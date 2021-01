Consejos de tres políticos para el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Elecciones del 25 de octubre del 2019. Gana Carlos Mario Marín Correa con 75 mil 729 votos, la más alta votación en Manizales y el mandatario más joven de una capital, 28 años. Su periodo, 2020-2023, comienza con renuncias en su gabinete y en marzo la llegada de la covid-19.

25 de julio del 2020. Marín Correa pide la renuncia a su gabinete. Por boletín de prensa anuncia ocho movimientos de secretarios y personal de otras dependencias y acepta la renuncia a siete. Expresa que para la fase de ejecución y enfrentar la pandemia debe hacer cambios.

Sí, pero no

A partir de ese momento lo critican por la forma en que se dirige a su equipo de trabajo, la falta de confianza y la intervención de terceros en decisiones administrativas, como Jorge Arturo Espejo Rivas, padre del aún gerente del Invama, Arturo Espejo Arbeláez, y por la preferencia para llevar a cargos de dirección a amigos cercanos de la familia Espejo y hasta a aportantes de campaña.

“Él ha sido un amigo muy importante en mi vida. Quiero dejar claro que tiene poca relación con el Gobierno”, le respondió a LA PATRIA cuando se le preguntó por Espejo Rivas.

Pero la frase del alcalde que ha hecho carrera es sobre el aumento de salario de quien fue su secretaria Privada, Laura Arias Jiménez: “creo que mayores explicaciones no debo darle de cuánto le pago a cada uno de mis funcionarios. Sin duda alguna, la información es pública, pero yo veré cuánto les pago”.

6 de noviembre. Renuncia Matilda González Gil, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, quien confiesa que desde marzo pensaba renunciar porque mantuvo con el alcalde una relación muy difícil, igual que otros secretarios.

“Nuestro principal desacuerdo es que él considera que con sus compañeros de trabajo la letra con sangre entra”, dijo a LA PATRIA González Gil. “Tiene que aprender a relacionarse con el mundo de forma no violenta”.

Sin mayores explicaciones

11 de noviembre. En un Facebook live, el alcalde responde: “Hay otros que han salido por el no cumplimiento de objetivos, otros porque no hemos logrado cohesionar el liderazgo”; sin embargo, varias personas de las que prescindió de sus servicios, están de nuevo en la Administración, como contratistas o designados otra vez en el gabinete.

“No llegué a administrar esta ciudad comprometido con ningún sector, y he demostrado que ningún secretario hace parte de cacicazgos políticos tradicionales”, sostuvo en esa oportunidad.

12 de diciembre. Rinde cuentas públicas en el barrio El Caribe y dice: “En esta Navidad, a los manizaleños, si en algo me he equivocado, tengo que pedirles perdón; a todo este equipo de Gobierno, si como alcalde en algo me he equivocado les pido perdón”.

30 de diciembre. Por boletín de prensa y con él incapacitado por una cirugía de nariz, la Administración da a conocer, sin explicaciones, 10 cambios de funcionarios en su gabinete; removiendo del cargo a 4.

1. De líder carismático a institucional

Darío Arenas Villegas, sociólogo, militó en el Polo Democrático, aspiró a la Alcaldía de Manizales en el 2019 por los grupos alternativos junto al alcalde Marín Correa. Preside la Junta Directiva de Acopi Caldas.

Expresa que desde afuera puede ver que el alcalde es una persona impetuosa, que va para adelante sin importar críticas y que aunque esto fue parte del éxito en su campaña, ahora le ha generado líos porque ha hecho y dicho cosas que no debería. “Ese mismo ímpetu, al parecer, se da en el Gobierno municipal. Le falta trabajar en equipo, pensar en metas colectivas”.

Lo ubica con tendencia al personalismo y a mostrar que es él quien está gobernando, lo que ha resentido a algunos de sus exsecretarios. “Le convendría, porque todavía está a tiempo, dar un viraje hacia el trabajo colectivo, que como gobernante necesita y que la ciudad requiere”.

Señala que se puede ver en el alcalde lo que denominaba el sociólogo alemán Max Weber como un líder carismático, caracterizado por liderazgos fuertes que logran reconocimiento y que la gente los siga, “pero con el carisma no se gobierna; se gobierna con buenos equipos, con buenas ideas y con mucha serenidad. En esto precisamente ha tenido problema esta Administración. Él debería desarrollar un liderazgo institucional para garantizar que los equipos, las estrategias y las acciones que se fijen permitan alcanzar las metas”.

Agrega que por eso es que los ciudadanos exigen y dan señales de rechazo frente a cosas que pasan o que no pasan. “Porque el carisma, solo, no construye vías ni escuelas, no lleva estrategias de salud y de prevención a las comunidades. Es la acción institucional y de gobierno la que lo hace”.

Sobre la forma de comunicarse a través de redes sociales, Arenas Villegas repite que hay una ruptura entre lo que hizo en campaña, que fue muy efectivo, con lo que hace como gobernante. “Aprovecha sucesos personales y muy íntimos para darse protagonismo y para hacerse propaganda, pero en el Gobierno, los canales y las audiencias tienen que ser otros”.

No le critica que se comunique por redes sociales, porque puede generar sensación de cercanía en los ciudadanos, pero le preocupa que el alcalde no acuda a escenarios de confrontación de discursos y de ideas como el que se genera cuando hay diálogo con los periodistas, fundamental para garantizar el ejercicio de la democracia.

“Preocupa más que no haya atención a gente que no se comunica ni se informa por redes sociales, como la gente del campo, los adultos mayores o gente que simplemente decide no usarlas habiendo tantos canales para que la institucionalidad se comunique: radio, televisión y prensa escrita”.

2. Mucha papaya

Julián Andrés García Cortés, politólogo, concejal en Manizales del Partido Alianza Verde, docente universitario.

Siente que existe crisis administrativa porque los procesos que llevaban funcionarios que renunciaron o salieron se ven truncados y quedan a medias, y aunque se pueden recomponer, tarda semanas y meses en volver a tomar el ritmo.

“Cuando uno escucha a quienes salen, sobre el trato y el maltrato del alcalde, creo que le hace falta más tacto, sensibilidad hacia el otro para entender cuáles son las dinámicas administrativas. El año no fue fácil para nadie; además de sus funciones les ha tocado enfrentar cosas distintas, y eso, más la grosería del alcalde, termina generando una olla a presión que cuando estalle ocasionará muchos problemas”.

Como politólogo afirma que Marín Correa es el alcalde más legítimo que ha tenido Manizales por haber sacado la votación más alta en la historia, pero que también puede llegar a ser de los alcaldes más deslegitimados porque no está tomando decisiones acordes con las necesidades de la gente que gobierna.

“El alcalde y su Administración han dado mucha papaya, que ha aprovechado una cantidad de personas para hacer críticas, en varios casos razonables. Cuando hay tanta crítica y bulla empieza a perder legitimidad. Y eso sumado a que no ha querido llamar a su Partido -Verde- y a la bancada para intentar darle un rumbo distinto a su Administración. Por eso le digo: alcalde, el Partido está en toda la disposición de ayudarlo a recomponer lo que está pasando en Manizales. Estamos listos para reunirnos, cuando usted nos diga y como nos diga, para hablar de un proyecto para los próximos tres años”.

Sobre la presunta participación de terceros en la Administración, afirma que cuando se gobierna con los mejores, los resultados se ven a luces; pero cuando se buscan es intereses particulares, entran en contradicción las necesidades de la sociedad y los intereses de los privados.

“También le hago una recomendación, y es que el primer mensaje que les tiene que enviar a los manizaleños es que saque a la familia de los funcionarios, que no solo el mensaje sea que llegaron a gobernar entre familia, pues podría terminar siendo un Partido tachado de tradicional y que él criticó mientras no estuvo en el poder. Todo esto redunda en que aquellos que no habían vuelto a creer en la política van a quedar desilusionados porque todos hacen lo mismo cuando llegan al poder”.

3. Más liderazgo que jefatura

Juan Sebastián Gómez González, abogado, exconcejal y exdiputado por el Partido de la U, aspiró a la Alcaldía en el 2019 para hacer una alianza con grupos alternativos junto al alcalde Marín Correa.

Considera que tener tantos cambios y gente externa pidiendo tomar decisiones ha afectado a la Administración y a la ciudadanía, que tiende a sentirse desprotegida y desesperanzada de lo público.

“Cuando uno está en política elige ser jefe o líder, pero el liderazgo se gana día a día. Lo que preocupa es el ejercicio, no de la autoridad sino del liderazgo. En estos momentos de crisis es cuando se necesita más de liderazgo que de jefatura; más de un alcalde guiando la ciudad en las acciones para mitigar los impactos”.

Le recomienda al alcalde que consolide su equipo base de trabajo, que escuche las voces de experiencia que hay en la ciudad y que saben de muchos temas. “El alcalde en su momento hizo un plan de relacionamiento muy interesante, conversó con exalcaldes; invito a diputados, a congresistas, y estaba trazando un puente de conocimiento, pero si eso solo fue un evento social, nefasto. Que vuelva a recuperar esa línea de escuchar en muchos temas, si es que hay dudas; que busque asesores externos legítimos, que tienen experiencia en lo público; no poner personas inexpertas”.