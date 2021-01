Ciudadanos, relajados con la covid-19

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La alta circulación de personas en la ciudad sin el uso correcto del tapabocas se hizo habitual; también las aglomeraciones en las vías más populares y algunos sitios como escenarios deportivos, centros comerciales, entre otros, demuestra relajo ante pandemia que sigue vigente.

Al recorrer el martes la Avenida Santander, entre la calle 60 y la 45, esto para valorar cómo usan los ciudadanos este elemento de protección. La cifra fue superior, pero de 20 transeúntes tomados para la muestra, cuatro no lo tenían, cinco lo portaban con la nariz afuera, dos lo tenían en el mentón y solo nueve lo portaban correctamente.

El médico Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública de Manizales, lamenta la situación, pero aseguró que se trata de un patrón común en el mundo, no solo en Manizales, Caldas o Colombia.

Resistencia

"Es una resistencia a las medidas restrictivas, donde la gente se fatiga y termina por considerar ese riesgo como una opción. Hoy muchos son conscientes de que al no usar las medidas de autoprotección (tapabocas, distanciamiento y lavado de manos) están asumiendo potencialmente la enfermedad", dijo Orozco, que también es epidemiólogo.

El secretario instó, a cada persona, a entender el valor de la vida de todos. Agregó: "Están optando por el riesgo, por el peligro de enfermar y no morir. Lo grave es que en ese proceso enferman a otros y los ven morir. No están protegiendo a las familias como corresponde".

Orozco mencionó que, desde su despacho, se continúa educando en el autocuidado. Pidió entender que la vida es lo más preciado que tenemos.

"El protegernos es una actitud que va de lo particular, pero que se refleja en todos. Las muestras afectivas, los encuentros, que son muy nuestros, deben dejarse de lado por ahora".

Como autoridad sanitaria, según Orozco, a veces se ve limitado para garantizar el cumplimiento de las medidas de autoprotección. Sin embargo, aclara que no por eso va a renunciar a la continuidad del mensaje y al abordaje permanente de la comunidad y del individuo.

"Hay personas que cuando se les pide el uso del tapabocas, se tornan agresivas. Argumentan que es su vida. Quien está hoy en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) está pagando las consecuencias propias o de otros que, tal vez, no usaron el tapabocas de la manera correcta. Es el principal elemento para protegerse".

El secretario mencionó que cuando se toman medidas como toque de queda y pico y cédula, entre otras, es porque ya no hay más salidas para salvaguardar a la comunidad.

"No podemos llegar a la tolerancia, al descuido. Así -más tarde que temprano- tendremos que llegar a medidas sancionatorias como los comparendos o volver al confinamiento radical, lo que le compete al Gobierno de acuerdo a la progresión de la pandemia", cerró Orozco.

Avanza con la covid-19

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública de Manizales, detalló que el alcalde, Carlos Mario Marín, estaba en buena condición física al cierre de esta edición, tras haber resultado positivo para la covid-19. El diagnóstico se conoció el domingo.

"La Alcaldía, con todo el compromiso que se requiere, está levantando un riguroso cerco epidemiológico a las personas que estuvimos con él en reuniones o con aquellos que tuvieron contacto de alguna manera", explicó Orozco.

El secretario está aislado, pero sigue con sus compromisos laborales de manera virtual como lo hacen Marín y otros funcionarios. Con esto, según Orozco, se garantiza el corte de una posible cadena de transmisión.

Marín presume que fue Juan Sebastián Ramos Velasco, secretario de Medio Ambiente, quien lo contagió en ejercicio de sus labores. Orozco comentó que Ramos ya se recuperó.

"El tuvo fiebre y un cuadro fuerte de dolores musculares. Aún no se sabe cuántas personas, a partir de él, van a desarrollar síntomas. Para eso se están haciendo pruebas desde ayer (martes), a mi me la hicieron hoy (ayer)", subrayó Orozco.

Desde lo psicológico

José Fernando Vélez Trejos, psicólogo adscrito a la Universidad de Manizales, sostiene que nadie estaba preparado para la pandemia, por lo que a muchos ciudadanos se les ha hecho difícil acatar y adoptar, como propias, las normas de bioseguridad.

"Pasó que después de los días más fuertes, el Gobierno nacional empezó a posibilitar la salida; además de dar libertades comerciales, entre otras, lo que generó cierta confianza en los ciudadanos", argumentó.

Esa confianza, según Vélez, pasó a ser también una confianza de país y de Estado. Dijo que eso hace lucir un poco más tranquilos a quienes dirigen la nación.

"Es una tranquilidad pasmosa y hasta irresponsable. Se dio el desconfinamiento, a algunos les falta información y de ahí partió el desorden. Otros, en tanto, tampoco tienen formación en este sentido, por lo que crece el peligro", subrayó Vélez.

El psicólogo catalogó como necesaria toda la información de cifras que hay a diario en los medios de comunicación, pero cree que con esta deberían darse más datos de lo que se está haciendo bien para salir de la pandemia.

"Las noticias no solo pueden ser alarmistas, también tienen que dar esa información. Esto para que la gente se de cuenta de que portarse bien vale la pena. Se tiene que replicar lo bueno", concluyó Vélez, instando a la espera conjunta y paciente de la vacuna.