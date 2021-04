10 años sin reparación de tragedia de bus en la vía Bogotá-Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

El 13 de abril del 2011 llovía copiosamente en Manizales. Unos 15 días antes se habían registrado avalanchas y derrumbes debido al intenso invierno, pero las lluvias de esa tarde dejaron una tragedia sobre la vía al Magdalena, a 15 kilómetros de llegar a la ciudad.

Un bus de la empresa Expreso Bolivariano, que cubría la ruta Bogotá-Manizales, transportaba 19 pasajeros y llevaba dos conductores fue arrastrado por una avalancha hacia un abismo, más arriba de Sabinas. Nadie sobrevivió.

Marisel Usma, habitante de la finca La Mula para esa época, le contó entonces a LA PATRIA que hacia las 5:30 de la tarde a los pobladores les avisaron que bajaba una avalancha por la montaña debido a la creciente de la quebrada La Mula; salieron corriendo de las casas y vieron sobre la vía al bus. Le hicieron señas al conductor para que no siguiera, y aunque él intentó retroceder, fue en vano porque la avalancha se llevó el vehículo. "Como si fuera un barquito", dijo otra persona al día siguiente.

Una década después, Manuela Jaramillo, quien en este accidente perdió a su mamá, Ángela María Jaramillo, de 51 años, dice que recordar esto duele como en el primer día de la tragedia. "Y mucha falta la que nos hace".

Ángela María vivía en Chinchiná y regresaba de Bogotá. Era cabeza del hogar constituido por otra hija y una nieta. Había viajado a acompañar a Manuela por la operación de su hija. Trabajaba en una papelería.

"Sabemos que salieron de Bogotá y tuvieron que desviarse para entrar por Letras. La última vez que hablé con ella fue a las 3:30 p.m., dijo que todo iba bien, pero que había mucha lluvia. Horas más tarde, cuando supimos del accidente, ya no contestaba el teléfono".

La familia Jaramillo demandó por este caso a Bolivariano, pero asegura que no sabe siquiera qué ocasionó el accidente. "Nos hacemos muchas preguntas, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, pues se supone que cuando uno compra un pasaje tiene un seguro, pero nunca nos dijeron nada. No sé si a las otras familias de los fallecidos las buscaron. Seguimos pagando abogados. Sabemos que estos temas son largos, pero esperamos que haya una reparación", expresa Manuela.

Por las demandas de las familias, la Fiscalía 14 seccional Unidad de delitos contra la vida y la integridad personal abrió investigación por homicidio culposo, que precluyó el 14 de diciembre del 2011 por la muerte del indiciado, que era el conductor del vehículo, y se declaró el hecho como siniestro natural. Las familias y sus apoderados judiciales se volcaron hacia los seguros y el Fosyga.

Cristian Pineda perdió en esta tragedia a su hermano Daniel Eduardo, de 21 años y estudiante de Veterinaria. "Yo vivía en Bogotá y él fue a comprar mercancía para vender con un socio. La envió por encomienda un día antes y se quedó para celebrar mi cumpleaños. Al otro día se levantó temprano y se fue. Unos amigos míos le compraron el tiquete en la terminal. Como no sabían el nombre de él, quedó con el mío y por eso en la lista de pasajeros salía yo.

"En el camino habló con mi mamá por teléfono, le contó que había trancones horribles para entrar a Manizales, que no iba a alcanzar a llegar a un partido de micro. Mi mamá le organizó todo, pero se fue acercando la noche y no entendía por qué no llegaba. Me llamó preocupada porque le habían dicho que no sabían nada de ese bus, pero creo que fue una tía la que la llamó y le dijo que se había accidentado. Guardamos la esperanza de encontrarlo vivo hasta el otro día".

Cristian indica que por este caso sigue vigente una demanda colectiva y que los abogados les dicen que es un proceso que se demora. Pasó por fallo del Tribunal Superior de Caldas, apelaron de esta decisión y en el 2015 llegó al Consejo de Estado para segunda instancia. Ahí se encuentra.

"No se encontró responsable a Bolivariano, aducían que hace muchos años venían haciéndole la petición al Invías, que era una vía muy peligrosa, y se le endilgó la responsabilidad al Invías. Es muy triste y es una falta de respeto que la justicia obre tan lentamente para una reparación económica, pero no se compara con perder a un familiar", sostiene Cristian.

Movilización por redes

El comunicador social y periodista Pedro Pablo Mejía, manizaleño y quien llevaba para esa época dos años residiendo en Bogotá, recuerda que se enteró vía Twitter del accidente y por este medio unas cinco personas empezaron a expresar la rabia por una tragedia anunciada debido al mal estado de la vía y los constantes cierres para movilizarse entre Bogotá y Manizales.

"La tragedia ocurrió días antes de Semana Santa, cuando tantos manizaleños en Bogotá viajaban. Muchos nos conocemos y esa noche fue la angustia por no saber si alguno iba en ese bus", cuenta.

A partir de ahí empezaron a hablar por redes sociales. Estaba como ministro de Transporte el manizaleño Germán Cardona, y Pedro Pablo vio la oportunidad de pedir por redes a las entidades del Estado el mantenimiento de la vía. Creó el grupo de Facebook No más muertos en la vía Manizales-Bogotá, con 1.700 personas.

"Realmente vimos que la mejoraron, sobre todo en el tramo Manizales-Letras por donde ampliaron curvas y corrigieron tramos. La vía ahora está mucho más transitable que hace 10 años; sin embargo las condiciones no son perfectas y se vivió ahora en diciembre, cuando por el cierre de la Línea hubo gente que estuvo por lo menos 24 horas en carretera tratando de llegar a Manizales".

Según Pedro Pablo, el grupo de Facebook sirvió además para que las familias de las personas fallecidas se conocieran y se pusieran en contacto, y para desarrollar actos simbólicos en homenaje a las víctimas, como siembra de cruces en parques de Manizales y de Bogotá y en el sitio de la tragedia.

"Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante porque a raíz de todo esto nos buscaron para entrevistarnos y el Gobierno le puso un poco de cuidado a la vía".

Labores en la vía

Julio Guevara, director del Invías Caldas, informa que la ampliación de curvas en la vía Manizales-Bogotá se inició en 1998 y que el accidente no fue el detonante de esta labor. "Esa carretera tiene muchas rectificaciones, de aquí a Letras se tienen muchas curvas ampliadas, y ahora se va a comenzar corrección del tramo Mariquita-Fresno. El mantenimiento de la vía es periódico y rutinario, y cuenta con señalización en buen estado. Desde el año pasado no hay un derrumbe de aquí a Letras, no hay cierres, los cierres se han dado llegando a Padua".

Teresa Rodríguez

Daniel Eduardo Pineda

Ángela María Jaramillo

Ema Alvarado

Marta Rubiano

Rubiela Henao

Diego Fernando Reyes

Lucila Castro

Jimena Galvis

Lorena Ortiz

Uriel Usma

Aurelio Loaiza

Carlos Jiménez

Lizetha Hernández

Blanca Quiceno

Ángela María Álvarez

Sergio Echeverri

Nelson Arturo Díaz (conductor)

Alfonso Walter Saldarriaga (conductor)

Dos personas más que el bus recogió en el camino.