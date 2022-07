De rey del pan a rey de la honestidad: la historia de Carlos y los $8 millones que se encontró en un taxi

LA PATRIA | MANIZALES

¿Por qué en Colombia felicitan a quien es honrado?, le pregunté a Carlos Sandoval, dueño de Los Reyes del Pan, negocio ubicado en el barrio El Campín, de Manizales, y quien desde el sábado se volvió viral al encontrarse $7 millones 986 mil dentro de un taxi y buscar al dueño para devolvérselos.

Su respuesta fue coherente con su accionar. "Todo parte de los principios con los que a uno lo levantan. A veces los mismos papás son permisivos, llegan los hijos con un lapicero diferente al que tenían y no les preguntan por qué. Fui una persona muy pobre, tuve días aguantando hambre con mi mamá y mis hermanos. Trabajé acá en una panadería 10 años, hice las cosas bien y pese a mi pobreza siempre he sabido que lo que no es mío, no es mío.

"Le he manifestado a mi hermano que el día que se encuentre algo lo devuelta. Halló un celular y lo retornó a su dueño. Pude quedarme con esta plata, pero quiero ser un ejemplo, porque es dinero que uno no se ha ganado. En nuestro país se han perdido los principios. Un pelado se encontró un móvil, le sugerí que lo entregara, no lo hizo, se lo bloquearon y de nada le sirvió. Creo que el señor de la plata es bendecido de que sea yo quien me encontré su dinero".

La historia

Carlos salió en la mañana a una diligencia personal y luego tomó un taxi de regreso a casa. Lo abordó en el Parque Caldas, en el momento en que una persona, con una cerveza en la mano y usando el celular, se bajó del automotor. Cuando iba por Linares vio algo de cuero en el piso, con una plata adentro, y lo recogió.

"Me puse muy nervioso y cogí ese maletín. Cuando me bajé en la casa entré rápido y empecé a contar el dinero. Eran $7 millones 984 mil. Inicialmente pensé en quedarme con eso, pero reflexioné y al ver que también había un pasaporte y un certificado electoral supe que podría aparecer el dueño, de nombre Ricardo.

Antes del mediodía de ayer, una persona se comunicó con LA PATRIA e indicó ser el dueño del dinero. Aportó datos clave, corroborados con lo que había dentro del maletín. El afectado y el panadero se comunicarían para establecer la forma de entrega, pero hasta el cierre de esta edición no se había dado el encuentro.

Mientras tanto, Carlos disfruta de su momento de fama, donde los que lo conocen destacaron una y otra vez la gran persona que es, desconocidos le mandaron felicitaciones virtuales y extranjeros se consiguieron su número para llamarlo y decirle: ¡qué buen colombiano eres!

Carlos indicó que si el dueño no aparecía donaría el dinero a fundaciones de animales.