Catastro divide a la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

"Le dije: señor gobernador, recuerde que el compromiso era otro, que yo apoyaba a Aerocafé y usted apoyaba el Cable... Apoyo a Aerocafé porque es un sueño de la región de hace 40 años... Como usted me dijo que no podía ayudarme ni con el Cable, y no me molesté con usted porque somos amigos y hermanos, entonces no espere y no se ponga bravo si yo no puede ayudarle con su catastro".

Estas fueron las palabras del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, recogidas en un audio durante una reunión la semana pasada con periodistas de la ciudad para hablar sobre la reactivación económica.

El alcalde se refirió al interés que existe tanto del orden municipal como departamental para adoptar el catastro multipropósito y, por ende, la actualización predial, que no se renueva desde el 2014 en Manizales, según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

En la capital de Caldas hay por lo menos 141 mil predios, de los cuales cerca de 85 mil pagan predial.

Actualizar

Esto motivó al Departamento a liderar ese proceso y pretender convertirse en un gestor catastral, como lo hacen hoy varias regiones en el país, ante la debilidad del IGAC. Sin embargo, el alcalde señaló que no está de acuerdo con la oferta de Caldas. De hecho solicitaron 13 propuestas y les llegaron de: Soacha, Medellín, la Asociación de municipios del Oriente Antioqueño, Bogotá, y la de Caldas.

Según el alcalde, su equipo técnico tuvo en cuenta tres criterios: la mejor técnicamente, la que les permita cobrar y recaudar desde el 1 de enero del próximo año, y la que sea equilibrada y estable financieramente.

En ese orden, según Marín, las mejores son las de Medellín y Bogotá, mientras que la de Caldas es la de mejores rendimientos, pero es la más costosa.

"Mientras el catastro del Oriente Antioqueño vale $13 mil millones, la de Medellín ($15 mil 500 millones) le sigue en costos, luego el catastro de Bogotá que vale $26 mil millones y después el de Soacha con $28 mil millones, y luego la Gobernación de Caldas con $30 mil millones".

Intermediario

El alcalde también criticó que la Gobernación tendría un modelo de intermediario, pues haría una alianza con otra empresa para que sea el operador. "No sé si es bueno o malo, pero lo que yo quiero para la ciudad es lo mejor y lo que me salga económico. No quiero juzgar, pero cada quien toma sus decisiones... Yo no quiero esos intermediarios, por eso voy a escoger a alguien del Estado que lo haga", aseveró el alcalde.

Añadió: "El gobernador me ha dicho que me pondrá la platica que me sobre para dárselos al cable. Le digo: esa plata me la ahorro en la propuesta. Una me vale $15 mil millones y la otra, $30 mil millones, esos $15 mil millones me sirven. Además, así me entregue esos excedentes, Manizales también se los va a ganar sin intermediarios".

¿Por qué hay que realizar dicha actualización? Marín dijo que hay muchas personas que no pagan el predial, "no es que vayamos a cobrar más al que tiene predios, sino al que nunca ha pagado. Los pondremos en las mismas condiciones".

Hay apoyo, pero no con regalías

Valentín Sierra, secretario de Planeación de Caldas, despacho encargado de la gestión catastral de Caldas, sostuvo a LA PATRIA que el gobernador, Luis Carlos Velásquez, nunca ha negado su apoyo la tercera línea del Cable Aéreo (Cámbulos-Universidades). "En tres ocasiones nos hemos reunido con el alcalde y se le dejó claro que lo apoyaremos".

Aseguró que la contrapropuesta del gobernador es financiar la tercera línea con las utilidades de las operaciones catastrales, ya que con recursos de regalías no se podía, como pretendía el alcalde, teniendo en cuenta que esta fuente cayó en el 44% como se proyectó en enero del 2020, con base en la reforma al Sistema General de Regalías (Ley 2056 de 2020).

"Se afectaron las regalías por la pandemia y había que apoyar la reactivación de otros municipios y los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. Entonces, el gobernador le dijo al alcalde que le daba el 100% durante tres años de las utilidades del catastro para la tercera línea, porque la Gobernación pretende ser gestor catastral. Pero, el alcalde solo está enfocado en la fuente de regalías. Incluso hemos hablado de la venta de algunos activos".

¿Por qué gestor catastral?

Las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo son aumentar en 10 los gestores en el país. En la actualidad hay 21 para llegar a 31. La función es actualizar cerca de 40 millones de hectáreas, 35% del territorio nacional.

"Llevamos todo un año haciendo un estudio de mercado para consolidarnos como gestor. En Caldas hay 11.500 procesos catastrales represados. Ahora el IGAC tiene menos capacidad, incluso eliminarán la regional Caldas para llevársela a la seccional Andina en Bogotá. Por lo tanto, el IGAC no puede responder a las necesidades catastrales del departamento, que aumentan", explicó Sierra.

Precisó que la Gobernación se basó en los modelos de Barranquilla que trabajó con una firma española y Antioquia, con Valora Más. "Acá lo hemos analizado que el operador sea Promueve Más (entidad creada por Inficaldas), para tener la tecnología de punta y la transparencia. Además, la ESAP y gremios serán veedores y harán interventoría".

Sostuvo que la actualización catastral de Manizales costaría entre $8 mil 500 millones y $18 mil millones más IVA. "Todos los municipios de Caldas están desactualizados. Le decimos al alcalde que nos subamos al bus juntos. La Gobernación reitera su apoyo con el Cable, pero no por regalías. El alcalde pedía $30 mil millones y nosotros no podemos", concluyó Sierra.

Ajuste de propuesta

John Alexánder Alzate Quiceno, secretario de Hacienda de Manizales, confió en adoptar el catastro multipropósito este año. En ese proceso se han revisado propuestas y solo siete respondieron con valor, componente técnico y experiencia.

Esto lo hacen, dijo Alzate Quiceno, porque tienen inconvenientes graves con el IGAC para actualizar muchos procesos, por lo que quieren identificar los tipos de suelo y zonas de riesgos, además tener insumos para la planificación del territorio. "Por ejemplo, hay predios que han demorado hasta nueve años para entrar la base de datos catastral, entonces son menos recursos para las arcas del Municipio".

Añadió: "Tenemos programada una reunión con la Gobernación este jueves (mañana). Les mostraremos las otras propuestas para que ellos hagan sus ajustes, porque la de Caldas es la más cara y además no están todavía habilitados. Si la Gobernación nos presenta una propuesta económica competitiva, que cumpla con los tiempos y con los requerimientos técnicos, haremos el proceso con ellos, pero si no, sería imposible acompañarlos".

Más técnico, menos político

Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, aseguró que lo peor que puede pasar es convertir esto en un problema político. “Esto tiene que tratarse desde lo técnico, con mucho cuidado, porque si le meten política será un desastre, debe prevalecer la discusión técnica. Las partes deben llegar a un acuerdo y buscar lo más conveniente para cada una. Que por un compromiso político la gestión catastral no se atrase”.

Invitó a la Gobernación para que revise lo que pide el Municipio de Manizales, como potencial cliente, y a la Alcaldía que analice la propuesta del Departamento, como un proponente más. “Que avancen de forma conjunta hacia el mismo proyecto. Que se pongan de acuerdo en cuáles son los criterios técnicos para evaluar la propuesta de la Gobernación”.

Recaudo predial Manizales

2017: $64 mil 549 millones.

2018: $68 mil 377 millones.

2019: $95 mil 991 millones.

2020: $72 mil 643 millones.

Predios 2020 de Manizales

Urbanos: 131.642

Rurales: 9.427.

Desactualizados

*Los 27 municipios caldenses no tienen su catastro actualizado. Aranzazu es el más crítico con 17 años de desactualización, mientras que el más reciente es el de Victoria que entró en vigencia en el 2015.

*En la actualidad, el gestor catastral en Caldas es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hasta tanto se habilite otro ente territorial como gestor catastral.

*Algunos municipios como La Dorada, Manizales y Villamaría han manifestado su interés para convertirse en gestores catastrales, han acudido al DNP, a Findeter y a la autoridad catastral para iniciar un análisis detallado del proceso.

*La Gobernación manifestó que tiene lista la propuesta de habilitación para entregar y radicar en el IGAC. Ha recibo alredor de 20 cartas de interés.

*Como lo reveló en el 2019 un informe de LA PATRIA, solo 71 de cada 100 predios en los municipios de Caldas pagan el impuesto predial.

Gestor y operador catastral

*De acuerdo con los decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020, los gestores son entidades públicas del orden nacional o territorial habilitadas por el IGAC para la prestación del servicio público catastral. Pueden prestar sus servicios, independientemente de su jurisdicción, a otros municipios. También podrán constituir empresas industriales y comerciales del Estado, con recursos públicos, para la prestación del servicio de gestión catastral. Podrán contratar operadores catastrales que cumplan los requisitos de idoneidad establecidos.

*Los operadores catastrales son personas jurídicas, de derecho público o privado, que desarrollan labores operativas que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización, conservación catastral y procedimientos adoptados en el enfoque catastral multipropósito. Es un proveedor de insumos o ejecutor de actividades puntuales.

¿Qué es el catastro multipropósito?

*Es un instrumento de ordenamiento del territorio para la toma eficiente de decisiones en los municipios y departamentos a través del diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan la equidad. El Gobierno nacional ha adoptado el modelo de datos (LADM_COL) que facilitará la regularización de la propiedad, es decir, la titulación y formalización de predios rurales y urbanos, y así fortalecer las finanzas de los entes territoriales.

*Es una apuesta por la actualización de la información de todos los predios del país, sus características físicas, sus usos, las relaciones de tenencia y su valor. Es un inventario digital e interoperable para disponer información de manera ordenada, moderna y eficiente.

*Permite al Estado tener certeza sobre la propiedad y así garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, así como la caracterización de los inmuebles como la cantidad, el valor y las condiciones físicas. Por otra parte, hacer un seguimiento de las variaciones en precio, calidad o usos que se presentan a través del tiempo.

Catastro: Es el inventario o censo de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares.