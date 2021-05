El busto no era Gilberto Alzate ni tampoco de Benjamín López

LISET ESPINOZA

A Gilberto Alzate Avendaño nunca lo tumbaron. Su busto sigue ahí rígido en concreto, diagonal a la iglesia de Los Agustinos, sobre el separador de la avenida que lleva su nombre en Manizales. A Benjamín López Ramírez, tampoco, porque él nunca ha tenido una escultura en la ciudad, según un familiar. Entonces ¿quién es el personaje del busto?

“Ese es un error que se presentó en una tarde de disturbios. Derribaron un busto que había en el parque ubicado debajo del puente de la carrera 20, lo confundieron. Lo único que hay de él es una placa y un parque que tiene su nombre, y en el que se ubica la oficina de Información Turística del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM)”, aseguró Jorge Hurtado López, fotógrafo de Manizales y nieto de Benjamín, reconocido comerciante que se destacó por ayudar a los más necesitados de la capital caldense.

Recuento de los daños

Foto | Freddy Arango | LA PATRIA

Este es el busto que fue arrancado de su base en las protestas del 1 de mayo.

Los disturbios a los que hace referencia Jorge se registraron el pasado 1 de mayo. Los manifestantes tomaron una valla de la Policía como recurso y cuatro golpes fueron suficientes para arrancar el busto de su base de concreto. Una vez cayó, celebraron por el daño, pero se equivocaron, igual que el guía turístico consultado por LA PATRIA ese día para verificar la información.

“No, ese no es mi abuelo, él siempre usó gafas, es totalmente distinto y por lo que puede ver en las fotos, el busto tiene cabello por lo que tampoco es Alzate Avendaño. Él era calvo. Se debe revisar el inventario”, aseveró Jorge.

Al analizar el busto derribado este no cuenta con una placa y al compararlo con registros fotográficos del líder político conservador y del comerciante, hay diferencias como lo mencionó Jorge. A ellas se le suma que su abuelo no aparece en el inventario de bienes de interés cultural del ICTM, mientras que Alzate Avendaño sí, incluso el año pasado su escultura recibió mantenimiento.

Octavio Hernández, miembro de la Academia Caldense de Historia, afirmó que el busto no pertenece a Alzate Avendaño. "No conozco al personaje del busto. Estuve en la remodelación de ese parque y para serle franco no sé quién es. Benjamín no es porque un familiar me aseguró que de él no hay escultura y la del político que este año cumple 61 años de su fallecimiento está situada en otro lugar".

Francisco González, director de la Cátedra de Historia de Caldas y especialista en Gestión Cultural de la Universidad Nacional, descartó por completo que sea Benjamín.

"Todo parece indicar que en el inventario de bienes del municipio ese busto no aparece. Entonces si no tumban esa estatua no nos ponen a estudiar. Difícilmente es Benjamín López porque uno no puede encontrar en una ciudad un busto de una persona que no se conoce. Lo que quiero decir es que seguramente fue un comerciante muy querido, trabajador y ayudó a la gente, pero no tuvo trascendencia en el territorio. No siendo perfecto, se me parece más a Alzate Avendaño", afirmó.

Tras el busto

Foto | Archivo | LA PATRIA

Esta es la escultura de Gilberto Alzate Avendaño.

El parque del puente de la 20 no tuvo escultura hasta que en el 2018 fue remodelado por la Administración de Octavio Cardona León. César Alberto Gutiérrez, exsecretario de Obras Públicas, se encargó de esos trabajos. Según él, en la Personería de Manizales tuvo un diálogo con la entonces personera, Tulia Elena Hernández, ahí vio el busto, y le solicitó autorización para tomarlo y ubicarlo en el parque. "Ella me dijo que se trataba de Gilberto Alzate Avendaño. Creo que en la espalda está la firma del artista, pero no recuerdo quién es. Esa escultura antes estaba en la Plaza Alfonso López, pero cuando la remodeló la Alcaldía de Luis Roberto Rivas no la volvieron a instalar y quedó guardada en la Personería", contó.

Hernández manifestó que lo dicho por Gutiérrez es cierto y que la escultura estaba en la Personería porque cuando el ICTM se trasladó para Expoferias, en medio de trasteo, el busto se quedó en la que a la postre sería la sede del ministerio público local. "Estuve viendo las imágenes y creo que no era el que yo tenía. Alzate Avendaño era calvo y esa es su característica principal".

Lo cierto es que el busto regresó al ICTM, los bomberos lo recuperaron en medio de las protestas y al ir al Instituto para hablar con el gerente, Camilo Naranjo, su mensaje, a través de una funcionaria, fue que no tenía tiempo y ayer tampoco podía porque tenía consejo de Gobierno. Así que aún no se resuelve el interrogante ¿quién es el personaje del busto?

¿Quién es Benjamín?

Fotos | Cortesía Jorge Hurtado López | LA PATRIA

Benjamín López Ramírez, comerciante de Manizales.

Benjamín López Ramírez fue un manizaleño, hijo de Benito López y Soledad Ramírez. Nació el 3 de noviembre de 1902 y falleció a los 73 años, a causa de demencia senil, el 28 de octubre de 1975. Estuvo casado con Etelvina Ramírez Salazar, con quien tuvo 12 hijos (seis hombres y seis mujeres) y 19 nietos, incluido Jorge.

“Mi abuelo fue un hombre absolutamente recto, justo, una persona cumplidora de sus deberes como ciudadano, comerciante, padre, abuelo y amigo. Era familiar y es un gusto y un honor que las personas que lo recuerdan, que son mayores de 50 años, lo hagan con tanto amor y con tanta gratitud por lo que él representó”.

Era devoto de las ánimas del purgatorio, religioso, tranquilo con sus empleados y aunque no fue adinerado, lo poco que tenía lo compartió con los más pobres. Tuvo una miscelánea en la carrera 23 con calle 30 y luego se mudó para la carrera 23 entre calles 20 y 30. En ella vendía vinos de todo tipo, dulcería y hasta medias veladas para mujer. Habitó por la carrera 22 y desde el pasado 30 de abril su casa está desocupada.

Según Jorge, su abuelo tenía detalles de generosidad con la gente, sobre todo con los vulnerables. “Los lunes, en la casa y en el almacén, se formaban filas de gente desde las 8:00 a.m. para recibir alimentos y ellos con cariño y afecto entregaban lo que podían”.

Agregó que esas cualidades hicieron que después de su muerte, Mario Humberto Gómez Upegui, quien fue secretario de Gobierno de Manizales en los años 70, fuera un promotor para que un parque de la ciudad tuviera el nombre de su abuelo.

Benjamín no fue el único comerciante de la familia. Su medio hermano, Benito López, fue el dueño de la Fábrica Café López y sus hijos, aparte del gusto por el comercio, también le heredaron la generosidad. Alfonso se dedicó al comercio de vehículos; Gonzalo tuvo almacenes y miscelánea en Manizales; Darío vive en Barranquilla y se dedica a los suministros para la industria y Fanny, la madre de Jorge, acompañó a su padre en las ventas.

Sus otros hijos optaron por carreras con las que también le sirvieron a la comunidad. Benjamín fue abogado, juez, notario, secretario jurídico de presidencia en dos periodos y viceministro de Justicia en dos oportunidades; Hernán, médico internista enfocado en la gerontología y fundador del Hogar Plenitud; Tomás trabajó en el sector de salud; Alicia y María Dora escogieron la vida religiosa; Beatriz cuidó de sus padres, y Lucía se casó con el médico Gustavo Álvarez.

“A mi abuelo le heredé honestidad como persona, comerciante y fotógrafo. Es un legado de él y de mi padre. Su ejemplo trascendió a sus hijos porque mis tíos como comerciantes son intachables y respetuosos de los padres. En la placa del parque está todo el compendio de lo que él fue: Manizales a Benjamín López ciudadano ejemplar”, concluyó Jorge.

Reporte

Mincultura, a través de un comunicado de prensa del 6 de mayo, indicó que, según un balance realizado por ellos, en 10 departamentos del país se registraron hechos vandálicos contra infraestructura cultural y bienes patrimoniales e inmuebles. “Tenemos reportes de afectaciones en Antioquia, Bogotá, Caldas, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. La cultura es un aspecto fundamental en la libertad de expresión y estos hechos de violencia atentan contra ese derecho”, señaló el ministro de Cultura, Felipe Buitrago. En lo reportado aparece Manizales con daños a la estatua de Gilberto Alzate Avendaño.

Antecedente

En el 2018 el busto del docente Jesús María Guingue, situado a un costado de la pila del Parque Caldas, fue arrancado de su base. Según testigos, habitantes de calle fueron los responsables del hecho. Fue encontrado por la Policía en una chatarrería del sector de Liborio, donde el propietario reconoció que la compró y decidió devolverla.

Fotos | Cortesía Jorge Hurtado López | LA PATRIA

Etelvina Ramírez de López, Pilar Villegas de Hoyos, gobernadora de Caldas; Alberto Mendoza Hoyos, alcalde; y Benjamín López Ramírez (hijo), durante la inauguración del parque.

Almacén de Benjamín López, año 1945.