Cuatro historias de inseguridad en Manizales: robo en carnicería, atraco dentro de bus de Sideral y en La Carola, y caso de músico asesinado

La joven tuvo la valentía de enfrentarse al ladrón para que no le quitara las pocas cosas que llevaba. Forcejeó con él y producto de eso resultó lesionada en un hombro. El caso ocurrió el lunes.

“Iba en un bus de Sideral, en la ruta Villamaría-San Sebastián. Por los lados de Arrayanes se subió un muchacho por encima de la registradora y atracó, con arma blanca, dentro de automotor, en el que íbamos ocho personas. Al conductor no solo le robó $200 mil y el celular, sino que lo aporreó. A los demás pasajeros les quitó móviles y dinero. Yo no me dejé y terminé lastimada. Otro joven le pegó un puño en la cara, el conductor abrió la puerta trasera y el muchacho lo lanzó hacia la calle. Manizales está muy insegura”, contó la afectada, en diálogo con LA PATRIA, desde el hospital.

La testigo indicó que el conductor siguió con su ruta, herido, ella se bajó y se fue para una clínica. Reconoce que no denunció, le mandaron 10 terapias por 10 días. Ya le dieron de alta.

Este medio consultó con Sideral y reconoció el hurto (Policía y Gobierno dicen que no saben de ese caso), pero aclaró que el empleado no fue herido y se encuentra laborando normalmente. No respondió al requerimiento de cuántos robos soportan mensualmente en sus rutas.

¿Cómo era el atracador?: bajito, morenito, crespo, de ojos grandes, comentó la lesionada, quien suplicó por más seguridad en la capital, al tiempo que recordó la muerte de un joven, ese mismo día, en Fátima, y al que se le llevaron la moto.

Sábado, domingo y lunes fueron caóticos para la seguridad en la capital caldense. El fin de semana hubo un atraco en El Zafiro, con un ladrón lesionado y balacera; también se dio novedad en Persia; y el lunes asesinaron a un hombre y lesionaron a una pareja con arma de fuego en Fátima y La Daniela, respectivamente. Hubo un capturado.

“Manizales, ciudad tranquila: Gobierno

Todas estas situaciones recientes motivaron a que se desarrollara ayer un consejo de seguridad. Diana Mejía Grand, secretaria de Gobierno, expresó ayer en rueda de prensa lo siguiente:

*”Tenemos 467 cámaras, 430 funcionando. Adquirimos 70 más, que llegarán en diciembre. Adicional, alarmas comunitarias”.

“Todo el apoyo para los organismos del Estado. Manizales es una ciudad tranquila, lamentamos el hecho del lunes, que es aislado, presuntamente pasional”.

*”Podemos salir tranquilos a la calle, es importante denunciar, pero no por redes sociales. Hemos bajado en hurtos y lesiones personales. Los fines de semana nos trasnochamos por la seguridad”. *”Adquirimos unos recursos para acompañar y darles educación a 80 patrulleros que serán becados por la Alcaldía para luego salir a las calles”.

*“Lo del robo del bus es solo un voz a voz, pero nadie nos da razón de ese hecho”.

*”Seguiremos patrullando y cada persona que llame al 123 será grabada para generar trazabilidad”.

*”De cada 10 homicidios, ocho son esclarecidos, eso solo pasa en Manizales”.

*”No se dejen llevar de la intranquilidad. Trabajaremos en educación con varias secretarías. Van 44 homicidios en el 2021”.



Le robó a su familiar carnicero

Durante la audiencia de control de garantías, que culminó en la noche del lunes, se conocieron más detalles del caso del sábado, en el que se dio un robo en una carnicería de El Zafiro y uno de los dos ladrones resultó lesionado con arma de fuego y con una grave herida en una mano.

Lograron salvársela en cirugía. Se dieron dos capturas, pero una fue declarada ilegal, por lo que en audiencia solo presentaron, desde la UCI de un hospital, al otro detenido.

El lesionado resultó ser familiar del comerciante asaltado. El carnicero narró que estaba en su negocio junto a dos trabajadores, con la reja abajo, organizando para abrir, cuando irrumpieron dos sujetos con armas de fuego, tapando sus caras con cascos de moto.

Uno les pidió a los trabajadores tirarse al suelo y el otro le apuntaba al comerciante, al tiempo que le pedía que le entregara el dinero. “No tengo plata, está muy temprano, no hemos vendido”, contestó. El delincuente le metió la mano al bolsillo, le esculcó la billetera y le encontró $1 millón. Luego le dijo que abriera la registradora, pero allí no había dinero.

“El ladrón cogió un cuchillo de la carnicería y puso el arma sobre el poyo (mesa) y me expresó que me iba a ganar una chuzada. Hubo un forcejeo y el arma se le disparó, por poco me da, me rozó la camisa. Al pasar esto, el otro ladrón se asustó, salieron corriendo y un empleado les lanzó un espinazo de cerdo. El que me amenazó se cayó, se le disparó el arma y se hirió en una rodilla. La gente, al oír la algarabía, lo rodeó y quería lincharlo. Se sostenía un brazo y le salía mucha sangre. Se lo entregaron a la Policía. Cuando eso pasó vi que era mi primo hermano y le dije que cómo me hacía eso”, narró el carnicero.

Al otro detenido lo habían pillado una semana atrás robando una cadena de oro en el sector. La plata robada no apareció. Al final de la audiencia mandaron para la cárcel al herido-detenido, quien tiene unos seis antecedentes con condenas por diferentes robos.

Hechos recientes

*Dos heridos con arma de fuego y uno con arma blanca, el fin de semana, en Persia, durante una riña.

*Dos lesionados a bala el pasado lunes en La Daniela.

Le hurtaron entre seis

“Estaba en el mirador de La Carola, llamé a una amiga. Permanecíamos hablando cuando se acercaron 6 menores y uno me ofreció perico. Le dije que no. Me pidieron para comprar alcohol y respondí que tenía apenas $2.000. Me preguntaron que si vivía por hay cerca. Me pidieron cerveza y les di. Uno sacó una pistola y me la puso en el mentón y el otro una navaja en el cuello”.

“Mientras eso, los otros 4 menores me esculcaban y me despojaban de mis billetera, un estuche donde portaba mis documentos y el celular con manos libres. El que me propinó la puñalada en la pierna fue el más grande y al parecer era el que estaba dándole inducción a los cuatro más pequeños, junto con el chico de la pistola. Me reventó una cadena de acero quirúrgica que tenía entre la ropa, me pegaron un golpe en la cara y me quedé quieto. Emprendieron la huida por el monte. Unas personas que departían en una casa me sentaron en una silla y me llevaron a la clínica. Todo eso fue la semana pasada. Me comuniqué con un familiar como a la hora y cuando llegó los vio en el mismo sitio, consumiendo droga. Llamó a la Policía, pero no los requisaron, pasaron de lago. El del arma de fuego vive en La Carola, otros en Samaria y Comuneros”.

Muertos en ataques a bala 2021

William Andrés Londoño Piedrahíta, de 35 años, en Fátima, cinco disparos.

Gustavo Adolfo Cardona Flórez, de 32 años, barrio Centenario, un tiro en el cuello.

Jhon Henry Castro, de 30 años. 5 disparos, en El Nevado.

Juan Esteban Quintero Castro, de 22 años, en el barrio Solferino. 10 disparos.

Andrés Camilo Araque Jaramillo, de 23 años, Eucaliptos. Tres disparos. Un vecino lo encontró tirado en el prado de su casa.

José Nelson Restrepo Cardona, 10 disparos, mientras dormía un domingo en una calle del centro.

Hugo Nelson Molano Agudelo, de 45 años. Un encapuchado lo atacó a él y a su hijo, con arma de fuego, en Galán.

Yorman Yesid Gutiérrez, de 24 años, en San Sebastián, lo atacaron de madrugada mientras caminaba, luego de separarse de un amigo.

Martín Felipe Jurado Morales, atacado a bala desde un carro en el barrio El Nevado.

*Nota. En el 2020, a la fecha, iban siete.

Manizales ajustó 45 homicidios (cifras de este medio).

Al músico William lo confundieron, el presunto asesino iba por otro hombre: “Me equivoqué, se salvó el otro”, expresó el señalado asesino

El sujeto, previo a la audiencia por homicidio anoche, mientras hablaba con su abogado por teléfono. Tiene un hijo en común con su expareja. ya contaba con una denuncia por violencia intrafamiliar por agredir a la mujer.

Alias Acevedo, de 21 años, se acercó antes de la 12:45 de la tarde del lunes a William Andrés Londoño Piedrahíta, de 35, en el barrio Fátima. Este último, trabajador de la empresa de encomiendas Coordinadora, acababa de entregar un encargo y cuando quiso montarse en la moto, Acevedo se le acercó armado, forcejearon y le disparó.

El mensajero trató de huir y dio 10 pasos, pero Acevedo lo persiguió y le disparó en tórax, herida que luego le causó la muerte. Testigos afirman que mientras lo atacaba, en tres veces, lo señalaba con un dedo y le decía: “usted sabe por qué es esto, usted sabe por qué es esto”. Posteriormente tomó la moto BWS del fallecido y se fue en ella.

Anoche, en audiencia, la Fiscalía le comunicó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Le habló de una pena que parte de los 33 años por el crimen, más otro tanto por el porte, lo que definiría un juez de conocimiento. Si aceptaba, como no fue detenido en flagrancia, tendría un descuento del 50%.

Acevedo, tras unos minutos de diálogo con su abogado, no aceptó cargos, pese a que el ente acusador le indicó que cuenta con pluralidad de testigos presenciales y no presenciales que lo señalan como autor del hecho.

El abogado pidió luego una evaluación por Medicina Legal para analizar cómo era su estado el día de los hechos.

Detalles

En la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía habló de los elementos probatorios con los que cuenta. Contó que en cámaras quedó el imputado cuando iba en la moto del fallecido, actas de reconocimiento de testigos y entrevista a una mujer, quien narró los hechos.

“Estaba afuera del colegio del Atanasio, vi un muchacho con chaqueta negra, se le acercó a un joven de Coordinadora y forcejearon. El asesino trató de meter el arma en un canguro, la moto no le prendía y luego cuando grité que le cogieran las placas, aceleró”.

Otro testigo grabó un video en el que se ve al sujeto escapar en la moto. La fiscal narró que luego Acevedo atacó a una pareja en La Daniela, pues buscaba a su expareja y no la encontró. Allí vive la mejor amiga de su ex. Luego de eso se intentó quitarse la vida, al darse cuenta de que mató al que no era (lo confundió porque ambos son mensajeros). Se fue para Chipre (es de El Zafiro) a consumir drogas y allí lo atrapó la Policía, con la moto y armado.

Buscaba era al nuevo novio de su ex, quien al enterarse de todo acudió a la Sijín a aclarar las cosas y contar que el objetivo del asesino era él. Acevedo, pese a su error, planeaba ultimar al otro hombre, a quien citó en una cafetería, pero este no acudió. Cuando lo aprehendieron tenía cinco balas en el arma.

“Me equivoqué, se salvó el otro”, expresó el señalado asesino. Anoche se enumeraron algunas llamadas y conversaciones donde el detenido le dice a su ex que si ya sabía lo que le había pasado a su mejor amiga y al novio en La Daniela. “Jajaja, los maté”.

El ente acusador pidió mandarlo a la cárcel porque es un peligro para la mujer y para su nueva pareja. Anoche el juez lo mandó para la cárcel y reconoció que es un peligro para la sociedad. "No se cerciora de quién es su víctima, le dispara a cualquiera que cree que se parece a quien que busca".

La otra audiencia

En la primera audiencia, por porte ilegal de armas de fuego, que terminó sobre las 6:00 de la tarde, no aceptó cargos y le dieron medida de aseguramiento. Se pidieron dos medidas para evitar que en esta pueda quedar libre durante la búsqueda de un preacuerdo.

Escuche hoy en LA PATRIA Radio 1540 AM, a las 7:20 a.m, las declaraciones de la fiscal en la audiencia, donde reconstruyó el paso a paso de este caso.

