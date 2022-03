Dudas de la causa de muerte de estudiante en colegio de Manizales

Diana Vidal

"Una mamá me dijo: Mucho cuidado con el niño porque el golpe que le pegaron no fue cualquier cosa". Esta confesión le llegó a la madre de un menor de 11 años, una semana antes de fallecer el pequeño, pues la causa de muerte sería por un presunto caso de matoneo. Sin embargo, la señora agrega que el acta de defunción precisa que fue muerte natural por sinusitis acumulada.

"Todo empezó el 14 de febrero cuando mi hijo llegó a la casa y me dijo: 'Me pegaron con una puerta'. Pero no lo dijo a modo de agresión, sino que los demás niños eran muy cansones. Lo revisé y no tenía nada. Entonces, dejamos ese tema de lado. Al día siguiente, cuando bajó de la escuela, venía con dolor en un ojo y se le veía más pequeño, además tenía dolor de cabeza. El primer paso fue darle dolex para el dolor; al otro día amaneció igual y con un poquito de fiebre”.

Ella continúa: “Decidimos llevarlo a un médico particular, él lo revisó, dijo que le siguiéramos dando dolex y le mandó unas gotas para la nariz".

El panorama no cambió. La mujer expresa que al día siguiente la fiebre amaneció más alta: "Me lo llevé para urgencias el viernes y le mandaron una cita prioritaria para el lunes, pero la fiebre siguió muy alta, le subía a 40 grados. Lo llevamos a otro médico particular, lo revisó y le mandó amoxicilina para la fiebre".

Cambio fuerte

"El niño siguió enfermo. Hubo dos días que estuvo estable, hasta que le empezó un dolor de cabeza superfuerte, él gritaba del dolor. Lo llevamos varias veces a urgencias. Lo atendían, le ponían líquido, medicamento para el dolor y cuando se veía mejor lo despachaban", cuenta la madre.

Esta situación duró aproximadamente dos semanas. Añade: "Al final ya no era capaz de caminar, ni de sentarse; dormía, se levantaba a comer y otra vez se acostaba. Luego vi que estaba perdiendo la movilidad, yo lo paraba y no se sostenía".

Testimonios

El menor fue ingresado al Hospital Infantil el 3 de marzo y falleció el 11 del mismo mes. "En ese momento él ya tenía parálisis en la mayor parte del cuerpo. Le tuvieron que hacer dos cirugías, pero no dio resultado. El cerebro le seguía creciendo, el niño no soportó todo esto y falleció el 11", narra la mujer.

Antes de internar al menor, la madre asegura que le empezaron a llegar comentarios de que su hijo era víctima de matoneo en el colegio, también del barrio La Enea.

"Contacté a la profesora de quinto, le pregunté sobre el protocolo, y ella me puso en contacto con el psicólogo. Acordamos una cita al día siguiente para hablar de lo que estaba pasando, pero no alcanzamos a vernos porque en ese momento el niño se puso grave".

"A raíz del entierro, en las novenas los papás se acercaban o me mandaban audios diciendo que al niño se lo gozaban y que lo habían golpeado con la puerta. El reporte dice que tenía sinusitis acumulada, pero nunca había presentado síntomas”.

La madre prosigue: “Creemos que el golpe hizo que internamente se generara alguna fisura, no en el cráneo, sino en la bolsa que hay al frente, y ocasionó que el líquido se regara en todo el cerebro. En la clínica no tienen registrado el golpe porque en su momento no lo vimos relevante, y ellos se basaron en lo que decía la historia, pero a partir del golpe comenzó todo. Ese fue el detonante de lo que le pasó".

"Los estudiantes de la institución hicieron un plantón rechazando el matoneo, eso fue lo que nos alertó. Si supuestamente no hay bullying, ¿por qué se realizan esas actividades?"

La institución responde

1. "El deceso del niño, según acta de defunción certificada por un profesional de la salud, se dio por muerte natural. La Institución Educativa no posee en sus registros ningún reporte del estudiante, de su acudiente o de otra persona donde refiere que el estudiante era víctima de acoso escolar previo al suceso".

2. "La protesta se dio debido a la desinformación que circula en redes sociales, donde personas que acceden a ellas irresponsablemente dan información errónea generando que las comunidades sientan que sus derechos han sido vulnerados. Somos conscientes de que nuestros estudiantes están viviendo un estrés postpandemia y las situaciones de convivencia se han incrementado. No obstante, los esfuerzos por atender dichas situaciones se encuentran en nuestros registros de atención que están disponibles para que los entes de control tengan acceso a ellos".

¿Qué medidas preventivas toma la institución?

Inducción sobre rutas y protocolos de atención.

Proporcionar herramientas para reportar casos de matoneo.

Intervenciones sobre la prevención del suicidio. Dentro de los factores de riesgo se incluyen los temas de acoso escolar y violencia de género.

El 16 de febrero los docentes pertenecientes al eje de Desarrollo Humano, Derechos Humanos y Paz realizaron la campaña "Ponte la camiseta", donde los mismos estudiantes hicieron charlas sobre la paz, la sana convivencia, el acoso escolar, la Ley 1620 y la estrategia de las mesas de paz para la solución de situaciones de convivencia escolar.

Medidas legales

El coronel Luis Fernando Arcos, quien dirige la investigación, expone:

“Con fundamento en lo que manifestó la madre, dispusimos de un equipo de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia para que se realizaran labores de recolección de información en aras de esclarecer los hechos.

Si hubiese un dictamen médico que indicase que la muerte tiene un nexo causal con los hechos denunciados y se logra identificar algún responsable, se debe tener en cuenta:

1. Si es mayor de 14 años, tendría responsabilidad penal y se iniciaría el proceso con la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.

2. Si es menor de 14 años se pasa informe al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que desde allí se hagan las verificaciones.

La madre cuenta que también van a empezar un proceso legal en contra de la EPS: "Pensamos que fue negligencia, así haya sido por el golpe, el niño llevaba 3 días con dolor de cabeza, y cada que iba a urgencias decían que tenía fiebre desde tal fecha. Cada que iba repetía lo mismo. En mi ignorancia de mamá no sabía lo que le debían hacer, pero ellos son los médicos y uno confía en que van a hacer algo".

Añade: "Puede que sean rumores, porque yo no tenía conocimiento de esto. Pero si es así, no es justo que el niño haya pasado por esta situación, y que haya otros niños que posiblemente estén pasando por lo mismo. Ya mi hijo no se puede recuperar, pero que no le vaya a pasar con otro niño".

De la Alcaldía

"Este caso prende todas las alertas, pero desde la Secretaría de Educación se han contratado psicólogos y orientadores. Es decir, que el comité de convivencia y todas las rutas han estado activas, pero nadie puede prever que pase algo como esto, y es algo que no se ha podido esclarecer. Por eso es mejor que las autoridades competentes sean las que nos aclaren, y mientras tanto nosotros como Secretaría de Educación acompañamos a las familias y al colegio”, relata Luz Marina Giraldo, secretaria de Educación. Durante la sesión en la que ella rindió un informe en el Concejo de Manizales el pasado martes la madre del niño fallecido contó su caso y pidió intervención para que a otras familias no les pase lo que ella está pasando.

Ruta de atención

Dependiendo de la gravedad de la situación, se activa la ruta de atención, la cual se cumple en la situación tipo II:

· Recopilar por escrito la información de los precedentes de la falta.

· Verificar si la presunta víctima requiere atención médica inmediata.

· Proteger o salvaguardar a la presunta víctima y victimario.

· Citar a los padres de familia para buscar una solución y, si la hay, se creará un compromiso. En caso de no haber una conciliación, se acude a los entes encargados de restablecimiento de derechos (ICBF y Fiscalía General de la Nación).