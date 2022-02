Denuncian presiones políticas en la Alcaldía de Manizales para apoyar candidaturas políticas

Fernando-Alonso Ramírez

LA PATRIA | Manizales

"Lo que pasa es que para que me puedan renovar el contrato en la Alcaldía necesito pasar unos referidos que digan que van a votar por Santiago Osorio a la Cámara, obvio no están obligados a votar por él, pero me lo piden".

Este mensaje se lo envió un contratista de la Alcaldía de Manizales a una amiga en busca de apoyo para llenar un formato con datos que soportara que tenía personas que iban a respaldar con su voto al candidato verde a la Cámara de Representantes y primo del alcalde de la ciudad.

El mensaje llegó a LA PATRIA con la petición de que prestáramos atención a esta situación. Desde entonces, recogimos los testimonios de ocho personas vinculadas a entidades municipales que ratifican que estas presiones son reales e incluyen asistir a reuniones políticas, recoger mínimo 50 apoyos en el formato como compromiso de ello. Esta forma de hoja de cálculo implica llenar los siguientes espacios, según documento que reposa en nuestro poder: Referido | Dependencia | Nombre | Apellidos | Cédula | Celular | Correo | Barrio de residencia | Comuna | Municipio | Departamento | Puesto de votación | # Mesa.

También les exigen a los asistentes difundir material publicitario del candidato y con la amenaza de que si no lo hacen no les renovarán sus contratos. Buscamos a muchas más que temen hablar por miedo y por eso mismo esta historia va sin nombres de los quejosos.

No siempre son presiones directas. Prefieren grupos de WhatsApp creados exclusivamente para este fin y en los que no necesariamente aparecen los nombres de quienes están a cargo. Las principales denuncias vienen del Instituto de Cultura y Turismo, de las secretarías de Deportes, de Desarrollo Social, de Educación y del Hospital San Isidro.

Estas dependencias negaron categóricamente que ejerzan presión sobre contratistas o funcionarios. Afirmaron que nadie está en riesgo de perder su vinculación si no apoya la candidatura de Osorio, que se ha mostrado en eventos seguido del, o antecediendo al, candidato al Senado por el Partido Liberal José Luis Correa.

Reuniones se han convocado en la sede de Cootilca, sector de Cristo Rey, el jueves pasado; varias en el hotel La República (Calle 23 #23-24), propiedad de la familia de una contratista del Instituto de Cultura; también en la oficina de abogados de Carlos Alberto Arias, papá del secretario del Deporte de igual nombre. La más grande en el Teatro Los Fundadores el 3 de febrero.

Periodistas de LA PATRIA verificaron varias reuniones y confirmaron que se hicieron algunas a las que efectivamente asisten funcionarios de la Alcaldía, pero no a todas acuden los dos candidatos mencionados. El que no falta es el exsecretario de Agricultura municipal y gerente de la campaña de Osorio, Carloman Londoño.

Más presiones

"Hola espero tengas muy buenos días te hablamos del centro de consultoría de la campaña estamos aún a la espera de la lista con tus referidos". Este mensaje lo recibió un contratista del Hospital San Isidro, del que LA PATRIA tiene copia.

A un contratista al que ya amenazaron con no renovarle el contrato que termina al fin de este mes por negarse a entregar el formulario agregó que los citaron a reuniones incluso en horarios de oficina para hacer política y en una al menos estuvo presente el director del Hospital, Iván Abasolo.

Buena parte del personal que labora en este Hospital es vinculado con contratos a término fijo. Una exploración de la Corporación Cívica de Caldas al Sistema de Contratación Pública (Secop) permitió ver que desde septiembre del año pasado se firmaron 204 contratos, que tienen vigencia hasta el 28 de febrero. Todos de manera directa. De estos, 196 son por prestación de servicios y se trata en su mayoría de vinculaciones a dos meses, que pueden ser adicionados por un mes más.

Este tipo de cosas son las que la Lupa a la Contratación, de LA PATRIA y la CCC, han señalado como un riesgo alto para la politiquería, pues se presta para que pese como Espada de Damocles ante los más vulnerables, los contratados.

LA PATRIA intentó ayer contactar al gerente tanto en el teléfono fijo del Hospital -en el que no contestaron nunca- como en el celular en el que ha sido contactado otras veces, pero no respondió. Desde que contestaron el director del ICTM, la jefe de prensa de la Alcaldía, el secretario de Deportes y el mismo Santiago Osorio, nadie más respondió a las llamadas que hicimos de los teléfonos del diario.

Indignación

"Asombro, rabia e indignación después de asistir a una reunión de esas". Así se refirió otro contratista, este del Instituto de Cultura y Turismo, por haberse visto obligado a asistir a una actividad convocada, según él, por su jefe en la que les dijeron que debían conseguir votos para Santiago Osorio a la Cámara de Representantes. Allí les dijeron que necesitaban saber con cuánta gente contaban. A cada asistente le pidieron una lista de firmas de 50 personas con número de cédula y lugar de votación.

Otro contratista del mismo Instituto contó que una reunión a la que los hicieron asistir en el Hotel La República en la tercera semana de enero fue a las 8:00 de la mañana, horario laboral. En la actividad les repartieron de a una camiseta estampada y un cuaderno promocionando en ambos elementos a Santiago Osorio y les agregaron un lapicero de la campaña de José Luis Correa. En varias de estas reuniones les quitaron los celulares a la entrada.

No pega la ética

El politólogo Guillermo Calvo Mahé publicó en días pasados que había quejas de presiones en la Alcaldía de Manizales. Al preguntarle para este informe si tenía conocimiento de primera mano, manifestó que funcionarios públicos, una que perdió el puesto y que estuvo en su apartamento, le informaron que estas cosas son verdad.

Mostró su preocupación y dijo que le duele porque el alcalde, Carlos Mario Marín, fue su estudiante en Ciencias Políticas y lo quiere mucho, además porque "en lo electoral es un genio". "Qué lástima que la ética que se trata de enseñar a los estudiantes no siempre pega", se lamentó.

En Los Fundadores

Una reunión que ha dado mucho de que hablar fue la convocada en el Teatro Los Fundadores para el 3 de febrero a las 7:00 de la noche. En esta actividad se presentaron José Luis Correa y Santiago Osorio, pero en momentos diferentes. Un video logrado por Víctor Hugo Acosta mostró los vehículos de ambos a las afueras del Teatro. Fue en este sitio, en la plazoleta externa, donde Sebastián Patiño, contratista mayor con su empresa Conexión del ICTM, impidió a quien grababa y que ejerce como secretario de Prensa de Educal seguir tomando imágenes a la salida del Teatro.

El gerente del ICTM, Camilo Naranjo, dijo que ya Patiño no es contratista del Instituto y que es importante tener las claridades y salvedades. "El Teatro ese día se había alquilado para una muestra de violín y un evento social y el contratista estaba allá presente, pero como excontratista tiene sus derechos políticos libres y puede asistir a eventos de cualquier característica", justificó.

Víctor Hugo Acosta Cardona, secretario de Prensa y Propaganda de la Junta Directiva de Educal, dijo que el próximo lunes interpondrá las acciones ante Fiscalía y Procuraduría, porque se sintió agredido, incluso por familiares de secretarios de Despacho, en las redes sociales.

Anotó que esa noche un amigo le confirmó que había asistido al evento para ayudarle a una compañera de estudio que tenía un hermano trabajando en la Alcaldía y necesitaba reunir a cinco personas, y que acudió para colaborarle. Esa afirmación está grabada.

El director del ICTM manifestó que él es el ordenador del gasto y que no ha hecho ni autorizado presiones, que quienes laboran con el Instituto están allí por su idoneidad. Por petición de LA PATRIA envió relación de las actividades para las que se ha arrendado Los Fundadores. EL 3 de febrero aparece como arrendataria entre 7:00 y 9:00 de la noche es María Constanza Aguirre Hurtado y pagó 882 mil pesos por 500 sillas. Una persona con este nombre aparece con su hoja de vida en Linkedin diciendo que está vinculada a la Terminal de Transporte de Manizales como Líder de seguridad y salud en el trabajo, mismo cargo que dice haber tenido en Infimanizales.

Sin traslados

Acosta Cardona contó que en Educal han advertido que no se ha hecho el reporte de traslados masivos, que siempre se da en octubre, e intuyen que esto es por la campaña política. Los traslados masivos se dan generalmente en octubre de cada año cuando quedan vacancias definitivas, para que se oferten entre los docentes de planta, pero la mayoría de estas no se han informado desde la Secretaría de Educación.

Manifestó que además la oferta de plazas para concurso docente las sacaron incompletas. Comentó que un provisional les confirmó que le condicionaron mantener el cargo en este esquema si ayudaba con la campaña de Santiago Osorio. "Creemos que la oferta de traslados incompleta y la oferta incompleta del concursos tiene como fin hacer politiquería con las plazas", precisó. La secretaria de Educación, Luz Marina Giraldo, no contestó su celular al que se le llamó para preguntarle por este tema.

Dos momentos del evento en el Teatro Los Fundadores el 3 de febrero. El primero tomado de un video en el sitio. El otro un pantallazo logrado por la Corporaciónn Cívica de Caldas de una historia en Instagram que después fue borrada.

No está de acuerdo

El candidato al Senado por el Partido Liberal José Luis Correa negó que conozca de presiones en la Alcaldía para favorecerlo a él y a Santiago Osorio, que no conoce denuncias formales, sino lo que han dicho contradictores políticos: "No estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, no van alineadas a lo que nosotros queremos representar en la política".

Aunque dijo que no tiene injerencia en la Alcaldía y que no forma parte del grupo que eligió al alcalde, agregó que sí hay allí amigos suyos de toda la vida, pero que no lo acompañan en política: "Decir que soy un barón político con representación en la Alcaldía, también le estaría mintiendo".

Dijo que son las personas del común las que tienen la potestad y posibilidad de escoger a los candidatos y por eso se han visto escenarios como en Villamaría, donde Jorge Hernán Yepes (conservador) se subió a la tarima y después entró Mario Castaño (liberal). "Lo que siento es que hay persecución sobre el alcalde", al anotar que no tiene pactos con Santiago Osorio, pero que hay gente que querrá votar con uno y con otro, pero que él lo hará por alguien de la lista a la Cámara liberal, así sean cuotas de Mario Castaño, porque de otra manera incurriría en doble militancia.

Sobre una reunión convocada para el martes pasado en la oficina de abogados de la familia del secretario de Deportes, en el piso 21 de Seguros Atlas, el funcionario señalado, Carlos Alberto Arias, respondió: "Es totalmente falso". Puso a disposición las cámaras que hay en esa oficina de su familia para que se confirme que no ha habido ninguna reunión allá. Invitó a quienes tengan denuncias que las interpongan en las instancias debidas con las pruebas.

Otra fuente confirmó a LA PATRIA todo lo dicho en los párrafos anteriores. “Tenemos que ir a encuentros donde nos quitan el celular y nos dan a entender que nos estamos jugando la permanencia en el puesto”.

En las ventanas de las casas deben pegar la publicidad con ambos candidatos, lo mismo deben hacer quienes tienen carro. Una persona que recibió la llamada para verificar que sí iba a votar por quienes dijeron comentó: “Supuse que era de un call center. Se comunicaron de nuevo y contesté, con lo que una voz definió como mi intención de voto”.

Foto tomada el 3 de febrero a un costado del Teatro Los Fundadores por el secretario de Prensa de la Junta de Educal. Se ve el carro con publicidad del representante liberal a la Cámara José Luis Correa y al fondo un vehículo con publicidad de Santiago Osorio.

Una persona que escribió a diferentes organizaciones y medios dijo llevar 15 años como funcionaria de la Alcaldía, manifestó: "La exigencia es tan dura que muchos de los funcionarios que no presentamos la lista, hemos sido amenazados con ser trasladados a otras dependencias en condiciones muy complicadas. Igualmente a los contratistas que no presentaron completo el listado o que tenían personas que coincidían con las de las listas de otros trabajadores, han sido amenazados con no continuar trabajando en las dependencias. Esta amenaza se cumplió con muchos de ellos el 28 de enero porque se acabó el plazo para vinculación por la Ley de Garantías".

El alcalde, Carlos Mario Marín, manifestó a través de su jefe de prensa que no podía atender la llamada de LA PATRIA porque estaba en una agenda en Bogotá. A través de WhatsApp envió el siguiente mensaje: "Como funcionario y alcalde tengo claro que no puedo hacer proselitismo político. No he dado ni daría instrucción de votar por algún candidato". Algunos subalternos no siguen esa regla.

El candidato Santiago Osorio contestó al mediodía de ayer que en ese momento estaba en la peluquería y que devolvía la llamada más tarde. Al insistirle por WhatsApp, manifestó que estaba en el debate de Noticaldas. Hasta el cierre de esta edición seguía sin responder.

* Si usted tiene información que quiera que investiguemos puede escribirnos a fernando.ramirez@lapatria.com

Valla publicitaria en Petaqueros, en la vía a Bogotá, en la que aparecen juntos Santiago Osorio y José Luis Correa a pesar de ser de partidos diferentes.