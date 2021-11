Aguadas pide la pavimentación de la vía Arma - La Pintada, tras no quedar incluida en las obras de la RAP del Agua y la Montaña

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Aguadas es el séptimo municipio de Caldas con mayor valor agregado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Suma un total de $366 mil millones al año, siendo las actividades de servicios a las empresas, el cultivo de café, la industria manufacturera y la producción pecuaria las que más aportan.

Asimismo, pasó de tener el 1,4% en el PIB departamental en el 2016 al 2,8% en el 2019, siendo el sector agropecuario el de mayor participación. Según la Unidad Analítica de Datos de la Secretaría de Planeación de Caldas, Aguadas es el segundo municipio de Caldas que concentra la mayor área sembrada, detrás de Anserma y antes de Pácora.

Mientras que la Oficina de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales registra 660 empresas en ese municipio, que en el 2020 tuvieron ingresos operacionales por $804 mil 707 millones y activos por $14 mil 650 millones.

Restan 15 km

Con estas cifras, empresarios, líderes sociales, ciudadanos y políticos aguadeños resaltan la importancia de pavimentar en el corto plazo la vía Arma - La Pintada (Antioquia), porque este corredor es la conexión entre el Norte de Caldas y Antioquia, y es por donde las empresas comercializan sus productos con el resto del país.

La petición la hacen, teniendo en cuenta que este proyecto no quedó en el paquete de obras de la RAP del Agua y la Montaña entre Caldas y Antioquia, acuerdo que se efectuó el 11 de noviembre, con recursos garantizados por $350 mil millones para proyectos de conectividad vial y férrea.

Aseguran que este proyecto es una deuda histórica que tiene el Departamento con los aguadeños y con el Norte. Luis Alberto Giraldo, exsecretario de Infraestructura de Caldas, precisa que entre Aguadas y La Pintada hay 40 km y solo faltan por pavimentar por lo menos 15 km. En los últimos cuatro años se pavimentaron 5 km entre Arma y La Lorena, y hace 10 años se dio la pavimentación de 20 km entre Aguadas y Arma.

"Lo que resta es el tramo que bordea el río Arma, el más complejo porque el río se está comiendo la carretera. Entonces toca hacer obras de estabilidad, que podrían costar $40 mil millones. La ventaja es que la obra tiene cerca las fuentes de material y eso puede abaratar los costos", explica Giraldo.

Ese tramo va desde la Lorena, baja a Plan del Oro y llega hasta el Puente de Bocas, en el límite con La Pintada, donde se invirtieron hace dos años $2 mil millones en su reparación.

Reclamo

Carlos Andrés Londoño es abogado y empresario del sector de tecnología, reside en Aguadas, pero tiene negocios en Medellín, por lo que es usuario permanente de la vía. "Es nefasto. La Gobernación no está viendo las necesidades de los aguadeños, nuestra economía se mueve por esa vía, donde transita el 90% del comercio y alimentos".

El empresario le reprocha a la Administración departamental que se haya limitado a llevar maquinaria para echar material y aplanar, pero no hay una solución definitiva. "No sé si sea un tema político, pero no me explico cómo esta vía, nuestro principal acceso, no está en el paquete de obras de la RAP".

También anuncia una manifestación pública en el municipio para expresar esa inconformidad. "Este gobernador no conoce nuestras prioridades. Además de ser una carretera para el transporte agroindustrial, es la entrada al turismo porque somos un pueblo patrimonio".

A este reclamo se suma Hernando Montes Valencia, presidente de la Asociación de Ganaderos del Norte de Caldas y Sur de Antioquia (Asogans), quien tiene su finca sobre la vía entre Arma y La Pintada. "La noticia nos la dieron hace dos meses en una reunión con la Gobernación. La recibimos con asombro e indignación. No estoy en contra de este gobernador, pero no ha apoyado a Aguadas. No meter esa vía en la RAP fue una bofetada a los aguadeños y al Norte".

El líder gremial dice que incluso los ganaderos y productores de la zona firmaron un memorando en el que ponen a disposición sus predios para pavimentar y ampliar la vía. "Esta es nuestra ruta, la necesitamos para estar conectados con Antioquia. Por ahí salen los cítricos, café, tomate de árbol, mora, aguacate, plátano, bananos y ganadería".

Asegura que que la clase política desde Manizales mira al Norte con recelo por su cercanía con Medellín y que no han entendido el aporte a la economía departamental.

Tema político

Luz Dary Medina es la presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas de Aguadas. Afirma que desconoce los motivos del porqué no se incluyó ese proyecto. "La Sociedad se reunió con el gobernador para pedirle que no nos abandone con la pavimentación. El nos dijo que revisaría el tema, no se comprometió de lleno, pero tampoco lo descartó. Con sorpresa escuché la noticia porque somos un polo de desarrollo económico local y regional".

Para la presidenta, es lamentable que este municipio con 213 años de fundación y en pleno siglo XXI sus vías sean un factor de atraso en la competitividad.

El concejal Carlos Mario Montoya García, del Partido Conservador y representante de Arma, asegura que esta decisión es política. "Sabemos que Aguadas no tiene representación en la política departamental ni nacional, y para incluir esa vía se necesita fuerza política".

Resalta los $12 mil millones del puente del aguacate que fue un sueño del municipio, pero la realidad apremiante es la carretera Arma-La Pintada. "Nos están aislando de la economía, y no hay sinergia entre el alcalde y el gobernador, y los más afectados somos nosotros. No nos tienen en cuenta, estamos huérfanos", concluye el corporado.

¿La no inclusión es por diferencias políticas entre usted y el gobernador?

Diego Fernando González, alcalde de Aguadas, responde:

No lo veo como tema político, pero soy consciente de que las vías del Norte están descuidadas. Por eso, seguimos las gestiones para que la Gobernación mire al municipio y sus vías. Estamos extrañados porque desde que se empezó a hablar de la RAP no incluyeron a Aguadas. Con el alcalde de Abejorral escribimos un oficio para que nos metieran, pero no pasó nada. Con esta decisión el que pierde es el Departamento en competitividad. Si comparamos las tres vías incluidas con la de Arma-La Pintada, esta le aporta más competitividad a Caldas.

Por esta vía sale la producción de 4 mil hectáreas de café, 2 mil de aguacate, mil de cítricos y mil de frutales como la mora. La inversión más estratégica es la pavimentación de esa vía, por ejemplo, en el 2020 recibimos 6 mil turistas, registrados en la Oficina de Turismo. Estamos inconformes y ya se lo manifestamos al gobernador.

¿Por qué no incluyó en la RAP a la vía Arma-La Pintada?

Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas, afirma:

Sí está contemplada. Le dimos prioridad a aquellas vías que ya tenían diseños en fase tres. Esperamos que en mes y medio tengamos en fase tres a Arma-La Pintada, y en ese momento comenzamos las gestiones. De igual manera, hablamos con el alcalde de Sonsón para llevar a fase tres la vía Sonsón - Aguadas. Queremos que el norte se beneficie con nuestro plan vial. Además, a las vías Pácora-Salamina y Salamina-La Merced ya las llevamos a fase tres y esperamos conseguir recursos prontamente. Ya logramos el puente del aguacate, firmamos un convenio con el Invías.

¿Cuál fue el argumento para no incorporar la vía en el paquete de obras?

Valentín Sierra Arias, secretario de Planeación de Caldas, señala:

Es una pregunta políticamente sensible, pero el argumento técnico es que entre Invías y las gobernaciones de Antioquia y Caldas se determinó darle prioridad a los tramos en fase tres, con prefactibilidad evaluada, son las vías más maduras.

¿En qué etapa está la carretera?

Luis Alberto Giraldo, exsecretario de Infraestructura de Caldas, asegura:

Esta vía tiene una importancia agroindustrial y estratégica, hace ocho años se entregaron estudios y diseños en fase tres, al igual que para la vía del Renacimiento, que sí quedó incluida. Se pudo haber hecho más esfuerzo para meterla en la RAP. Hay otras dos que deben incorporarse: Agudas-Sonsón y Arma-Abejorral.

Las tres vías que se metieron necesitan inversiones millonarias y mucha gestión, pero no son más importantes que el corredor Arma-La Pintada. Lo único que Aguadas logró fue el proyecto Arma - La María, donde se construirá un puente para conectar con Pacífico Tres, en la antigua estación del ferrocarril de Aguadas, al frente del Cacique Pipintá. Por ese puente la gente del Norte saldrá más rápido a la vía nacional, pero ahora falta la gestión para la carretera.

Aguadas en los últimos años se dividió entre el puente y la pavimentación, y por desconcentrarse en ese debate no entraron con la vía en la discusión de la RAP. En cualquier momento este mecanismo debería incluirla.

Paquete de obras*

*Vía Renacimiento (La Dorada – Sonsón): $214 mil 992 millones / Fase 2 / 2022 – 2026

*Puente Aguadas: Arma – La María: $21 mil 130 millones / Fase 3 / 2022 - 2023

*Vía Riosucio – Jardín: $30 mil millones / Fase 3 / 2022 – 2023

*Vía Supía - Caramanta: $45 mil millones / Fase 3 / 2022 - 2023

*Tren del Café (Primavera – KM 41): / $14 mil 713 millones / Prefactibilidad / 2022 - 2023

*Total: $325 mil 835 millones

*Información de la Secretaría de Planeación de Caldas.

**El inicio de estas obras depende de la entrega de los estudios y diseños por el Invías.

Otros proyectos en gestión*

*Salamina – La Merced: $18 mil millones / Fase 3 / 6 km

*Salamina – Pácora: / $41 mil 100 millones / Fase 3 / 13,7 km

*Puente Pácora – conexión Pacífico 3: $21 mil millones / Fase 3 / 120 metros

*Aguadas – Arma – La Pintada: $40 mil 800 millones / Fase 2 / 14,6 km

*Total: $120 mil 900 millones

*Información de la Secretaría de Planeación de Caldas.