iván Zuluaga Escobar responde: "Iniciar un recorrido por el país para armar una primera coalición con los ciudadanos, con un eslogan: Soy todo oídos. Visitaremos las regiones, escucharemos a la ciudadanía, sus problemas y preocupaciones para desarrollar propuestas que les den respuestas. Eso nos permitirá tener mejores elementos para avanzar en la construcción de una coalición social y política con diferentes sectores, y con quienes podamos encontrar consensos para presentarle a Colombia un proyecto fuerte, con un solo candidato a la primera vuelta presidencial".

Se imagina un proyecto que defienda la democracia y valores como la familia, la iniciativa privada, el emprendimiento, la generación de empleo; que luche contra la corrupción, por una justicia pronta y eficaz y pueda derrotar la pobreza extrema y mejorar las condiciones de igualdad en la sociedad.

Agite interno

- Seguidores de la senadora María Fernanda Cabal no recibieron bien los resultados de la encuesta e indicaron que no votarán por usted, ¿qué piensa?

Son desenlaces normales de una contienda de cinco precandidatos; lo importante ha sido su actitud, que han aceptado el resultado y están comprometidos en acompañarme. Fue un proceso con garantías, que se construyó en medio de consensos. Les dije que las puertas del Partido están abiertas para contar con sus aportes y apoyos. Mi disposición será siempre hablar y escuchar, y con el mejor espíritu para que el Centro Democrático esté unido. Un partido fortalecido es una garantía para los ciudadanos. Es el único en Colombia que ha hecho un proceso organizado, con foros y con un mecanismo transparente para seleccionar quién debía ser el candidato a la Presidencia.

- ¿Cuál fue la reacción del expresidente Álvaro Uribe sobre su designación, está contento con su segunda apuesta a la Presidencia?

Por su puesto, él fue muy garantista, estuvo muy aparte del proceso que orientó y dirigió el Partido. Reconoce y admira el debate como se dio, y está comprometido con el resultado de la encuesta para seguir adelante.

- Las investigaciones que le abrieron por su primera campaña a la Presidencia terminaron a su favor, pero lo marginaron por años de la política, ¿tiene los votos suficientes para enfrentarse a Gustavo Petro, que va punteando en encuestas?

Hay un gran reconocimiento que se refleja en los resultados de la encuesta, sobre lo que ha sido mi trayectoria y mi experiencia. Tengo mucho que ofrecerle al país. Mi propósito es contribuir a construir esa coalición, participar de ella, y si las circunstancias se dan participar como candidato a la primera vuelta y enfrentar a todos los que nos correspondan. La regla es derrotarlos con votos. Ese será el trabajo y el propósito, con argumentos, con respeto, con altura. El país me conoce.

Alianzas

- ¿Siente que tendrá el respaldo de todo el Centro Democrático o hará alianza con la Coalición de la Experiencia, donde tiene amigos, para ir a la consulta en marzo del año entrante?

El Centro Democrático siempre ha sido un Partido abierto a coaliciones, alianzas, acuerdos y esta no es la excepción; pero en estas elecciones, como nunca antes, hay que pensar en el país y eso nos lleva a impulsar acuerdos, alianzas, coaliciones alrededor de temas concretos y una visión de país determinada en la defensa de los valores esenciales que mencioné. Es lo que marcará con quiénes debemos hacerlas. El tiempo lo irá determinando, ojalá sea lo más amplia posible y en una consulta interpartidista en marzo tener un candidato fuerte, que genere confianza, las posibilidades de ganar la Presidencia y dé tranquilidad a los colombianos que no va a llegar el populismo ni la izquierda como en Venezuela, Argentina, Nicaragua y Perú.

- Juan Manuel Galán, precandidato de la Coalición de la Esperanza, dijo a LA PATRIA que el candidato real del uribismo a la Presidencia es Federico Gutiérrez, no usted, ¿teme a alguna jugada política que lo margine de su aspiración?

Esos son comentarios sin fundamento y hechos por actores externos. Si algo ha demostrado el proceso es que el presidente Uribe está comprometido con el Partido que fundó. Soy un candidato que también ayudó a fundarlo, que ya derrotó a un candidato presidente y todos los otros sectores en la primera vuelta presidencial del 2014, y como ya el país conoce nos robaron a los colombianos la segunda vuelta; fueron casi 7 millones de votos, y eso tiene el peso suficiente para generar un liderazgo dentro del Partido.

- ¿Lo respaldará en su candidatura también Cambio Radical y el exministro Germán Vargas Lleras o qué han hablado con esta colectividad?

No he hablado con él. He tenido oportunidad de encontrarme con Alex Char, lo conozco desde que fue alcalde de Barranquilla, siendo yo ministro de Hacienda, tengo el mejor concepto e impresión de él. Hay que construir es estos consensos, creo que el camino apenas empieza.

Del partido

- Petro manifestó en su cuenta de Twitter que usted es un Duque II, y medios nacionales también indicaron que es el candidato del presidente, ¿es así?

El presidente Duque está haciendo un trabajo con grandes resultados. La economía va a crecer el 10% este año y es una tasa extraordinaria comparada con cualquier otro país de América Latina, significa un manejo adecuado de la pandemia y de la vacunación, hay inversión, ha regresado la confianza, incrementa el consumo de los hogares, se está disminuyendo el desempleo. Los subsidios de vivienda tienen récord, las ayudas a los estudiantes universitarios más pobres (700 mil no tendrán que pagar matrícula), 3 millones de hogares que reciben Ingreso Solidario por la crisis de la pandemia. Además de la transformación energética que ha liderado este Gobierno, la política de desarrollo sostenible. Esos son logros del presidente Duque, y él es un representante del Centro Democrático. Caldas hizo realidad su sueño de tener los recursos para la construcción de Aerocafé. Esos son logros del presidente Duque, y él es un representante del Centro Democrático.

- ¿Pero se considera el candidato del presidente, Iván Duque, y sería su continuidad?

Soy candidato es del Centro Democrático, que es la suma de muchos colombianos. Por su puesto el presidente Duque es el Centro Democrático, pero soy candidato de un partido, a través de un mecanismo de partido, no una escogencia a dedo ni una imposición, fue un proceso democrático.

- ¿Las fuertes críticas a la gestión del presidente Duque le restarán muchos votos?

En Caldas, por ejemplo, ningún gobierno había invertido por lo menos $5 billones. Cuando eso se le explique a cada ciudadano, qué podrán decir, que fue un Gobierno como nunca antes, y eso ocurre en todos los departamentos del país. Luego, cuando uno es partido de Gobierno tiene que asumir los éxitos, los errores y presentar propuestas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer.

- Si pasa la primera vuelta, ¿con quién se ve en segunda vuelta presidencial?

Con el que sea. Como le dije, ya derroté a un candidato presidente. Tenemos es que prepararnos para ganarnos la confianza mayoritaria de los colombianos y derrotar a quienes en el camino tengamos que enfrentar en medio de un debate democrático.

Seguridad y acuerdo de paz

- En agosto usted habló con LA PATRIA sobre sus propuestas sociales a la Presidencia, ¿ha cambiado en algo su enfoque?

Hay que irlas ajustando. Por ejemplo, el tema de la seguridad tiene nuevos actores. Propuse en el primer foro del Partido la política de seguridad democrática 2.0 y he invitado al país a ponernos los tenis rojos de la seguridad democrática 2.0 para recorrer las calles y el país, y con paso firme enfrentar a la delincuencia y a las organizaciones criminales. Hay que darle también un mayor protagonismo al desarrollo sostenible. La reciente participación del Gobierno en la Cumbre de Glasgow muestra que ya hay un liderazgo relevante de Colombia en esa materia. En este ejercicio de escuchar a los colombianos vamos a poder sensibilizar qué propuestas tenemos que ajustar o mejorar, qué tenemos que incorporar, porque las realidades tienen que ser los problemas del día a día de los colombianos para darles las mejores respuestas en términos de propuestas.

- El acuerdo de paz con las Farc cumplió cinco años, ¿cuál es su posición y qué propone, pues también ha sido punta de lanza de las críticas al Gobierno de Iván Duque?

No se puede desconocer por las condiciones de política nacional e internacional, pero creo que sí hay que hacerle muchos ajustes. El más importante es que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad sin siquiera recibir la investigación y la decisión de la JEP están en el Congreso, esa es la impunidad total, no es aceptable. Ese acuerdo le dejó un problema muy serio a Colombia: un país inundado de coca como nunca antes, y hay una sentencia de la Corte Constitucional que permite la fumigación o aspersión aérea, pero es muy exigente, es como si el Gobierno y la sociedad estuviera maniatada para enfrentar la criminalidad financiada por el resurgir del narcotráfico. Ese es un tema muy delicado y ahí hay que crear conciencia a nivel nacional. Ese acuerdo nos dejó unas disidencias de las Farc fortalecidas, con su retaguardia estratégica en Venezuela, un estado mafioso por donde sale el 50% de la cocaína. Ese es un riesgo muy grande. Las Farc se comprometieron a entregar una cantidad de bienes para reparar a las víctimas del conflicto y no lo han hecho, ahí tiene que haber una exigencia grande de la JEP. Finalmente el Gobierno dentro de su programa Paz con Legalidad ha mostrado avances sustanciales en los compromisos acordados en las zonas de desmovilización en los municipios PDET, que garanticen una desmovilización efectiva de quienes entregaron sus armas y se han sometido a la vida civil nuevamente.

Relación con Venezuela

- De continuar Maduro como presidente de Venezuela y si usted llega a la Presidencia de Colombia, ¿cómo sería esa relación bilateral?

Mientras Venezuela sea una dictadura que se ha transformado en estado mafioso, Colombia no puede tener relaciones diplomáticas. Colombia es la democracia más antigua, más estable y de mayor prestigio en América Latina, y una democracia no puede estar generando relaciones diplomáticas con un estado mafioso. Reitero, 50% de la cocaína sale por Venezuela, con la complacencia de las autoridades del régimen, y eso es una amenaza para Colombia. He planteado es que hay que fortalecer la alianza con Estados Unidos para poder librar esta batalla contra el narcotráfico y evitar el financiamiento de las organizaciones criminales y la financiación del régimen de Venezuela. Aparte, lo que significa hoy la dictadura de Venezuela como retaguardia estratégica de la disidencia de las Farc y del Eln, que delinquen y cometen asesinatos planeados desde allí. Por eso el único camino es pedir que se organice la oposición en Venezuela de manera clara para poder luchar con la comunidad internacional y ejercer una presión contundente para que tenga elecciones libres e independientes y garantice el regreso a la democracia. Si reducimos el poder detrás del narcotráfico, si hay un control más efectivo de la frontera, si podemos actuar de manera coordinada con la comunidad internacional estoy seguro que se puede debilitar el régimen para un regreso a la democracia en Venezuela.

Para los jóvenes

- Este año los paros contra el Gobierno impulsaron la fuerza juvenil en el país, ¿cuál es su propuesta para el trabajo con las juventudes en Colombia?

A los jóvenes hay que escucharlos y entender sus preocupaciones por empleos bien remunerados, por acceso a la educación superior y porque Colombia haga unas reformas a la justicia y a la política que les permitan tener más confianza en las instituciones. He hecho propuestas en materia educativa como por ejemplo, hacer realidad el sueño de todo joven, terminar su bachillerato y hablar inglés. Vamos a llevar el inglés a todos los colegios públicos desde la primaria. Otra propuesta es la transformación de la educación media, es decir de los grados diez y once, para lo que se necesita que todo bachiller en Colombia en un colegio público salga con el título de bachiller académico y de técnico profesional, y eso es posible con una transformación grande del SENA y adaptar las competencias, porque el mercado laboral más que pedir títulos universitarios exige unos conocimientos por competencias. Estamos en el siglo digital y las oportunidades son enormes. Un ejemplo claro: desde hace un año en Pensilvania funciona un call center. 110 empleos de jóvenes, el 80% de ellos mujeres, con salarios muy superiores al mínimo cerca de un 20% por encima, con todas las garantías de seguridad social. Es una demostración de que si podemos llevar la banda ancha y alta velocidad a todos los rincones del país, en el siglo de la era digital, surgen enormes oportunidades para los jóvenes, incluso sin salir de sus municipios.

En lo regional

* Sus apuestas en Caldas

"Espero que los caldenses que conocen mi compromiso, mi entrega, mi amor por el departamento me acompañen masivamente como lo hicieron en el 2014".

* Qué tan positivo tener un presidente caldense

"No solo caldense, sino hijo de la provincia. Creo que mi mérito es haber iniciado una carrera pública hace 30 años como concejal de Pensilvania (Caldas), y desde ahí haber tenido la oportunidad de demostrarle al país mi talante y cómo puedo ayudar. Como ministro de Hacienda logré sacar adelante el Conpes que permitió una inversión sin antecedentes en vías terciarias, lo que se hizo en política cafetera para proteger el ingreso de los caficultores. Eso fue en una época de crisis, se imagina lo que puedo hacer como presidente con todas las propuestas que he venido haciendo. Eso me anima mucho".

* Lo que está pensando para la región

"Mi propósito es impulsar un plan de desarrollo que se construya desde lo local, desde las bases y desde las regiones. Colombia tiene que ser vista desde las regiones, es una oportunidad para demostrar cómo se puede reenfocar la acción del Estado para construir oportunidades en todos los municipios".