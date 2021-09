Denuncia a Gran Caldas por presuntas irregularidades en pago de subsidio a la nómina, creación de una nueva empresa y no pago de una multa

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

Esta historia es una denuncia de tres conductores y un estudiante de último año de Derecho. Se divide en cinco partes y se centra en posibles irregularidades en la empresa de Transportes Gran Caldas S.A., que presta su servicio en Manizales.

El estudiante es Germán Arenas, quien denuncia en un documento de 124 páginas presuntos actos de corrupción privada de Gran Caldas. Lo apoyan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), la Corporación Jorge Luis Ortega García y el Sindicato de Conductores, Empleados y Propietarios del Servicio Público (Asoprotec S.I.). La denuncia se envió a Fiscalía, Procuraduría, Supertransporte, Supersociedades, Contraloría, Ministerio de Trabajo, la UGPP y la DIAN.

Las partes de este informe se basan en tres testimonios de trabajadores, que pidieron reserva de sus nombres para evitar represalias, las declaraciones de Arenas, el documento de la denuncia y las explicaciones de Gran Caldas.

Primera parte: No pagaron a conductores

Germán Arenas hace la práctica de Derecho en Sintraelecol. Un conductor le expresó que le pagaron el subsidio a la nómina en mayo del 2020, incentivo del Gobierno a las empresas durante la pandemia, pero que luego no se lo volvieron a pagar. "La misma empresa me lo certificó en una respuesta a un derecho de petición. Lo hice para que explicaran por cuántos meses habían recibido subsidio a la nómina, porque alcanzaron a pagar un mes, pero el resto nunca los pagaron, eso demostraba que Gran Caldas estaba vinculado con el programa", afirmó Arenas

Según las cuentas del denunciante, la empresa, efectivamente, recibió el subsidio correspondiente a los meses de mayo del 2020 y marzo del 2021. Este hecho se les hizo extraño a los tres conductores porque la empresa no paga nómina, pero sí obliga a sus trabajadores a firmar unas planillas de nóminas para poder darles despacho y rodamiento. "El sistema de trabajo es a destajo, es decir, el conductor labora ocho horas, tiene una entrega para el propietario del vehículo, de ahí se saca para el tanqueo y otros gastos", explicó Arenas.

Los conductores agregaron: "Hay veces que queda plata, otras no. En este trabajo no hay salario, pero la empresa obliga a firmar por un salario mínimo que nunca recibimos, bajo la amenaza de que si no lo hacemos paran el vehículo y el despacho". En un derecho que le respondió Gran Caldas a Arenas, el 29 de junio del 2021, certificó que un trabajador tiene vínculo laboral vigente con contrato a término indefinido y con una asignación salariar mensual de un mínimo, con jornada de 8 horas diarias, en el cargo de conductor. "Eso dice el papel, pero la ganancia de un conductor es lo que le queda en el día. Lo que la empresa está certificando es falso", aseveró el denunciante.

Segunda parte: Usaron información falsa

El practicante de Sintraelecol aseguró que la información que reporta Gran Caldas ante la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) no es cierta. "Cotizaron sobre un salario mínimo cuando se postularon, y el Estado les giró desde mayo a diciembre del 2020 $351 mil por cada trabajador y de enero a marzo del 2021, $363 mil. Multiplique eso por 300, que son más o menos los trabajadores. Son 168 vehículos por dos conductores, eso da 336 conductores".

Comentó que junto a un trabajador presentaron unos derechos de petición para conocer la información de unas nóminas, el 30 de junio. Además, solicitaron el pago del subsidio. "Eso sumó $3 millones 897 mil solo por un trabajador en esos meses, monto que no han pagado". Luego pidieron las planillas y la empresa no respondió el derecho de petición, entonces presentaron una acción de tutela.

¿Qué pasó luego? "No nos quisieron entregar las nóminas", dijo Arenas. ¿Por qué? "Porque son ilegales. El juez Primero Civil Municipal de Manizales le ordenó a Gran Caldas entregar todas las nóminas o pagos realizados, eso fue el 12 de agosto del 2021. El gerente no nos las ha entregado porque sabe que no tiene cómo demostrar la trazabilidad de que a los trabajadores les pagan ese salario mínimo", insistió.

Arenas hizo cuenta: "Si ganan a destajo, cómo calcula que exactamente cada trabajador gana $908.526 (salario mínimo). No hay cómo sacar ese promedio, no hay forma de que sepan cuánto ganan, como tampoco hay forma de que sepan cuánto le corresponde a cada conductor del subsidio, ¿con base en qué?", se preguntó.

Explicó que ese subsidio no se puede entender como $350 mil, se debe entender como un porcentaje que el Estado giró a las empresas, es decir, el 40% de un salario mínimo por cada trabajador.

Tercera parte: Sin pagar una multa al Sena

Los tres conductores consultados manifestaron que algunos de ellos no volvieron a firmar. "Me paré en la raya para que nos respeten. No he firmado una cosa ficticia, si lo hago estoy alcahueteando porque está evadiendo impuestos. Casi todos firman porque hay algo grave dentro de la empresa: el gerente, bajo amenaza, dice que si no firman la nómina, entonces para el vehículo o el despacho", dijo uno de ellos. Recordó también que la empresa solo ha cumplido un solo punto de los 19 que se comprometió luego de los paros del 12 de abril del 2017 y el último en octubre del 2020.

Denunciaron que, además de las rutas tradicionales de la empresa por Bosques del Norte, la Floresta, Cuchilla del Salado, Gallinazo, Turín, Centro, San Sebastián, Galería, hay una sin autorización. "Ahora último se les dio por meterse por la carrera 21, correspondiente a la ruta de Universidad de Manizales- Gallinazo, que es provisional. ¿Quién les dio ese permiso? ¿Hasta cuándo será?", preguntaron.

LA PATRIA consultó en la Secretaría de Movilidad de Manizales las autorizaciones de las rutas de Gran Caldas, en ellas está la Resolución 249 del 17 de agosto del 2019, en la que se le da un permiso provisional y transitorio a la empresa para operar la ruta U. de Manizales – Termales del Otoño, y en la descripción del recorrido sí está mencionado el paso por la carrera 21.

Arenas al ver estos hechos radicó la denuncia ante los órganos de control y en su investigación se percató que la empresa tiene una multa por $169 millones 674 mil por violar el Código Sustantivo del Trabajo, impuesta por el Ministerio del Trabajo a favor del Sena, en el 2017. "La empresa nunca se quiso hacer notificar en la oficina, tocó hacerlo a través de avisos.

Ellos presentaron recursos de reposición, entonces cuando les respondieron, el juez confirmó la multa. A los ocho días de esas vueltas, la empresa creó una nueva empresa, una sociedad fantasma que se llama Inversiones Gran Caldas", afirmó el estudiante de Derecho.

Cuarta parte: Nueva empresa

¿Para qué crearon otra empresa? El estudiante Germán Arenas contestó: "Con el objetivo de descapitalizar a Transportes Gran Caldas (TGC) crean esta sociedad de activos cuando todavía no estaba ejecutoriada la decisión de la multa. Y en agosto cuando ya lo estaba, le pasaron el expediente al Sena para que empezara el cobro coactivo, pero TGC ya no tenía nada, lo pasaron todo a Inversiones Gran Caldas". Según las actas de la Cámara de Comercio, la constituyeron el 26 de abril del 2017, día que se levantó el paro, según conductores. El documento reza que Francisco Luis Zuluaga Duque es el gerente y Francisco Javier Arboleda Yepes es subgerente y representante.

El estudiante narró que le envió un derecho petición para que le informara si Gran Caldas pagó. Nos informaron que no, ni un peso. Por lo tanto, el Sena procedió a embargar las cuentas bancarias de TGC, pero ahí no hay nada". Añadió que han solicitado el cierre de Gran Caldas "porque es una empresa inviable, no tiene los recursos con qué funcionar. A esto se suma que solo hasta el 4 de diciembre del 2020, el Sena decidió embargar y esa multa prescribe en el 2022".

Los conductores explicaron que Gran Caldas cobra en este momento $2 millones aproximadamente a los propietarios por cada vehículo, además, $400 mil por carro vinculado mensualmente. "Esa plata la consignan a la nueva compañía. Es por eso que no se hace efectiva la multa porque está sobre TGC y no sobre Inversiones Gran Caldas", indicó Arenas.

Conductores y Arenas aseguraron que la Secretaría de Movilidad debe vigilar cómo está operando la empresa, "es decir, que no tiene ni un peso en sus cuentas ¿por qué están rodando, si no tiene activos?".

Quinta parte: Responde Gran Caldas y habla Mintrabajo

Francisco Luis Zuluaga Duque, gerente de Caldas, afirmó que averiguará en Personal para saber qué pasó con el subsidio a la nómina "Eso hay que justificarlo ante la UGPP con todos los argumentos de ley, lo aprobaron y encontraron que las cosas eran correctas, no solamente era un auxilio de un mes, sino de varios meses. No creo que se pagó un solo mes, eso se refleja contablemente y se hicieron todos los pagos como es debido", afirmó el gerente.

Ante la pregunta si la empresa amenaza a los conductores si no firman la planilla, Zuluaga Duque aseguró que eso no tiene fundamento, porque son más de 400 conductores y "uno no estaría realmente amenazando a la gente para firmar una nómina. La gente es libre de ingresar o de retirarse a una empresa". Explicó que cuando los conductores están amañados se mide por la trashumancia o por la permanencia. "Ellos tienen esa característica que son muy trashumantes, les gusta estar cambiando de empresa y nosotros no tenemos ese problema".

Por los presuntos hechos de corrupción privada, Álvaro Hernando Jiménez, director territorial del Ministerio del Trabajo en Caldas, expresó que a su oficina le queda difícil emitir una sanción de fondo porque se debe fallar con las pruebas. "Infortunadamente, la mayoría de conductores firman las planillas de las nóminas, aún sabiendo que trabajan a destajo, que no ganan un salario mensual. Muchos hacen eso porque sienten miedo de que les suspendan el vehículo. Eso es gravísimo, ya recibimos la queja y fuimos a recolectar pruebas, pero nos encontramos que en las audiencias al azar, los conductores terminan validando la firma y las planillas o dicen que no les consta nada, eso ha impedido detectar las irregularidades".

Jiménez puntualizó que ya les dijeron que no firmaron, así se les viniera el mundo encima. "No hay pruebas suficientes probatorias para una nueva sanción. Encontramos también que durante el paro los conductores y propietarios estaban unidos y después comenzaron a dividirse entre ellos, a eso se le suma que trabajan en un ambiente de amenazas o amedrentados".

Añadió que Gran Caldas es una empresa con prácticas fraudulentas y sus directivos y abogados lo tapan todo, utilizando artimañas y haciendo creer que cumplen las normas. Incluso, a raíz del paro de octubre del 2020, envió un inspector y realizó tres mesas de diálogo.

Multa y creación de empresa

Frente a la creación de la nueva empresa para descapitalizar a Gran Caldas, Zuluaga Duque sostuvo que no es cierto. "Una empresa puede tener varias sucursales, eso es de ley, la empresa tiene sus cuentas normales en el Banco Bogotá y en el BBVA. Tenemos una cuenta embargada por el antiguo Seguro Social".

Respecto a la multa con el Sena, el gerente comentó que no he tenido problemas y que ha estado en conversaciones para cuadrar el pago que le impusieron "por no entregar unas dotaciones el día que había que entregarlas. Estamos en conversaciones para pagar. Darle gusto a todo mundo en una empresa y más de transporte es difícil. Siempre existen los inconvenientes y más cuando hay dos sindicatos".

Luis Alejandro Trejos Ruiz, director del Sena Caldas, confirmó la multa y precisó que a la fecha el valor aumentó por los intereses, ahora suma $251 millones 844 mil 430. ¿La empresa ha pagado? Señaló que no “Según el área de Cobro Coactivo del Sena, se han realizado los trámites y actividades para lograr el pago de la sanción, tales como el cobro persuasivo de la obligación y el trámite coactivo. No se ha logrado el acercamiento con el representante legal para el pago total o parcial”.

El director territorial del Ministerio del Trabajo puntualizó que en el 2017 se impuso la multa y que en el transcurso del año pasado, Mintrabajo y la CUT visitaron al Sena para averiguar qué había pasado con ese cobro y "nos llevamos la sorpresa de que no apareció ni un solo embargo. A partir de esa visita, sí procedieron a ejecutarlo contra Gran Caldas. Pasaron cuatro años sin hacer efectivo el embargo, entonces la empresa se insolventó. El Sena fue negligente en hacer el cobro de esa sanción".

Trejos Ruiz comentó que el 9 de noviembre del 2017 llegó al Sena la resolución de la multa de Mintrabajo, y el 20 de noviembre, de la misma vigencia, se inició la apertura de expediente de cobro coactivo. “En este momento tenemos un cobro coactivo en contra de la empresa, se continuará con las investigaciones de bienes de manera periódica y las actuaciones procesales a las que se tenga lugar”.

Por la 21

Al cuestionarle si se metió por la carrera 21 sin permiso, el gerente de Gran Caldas dijo que la gente es dada a lanzar comentarios al aire sin ningún sustento. "Esa ruta está legalmente otorgada mediante un acto administrativo. Me la dieron porque los vehículos son muy nuevos, tengo el parque automotor más actualizado en Manizales. Eso tiene su sustento legal y un secretario no podría hacer eso. Entonces eso no es cierto, llevo mucho tiempo prestando el servicio por la carrera 21".

Por su parte, el director territorial de Mintrabajo advirtió que en Manizales hay situaciones anómalas en las rutas. "La Secretaría de Movilidad les ha permitido y tolerado todo. Durante la Alcaldía de Octavio Cardona les pasaron todo por alto. Segundo, con tantos cambios en ese despacho en esta Administración ya uno no sabe con quién hablar. Y en este caso también tiene mucha responsabilidad la Supertransporte".

Vehículos parados

Ante la denuncia de que hay unos vehículos parados como represalia, el gerente de Gran Caldas insistió en que es inexacto. "En ese paro (octubre del 2020) se demostró claramente que eran tres señores que estaban endeudados con la empresa y que se habían hecho a esos buses debiendo plata y no fueron capaces de pagar. Ellos nunca más volvieron a la empresa. Esos buses sí están parados, no están prestando el servicio, pero no es culpa de la empresa. No han pagado impuestos, no tienen tarjeta de operación, no han sacado la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, no tienen la tarjeta de operación".

LA PATRIA realizó un recorrido para verificar la queja de los conductores, y de los ocho vehículos parados que comentaron, este medio constató seis: uno en los patios a la entrada de Villamaría, uno en un lavadero sobre la Panamericana frente a Lusitania y cuatro en un parqueadero privado en la EDS La Florida o bomba de San Juan.

¿Cómo es su relación con los conductores, porque algunos dicen que hay un ambiente de temor y amenazas? El gerente respondió: "Eso es mentira, no tiene asidero, no le veo fundamento a lo que dicen. Porque entre otras cosas, yo no los manejo a ellos, aquí hay un jefe de personal que se encarga de los conductores".

¿Qué dicen las autoridades?

Superintendencia de Transporte

Camilo Pabón, superintendente de Transporte, afirmó: "De conformidad con las funciones señaladas en el Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de Transporte, a través de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre, iniciará la correspondiente investigación administrativa para determinar la responsabilidad de la empresa de transporte por el presunto incumplimiento de una norma que regula la prestación de dicho servicio. En la actualidad existe una investigación en curso de la empresa mencionada, por no suministro de información y estados financieros".

Secretaría de Movilidad de Manizales

Cristian Mateo Loaiza, secretario de Movilidad, indicó: "La denuncia pública por presuntos actos de corrupción privada no se encuentra dirigida a la Secretaría de Movilidad, por lo cual no nos hemos enterado de primera mano de la misma, y solo hasta ahora con la notificación periodística se puede procesar la información. Sobre los puntos que atañen y son competencia de esta Secretaría, los cuales se encuentran contenidos en la denuncia, debemos indicar que no se ha presentado queja sobre la aparente iliquidez de la empresa de transporte, por tanto se iniciarán las indagaciones preliminares a fin de establecer si efectivamente se han variado esas condiciones financieras. La argumentación restante del documento de la denuncia, aunque escapa de competencia de este organismo de tránsito, se seguirán analizando".