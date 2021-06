Cambios en el gabinete tensionan a la Gobernación de Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA|MANIZALES

El primer año de administración del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, con pocos señalamientos, lo rompió la abogada Natalia Gutiérrez Arcos, quien ha desatado críticas y al parecer hasta renuncias.

Llegó en julio del año pasado como asesora jurídica de la Secretaría de Vivienda. La nombraron a principio de este año jefe de Contratación de la Gobernación. En mayo, al dimitir el secretario Jurídico Juan Guillermo Correa García, el gobernador la encargó de esa Secretaría. El pasado miércoles la nombró secretaria de Vivienda.

Señalamientos

El diputado Camilo Gaviria Gutiérrez, opositor de Velásquez, denunció ante la Procuraduría que ese encargo a Gutiérrez Arcos se hizo sin cumplir el requisito de título de posgrado, y en sesión de la Asamblea sostuvo que la experiencia de la funcionaria en contratación pública era limitada, casi nula.

Expuso que con esto se viola la moralidad administrativa e incumple el Decreto 0186 del 2018 o Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleados de planta de la Gobernación.

No obstante, Flor Nelcy Giraldo Mejía, jefe de Talento Humano en la Gobernación, aseguró que el último Manual de Funciones -Decreto 0348 del 30 de noviembre del 2020- dice que si no se tiene el título se puede validar la experiencia profesional para ser secretario Jurídico o de Vivienda, y que la funcionaria presentó documentos con ocho años, cinco meses y 21 días, cuando el Manual habla de cinco años para estos casos.

También recae sobre Gutiérrez Arcos que trabajó en la Constructora CFC (agosto del 2013 a octubre del 2017), que llegó a la Gobernación recomendada por constructores y que su designación tendría que ver con un presunto favorecimiento hacia esta firma, proponente para ejecutar proyectos de vivienda. Sin embargo, gobernador y funcionaria lo descartan (ver recuadros).

Tensa relación

Se habla de que hay una molestia con el gobernador y que al parecer ella motivó la renuncia del secretario de Vivienda, Jahir de Jesús Álvarez, quien trabajó hasta el miércoles.

Álvarez negó que su salida haya sido por desacuerdos en contratos o licitaciones o mala relación con el gobernador, y que sintió es que cumplió un ciclo. Sobre Gutiérrez Arcos dijo que hubo un buen ambiente de trabajo y que era normal que no estuvieran de acuerdo en algunas cosas y se discutiera sanamente.

Ese mismo miércoles también dio un paso al costado el abogado Mauricio Márquez Buitrago, quien fue jefe de Contratación, pero salió por el nombramiento de Gutiérrez Arcos en este cargo y lo designaron asesor jurídico de la Secretaría de Vivienda. "Mi renuncia fue personal, lo venía pensando semanas atrás. Llevaba tres años sin descansar".

Funcionarios que pidieron reserva de sus nombres coincidieron en que Gutiérrez Arcos ha sido un factor de deterioro del ambiente laboral en Jurídica y Vivienda, incluso que su llegada habría significado en enero la salida de Luz Marina Torres como secretaria Jurídica; además, que tendría fuerte influencia sobre el gobernador, quien estaría sosteniendo tensas relaciones con secretarios.

Tres secretarios de despacho consultados, que pidieron no publicar sus nombres, negaron que se estén presentando diferencias o rivalidades, mucho menos enfrentamientos con el gobernador, pero personas cercanas dijeron que sí ha tenido choques fuertes con algunos.

Motivos políticos

En la Gobernación también consideraron que todo esto tiene que ver con que ya empezó la campaña al Congreso de la República y que hay peleas por candidaturas a la Cámara entre seguidores del exsenador Mauricio Lizcano y de Mauricio Salazar, que apoyaron al gobernador para llegar al cargo.

Además, que la renuncia de Lizcano al Partido de la U dejó huérfanos de poder a muchos funcionarios, como al exsecretario de Vivienda que llegó de la mano de esa colectividad. Agregaron que el gobernador ha prescindido de gente cercana a Lizcano y hasta del exgobernador Guido Echeverri.

A Gutiérrez Arcos no la vinculan con algún partido, aunque trabajó con el exalcalde de Manizales José Octavio Cardona -liberal aliado político del senador Mario Castaño, opositor de la campaña de Velásquez- en un cargo directivo en la Empresa de Renovación Urbana (enero del 2018 a junio del 2020). Su esposo es Herman Elías Quintero Gutiérrez, actual director financiero de Gensa, que militó en el Partido Liberal y luego en la U lizcanista.

Indicaron que el gobernador estuvo a punto de nombrar a Gutiérrez Arcos secretaria Jurídica, dependencia que lleva en un año y medio cuatro secretarios, la última es la abogada María Liliana López Palacio, absuelta de una investigación penal contra el TIM, entidad con la que trabajó, pero de quien dicen es experta en defensa judicial.

Responde el gobernador

- ¿Por qué los cambios en el gabinete?

Con la renuncia de Juan Guillermo Correa, Natalia era la abogada con mayor liderazgo para ocupar esa Secretaría como encargada. Comenzamos la selección de hojas de vida y la de la nueva secretaria Jurídica me pareció muy importante por el conocimiento jurídico. Jahir Álvarez llegó a Vivienda por su cercanía con alcaldes y liderazgo social, pero ahora necesito allí a un experto en titulación, en manejo predial y catastral. Cuando llego a la Gobernación pido a diferentes constructores que me recomendaran un abogado y me enviaron la hoja de vida de Natalia. No es cuota política de nadie. Ambas son decisiones técnicas y me siento muy tranquilo con esos nombramientos.

- Dicen que el nombramiento de Gutiérrez, que trabajó en CFC, beneficiaría a esta firma para contratar la construcción de su plan de vivienda, ¿qué dice frente a esto?

Que ella haya estado en CFC es para mí cuota de garantía, una empresa con rigor técnico y experiencia. CFC y todas las empresas privadas de Manizales, Caldas y Colombia tendrán el derecho legítimo de presentarse a mis diferentes proyectos, y quien vaya a ejecutarlos será porque cumplen las condiciones.

- ¿Cómo están las relaciones con los miembros de su gabinete?

Estamos concentrados en el resultado, impulsando los proyectos y más unidos que nunca. El gabinete ha entendido que tenemos que ser ejecutores, porque la plata no puede seguir guardada en bancos, sino generando empleo. Me siento feliz con todos mis secretarios y no contemplo hacer más cambios.

Con la nueva secretaria de Vivienda

Natalia Gutiérrez Arcos, expresa:

* "Cuando postulé mi hoja de vida para el encargo en la Secretaría Jurídica verifiqué que los requisitos se cumplieran con mi experiencia y formación académica".

* "No conocía de choques con funcionarios. Con todos los secretarios tuve una excelente relación y trabajamos en equipo. No conozco alguno que haya salido por mi causa".

* "Llegué a la Gobernación por recomendación de constructores de la ciudad, desde el sector inmobiliario que es en el que tengo experiencia. CFC fue una gran universidad para mí, desde allí lideré proyectos públicos y privados".

* "Los procesos de selección en la Gobernación son transparentes. No cabe siquiera pensar en que con mi llegada se va a favorecer a CFC. De mi parte no existe esa posibilidad porque un secretario de Vivienda no es el que adelanta el proceso de selección de un constructor".