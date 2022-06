Vía a Cambao, más cerca de Manizales

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

"Qué le digo yo. Ese es un beneficio muy bueno para el municipio, más que todo para la parte agrícola, se puede ver el cambio económico en cuanto a la agricultura. El turismo aumentó y eso es un impulso para toda la región".

El comentario es de Luis Carlos Carranza López, habitante del municipio de Murillo (Tolima), quien el miércoles de la semana pasada esperaba pacientemente en el sector de la vereda El Sifón, cerca del Alto de Ventanas, a que arreglaran una llanta del bus, para continuar su viaje hacia Manizales. Desde ese sector, hasta La Esperanza, donde se conecta con la vía principal, aún le esperaban unos 30 kilómetros por recorrer, cerca de 1 hora y media. Aunque hoy son pocos los avances en obras, desde ese punto a La Esperanza, en el proyecto vial Cambao - Manizales, con un avance de solo el 6% (ver infográfico), los habitantes son más optimistas, después de 40 años de promesas y esperas.

Para el 2023

"Desde que yo estaba chiquito escuchaba sobre la importancia de mejorar esta vía. Pensé que me iba a morir y que no me tocaría ver el progreso de esa carretera", sostiene este comerciante que hoy llega a sus 43 años de edad.

El referente para muchos de los transeúntes es que desde ese mismo punto para allá, de Ventanas hacia Murillo (Tolima), sí hay avances, y un movimiento continuo de máquinas, volquetas y trabajadores en la vía. Según el reporte de los inspectores ya se han pavimentado o puesto asfalto en unos 14 kilómetros hasta Murillo.

Mariela López, madre de Luis Carlos, relata una historia similar. "Siempre era el cuento de que la iban a arreglar y nada, pero hoy gracias a Dios, pronto van a terminar. Los beneficios para Murillo serán muchos, pues varios de los productos de Colombia entran por esta zona, por eso esperábamos que se cumpliera este sueño para que tuviera más desahogo el pueblito. Por fin vamos a ver que llegue gente a esta región", celebra Mariela, en medio de una sonrisa.

Los productos

Cuando se le pregunta a Santiago Muñoz, camionero y quien lleva seis años transportando papa por el sector, de inmediato hace cuentas. No solo es este tubérculo, también se transporta leche, queso, repollo, la lechuga y cebolla.

"Yo saco papa de este páramo, de estas trochas de por acá a Manizales y le cuento que se pasan muchos trabajos. El invierno le pega a uno muy duro, y nunca le habían metido mano a esa vía. Apenas ahorita que medio se ve movimiento, pero nunca ni máquinas, ni la raspaban, ni la rayaban, ni nada de eso", dice este transportador, quien asegura que incluso le ha tocado amanecer en carretera, pegado a las trochas, pues aunque el trayecto es corto entre Murillo y La Esperanza, de unos 55 kilómetros, el viaje se puede alargar unas 4 horas, por la inestabilidad de la vía.

Más turismo

Más, adelante, cerca del sector del Alto de Ventanas, al pie de la Laguna del Corazón o Encantada, descansan un poco del viaje Sandra Milena Castro y su esposo Ómar Andrés Palacio. Calculan que hoy la distancia en una moto en este sector puede demorar unas 3 horas y si es en vehículo es mucho más, según las condiciones climáticas. "Pero ahora que quede pavimentada la vía, el trayecto puede ser más corto. La gente está muy contenta y hoy usted va a Murillo y ya se ve un mejor comercio y turismo. Ya me animo para venir más de seguido a este sector", dice Ómar.

Para el alcalde de Murillo, Antonio José García Rodríguez, las condiciones hoy son diferentes, pues el proyecto que adelanta la concesión Alternativas Viales no solo tiene cierre financiero, sino que existe la promesa de terminar pronto las Unidades Funcionales o tramos 4 y 5, desde Murillo hasta La Esperanza. Hoy ya se han entregado dos unidades, la 1: entre Ibagué y Armero y la 2: entre Cambao - Mariquita (ver infográficos). "Por eso defendemos el proyecto", dice.

¿Y la protección el ambiente?

La crítica y el temor sobre el impacto ambiental ha sido otro enemigo para este proyecto que se adjudicó en el 2015, pero que después de varios pleitos jurídicos, y problemas de tipo ambiental y permisos, finalmente comenzó a avanzar en el 2020. En el 2021 logró su cierre financiero. Hoy los habitantes lo ven de otra forma. "No creo que se vaya a afectar el paso, porque no van a derrumbar rocas ni intervenir la naturaleza, solo mejorarán la vía", resalta Mariela.

Algo similar anotó el alcalde, quien dice que es muy claro que entre Ventanas y La Esperanza, bordeando el Nevado del Ruiz, se va a trabajar sobre la calzada existente, pero sin ninguna extracción de material o ampliaciones, con una calzada entre 5 y 6 metros solamente. De hecho, el proyecto tiene la condición de efectuar un riguroso manejo de los ecosistemas de páramo y áreas protegidas "Eso es suficiente para transportar carga liviana y autómoviles. Además no va a existir el paso de tractomulas y carga pesada, excepto cuando se tapone la vía de Fresno", explicó.

Santiago, el camionero, reconoce que el riesgo ambiental persiste, pero insiste en que se tendrán que mantener las restricciones para impedir que se contamine un sector que está pegado al Parque Nacional de los Nevados.

Sin peaje

Otra ventaja es que aunque habrá tres peajes en todo el proyecto (ver infográfico), entre Murillo y Manizales no se tendrá una sola taquilla de recaudo. Esa conexión la ven mucho mejor, puesto que para llegar desde Murillo a la cabecera de su departamento, a Ibagué, están a unos 130 kilómetros, y tienen que pagar dos peajes yendo y dos viniendo. Mientras tanto, entre Murillo y Manizales estarían a unos 82 kilómetros sin pagar peajes. "Eso nos permitirá conectarnos con el Eje Cafetero y poder establecer mejores relaciones comerciales, culturales, educativas y en salud".

En el Líbano y en Armero sí persiste el malestar por los peajes, pero varios usuarios reconocen que es mejor tener una buena vía, ya que si se deja a cargo del Estado, jamás la van a mejorar.

¿Y los tiempos?

"Aunque el avance no es el que deberíamos tener, sí se ha avanzado considerablemente, y en la parte puntual desde Murillo al Alto de Ventanas (Unidad 4) que se debería terminar en noviembre, se trabaja en una prórroga para concluir pronto", confía el alcalde, quien reconoce que gran parte del problema ha sido el invierno, lo que ha paralizado las obras, en especial en pleno páramo, en sectores como Rosarito y Lagunilla, donde hay humedales. "Eso ya lo lograron y por eso creo que el proyecto se va a concluir pronto", dice. Mientras Santiago Muñoz, quien alista su camión para volver a arrancar, sentencia: "Hasta no verla terminada no se puede decir nada, porque son muchos años de promesas, pero hay más confianza de que puedan concluir", recalca.

Opinan

Gloria León Rojas, habitante de Murillo

Tengo familia en Murillo y en el Líbano y por eso sé claramente lo que toca padecer cuando uno circula por esta vía.

"Esto va a ser excelente para el turismo y, ante todo, para que la gente saque sus productos agrícolas".

Santiago Muñoz, transportador de papa

Aquí se arman unos pantaneros que no los organiza nadie, y eso no rinde nada, desde Manizales a Murillo aunque no son tantos kilómetros, uno se demora hasta 4 horas y más. Eso es un río seco.

Sandra Milena Castro y Ómar Andrés Palacio, propietarios en Murillo

Qué inversión tan espectacular que hicieron. Esto se va a poner muy turístico, por fin se va a mejorar esta vía, pero si hay que tener un mayor control para proteger el medioambiente, porque el frailejón es la vida del páramo".

Inversión del proyecto

* $492.713.221.263 a precios de abril del 2022, valor de las obras.

* $1,14 billones, la inversión total del proyecto incluyendo construcción y operación.

El empleo

1.200 empleos hoy se generan en estas obras.

Participación Socios de Alternativas Viales:

Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S. - 29,35%

Icein Ingenieros Constructores S.A.S. – 25%

Mota Engil Enfenharia e Construcao S.A. – 34,57%

Mota Engil Colombia S.A.S. – 11,08%

Avance

La concesión abarca 256 km, entre los departamentos de Tolima y Caldas y el actual avance es del 58,24%

Primer semestre del 2023

El gerente de Alternativas viales, Francisco Romero Ferro, confió entregar las obras entre Murillo y La Esperanza en el prime semestre del próximo año y la vía Armero - Murillo en el segundo semestre del 2023.

Reconoció los frenos por el impacto ambiental y la serie de inconvenientes que se han generado, hecho que provocó 94 nuevos sitios inestables, aparte de los 50 iniciales. Aun así confió terminar en este nuevo tiempo estipulado.

La ruta

La vía Manizales - Cambao rodea el Parque de los Nevados, el valle de frailejones, sigue en línea recta unos 30 kilómetros hacia el Alto de Ventanas (Tolima) y de allí continúa al municipio de Murillo, después al Líbano y, por último a Cambao, corregimiento de San Juan de Rioseco (Cundinamarca). La alternativa vial surge ante los serios problemas de Manizales y del norte del Tolima para comunicarse con Bogotá, pese a que Caldas es una región que produce el 10% del café de Colombia, cuenta con el único centro de investigación del grano (Cenicafé) y tiene la única fábrica de rines del país (Madeal). Tolima se adelantó con este trayecto de 136 kilómetros, que se terminaría en el 2023.