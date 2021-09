20 minutos de pánico para una mujer dentro de una buseta en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Esta es la situación que le tocó vivir a una mujer dentro de una buseta de servicio público de Manizales, un domingo, durante unos 20 minutos. Tuvo que cambiar de trabajo, de barrio y pasar a su pequeña hija para otro jardín, pues el delincuente la siguió presionando. Destaca el apoyo que recibió de un pasajero y del conductor del automotor, porque sino, la historia sería otra.

“Salí de trabajar hace 15 días como a las 5:00 de la tarde, por el Centro. No sé si el muchacho me conocía, pero cuando esperaba la buseta se me acercó, parecía drogado. Sacó una navaja y me alcancé a subir al transporte. Él se fue detrás, trate de hacerle señas al conductor, pero como que no me entendió.

Me senté y el tipo se ubicó atrás. Me puso el arma y me dijo, en voz baja, que le entregara mis cosas. Le pasé todo, luego me cogió un brazo y empezó a decirme que era muy linda. El carro iba muy vacío, solo con 3 personas más, todas adultos mayores”.

Ayuda, ayuda

La mujer narró que trataba de que alguien la ayudara, pero no pasaba nada. El sujeto le indicó que debía bajarse con él, porque desde ese momento eran novios. “Si no se baja acá, le meto una puñalada”, le advirtió. Ella, por el miedo, le siguió la corriente para mantener la situación dentro del automotor.

En un paradero por el Instituto Universitario se subió un muchacho y se sentó al frente de ella. “Le empecé a hacer ojos, para advertirle, miró y vio la navaja. Me saludó como si me conociera, entonces el ladrón lo trató mal. Le dijo:´¿usted quién es? pirobo, ella es mi novia´. Luego lo amenazó con el cuchillo”.

El pelado se bajó y el tipo se fue detrás, pero pese a que el conductor trató de seguir, el delincuente volvió a abordar por la puerta de adelante. En esas el chófer se enteró de lo que pasaba y le dijo al tipo que la muchacha era su sobrina, que la dejara quieta y trató de calmarlo.

“Insistía en que debía bajarme con él. El conductor le respondió que listo, pero que descendiera primero él por delante y que ya me abría a mi la puerta de atrás. Como que en medio de su locura no acató en que podía ser un engaño, se bajó y el conductor ahí mismo le cerró y arrancó”, contó la joven.

Añadió que el tipo le gritó desde afuera que la conocía, sabía dónde vivía y que siempre la perseguiría.

Le da miedo denunciar, además no sabe cómo se llama el individuo. Prefirió cambiar de barrio, pero sí está muy agradecida con quienes la ayudaron.

Cuidados, en cinco pasos

1- No es prudente exhibir celulares, tablets o reproductores de música en el servicio público ni en la calle.

2- Los delincuentes operan de diversas formas. Una de ellas es cortando las carteras o mochilas de los pasajeros. Esto ocurre sobre todo en horas pico, cuando hay exceso de usuarios en los buses.

3- No utilice los últimos asientos si el carro va con pocas personas. En ese lugar los pasajeros son más vulnerables y, por qué no, la zona más insegura para viajar. Lo recomendable es hacerse en la mitad o en los primeros asientos.

4- Trate de no dormir en el transporte público. Muchos lo hacen con el celular entre las manos.

5- Si desafortunadamente es víctima de un hurto, lo recomendable es no oponerse.

Denuncie

En Adenunciar, por internet, puede poner su denuncia sobre esta clase de delitos, sin necesidad de acudir a la Policía o la Fiscalía. Se atiende a víctimas de hurto en todas las modalidades, estafa, extorsión, falsedad en documentos, delitos informáticos y material con contenido de explotación sexual infantil.

Taxista atracado

Foto| Policía| LA PATRIA

Manizales. Jhónatan y Alexánder, de 31 y 34 años, resultaron capturados por hurto y lesiones personales, luego de atracar y herir con arma blanca a un taxista, en Aranjuez.

Le robaron $325 mil. El conductor se acercó al CAI e informó del hecho,< más las características de los sujetos. Los patrulleros empezaron a buscarlos con ayuda de la central de cámaras y vieron a los hombres corriendo cerca del CAI. Los atraparon en la calle 72 con carrera 41.

En lo corrido del año, 390 personas han sido capturadas en Manizales por el delito de hurto. Llame al 123.