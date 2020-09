Turismo con respeto: respire y cuide el páramo en el PNN Los Nevados

MARGARET SÁNCHEZ

LA PATRIA | Manizales

A 4 mil metros sobre el nivel del mar, rodeado de frailejones, custodiado por el Volcán Nevado del Ruiz y con el sonido de la cascada del Gualí de fondo la tensión de la pandemia por la covid-19 se queda en la ciudad. El aire se respira hondo, sin temor; se inhala y exhala tranquilidad.

Esa sensación la vivió Hílder Soto con 12 integrantes de su familia. Viajaron el 19 de septiembre en tres carros desde Pereira hasta la entrada norte del Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados. Querían alcanzar la nieve, en su ascenso a Manizales vieron el Volcán despejado, con su manto blanco y constante fumarola.

La familia Soto Rincón armó el paseo desde Pereira, madrugaron a las 6:00 a.m. para visitar el páramo.

El mismo anhelo tenían Marco Fidel Suárez, su esposa, sus dos hijos y su mamá, gracias a que se levantaron las restricciones de movilidad retomaron su plan favorito: viajar. Esta vez marcaron en su destino los termales en Villamaría y el páramo, sin embargo, no sabían que el Parque estaba cerrado. “Llevábamos mucho tiempo encerrados y aprovechamos para conocer estos lugares antes de que nos vuelvan a encerrar”, comentó.

Marco Fidel Suárez y su familia llegaron desde Medellín hasta el PNN Los Nevados.

Un guardaparques les informó que aún no se ha autorizado la apertura. Así que estas familias decidieron, como lo han hecho desde el 1 de septiembre los turistas, recorrer la vía a Murillo, y gozar de la libertad que brinda la montaña, en tiempos de tapabocas y distanciamiento físico. “Es un ambiente al aire libre, me hace sentir que no estamos conviviendo con el virus directamente. Me siento segura porque convivo con mi grupo familiar”, expresó la manizaleña Tatiana Belalcázar, que subió con su familia para mostrarle el paisaje a su novio, el bumangués Pedro Murcia.

Sin huella

Habitantes de la zona y autoridades celebran que se reactive el turismo de naturaleza, pero les preocupa la aglomeración de visitantes en ciertos puntos bajando la guardia a las medidas de bioseguridad, el mal manejo de las basuras y el ingreso por zonas no permitidas que pueden ser un riesgo por las condiciones del clima y del terreno.

Para el guía de turismo profesional y miembro de Asdeguías Caldas Olíver Mauricio Belalcázar entre sus tareas está invitar a las personas a tomar conciencia del sitio que visitan, saber en qué momento es conveniente ir y cómo hacerlo sin afectar el ecosistema y preservarlo, que realicen un turismo sin dejar huella.

Sandra Patricia López, del restaurante El Arbolito, después de permanecer sin clientes durante cinco meses, ahora no para de moverse de un lado a otro de la cocina. “Bastante gente sube, mi mensaje es que la basura que traen se la vuelvan a llevar. Eso es lo que molesta, esa inconsciencia”, apuntó.

Sandra Patricia López, del restaurante El Arbolito, con Alejandra María Echeverry, quien es guía en el PNN Los Nevados, pero por la pandemia está sin trabajo, en el barrio Villahermosa de Manizales vende tamales y morcilla y ahora los fines de semana le ayuda a Sandra.

Sobre el aumento de las personas que están visitando la zona de El Arbolito, Gualí y El Sifón, en la vía a Murillo, el asesor de la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Andrés Felipe Betancourth indicó que se incrementó desde el festivo del 17 de agosto y que el fin de semana del 6 de septiembre, después de que se levantaron las restricción de movilidad fue desmedida. Dijo que es comprensible que después de los meses de encierro la gente se motive a ir a sitios de naturaleza. “Estos últimos dos meses el Nevado amanece hermoso, el paisaje es una maravilla y todo el que sube, monta fotos en redes sociales, eso ha generado una afluencia tremenda”.

También mencionó que algunos operadores o promotores de caminata, ciclopaseos y motopaseos promueven visitas al Parque, las cuales no están permitidas y requieren de autorización. “Les ofrecen llevarlos al glaciar, por zonas de alto riesgo volcánico y senderos no demarcados. Allí no hay personal nuestro ni estamos informados que hay visitantes por ahí, cuando hay situaciones como la del ciclista de Pereira, no hay quién lo auxilie”.

Añadió: “Reconocemos la necesidad de encontrar una opción de esparcimiento, de dispersión de la angustia y el estrés del encierro, y para eso es este atractivo, y se hace la conservación para que la ciudadanía lo disfrute… trabajamos en la reapertura para ofrecerles la una opción correcta y regulada”.

Disfrute la libertad que brinda la montaña, pero hágalo por los senderos indicados para evitar accidentes.

Respeto

El asesor mencionó que han tenido que incrementar los controles para velar por la seguridad de las personas que se aglomeran o que ingresan a zonas protegidas. El director encargado del PNN Los Nevados, Germán Rodríguez, indicó que los dos funcionarios permanentes en Brisas se acercan a los visitantes y les dan el contexto del Parque, explican el porqué del cierre, la importancia de que se cumplan las normas para ingresar y en qué zonas pueden correr riesgos y afectar el ecosistema. “Se espera que la gente entienda y colabore. Somos un actor más y necesitamos la colaboración de todos”, afirmó.

Betancourth recalcó: “No es prohibirles estar ahí, no es nuestra competencia, pero se les dice por qué no deben ingresar. En el sector hay sitios que ofrecen servicios ecoturísticos regulados que también pueden aprovechar”.

En la vía a Murillo hay un pozo de los deseos, además de monedas que lanzan los turistas, también se observa un tapabocas en el agua.

Señaló que al incrementar los controles se han generado intimidaciones y amenazas a los funcionarios, las cuales ya informaron a las autoridades departamentales. El director (e) del Parque agregó que esto no solo ha sido en Los Nevados, sino en otras áreas protegidas del país en los que hay tala de árboles, explotación minera y otros intereses, y representa un riesgo por la labor de control ambiental que deben hacer en esos territorios.

Rodríguez recordó que como autoridad ambiental están investidos de una función policiva, enmarcada en la Ley 1333, que les otorga la posibilidad de abrir procesos sancionatorios ambientales. “Si es la primera vez que los encontramos, hacemos ejercicios de prevención, socialización, sensibilización del trabajo. Si es reincidente y está generando un impacto se puede iniciar el proceso sancionatorio ambiental”.

Funcionarios del Parque Nacional Natural Los Nevados dan recomendaciones a los turistas que llegan hasta la cascada del río Gualí.

Conservar para disfrutar

Para Germán Rodríguez, director encargado del PNN Los Nevados, ellos son un actor más dentro del territorio, que cumplen la función de autoridad ambiental dentro del área protegida, pero que están articulados permanentemente con otras instituciones públicas y privadas y actores sociales. Además del apoyo de los órganos de control y la Fuerza Pública para cumplir con su misión de administrar el sistema de Parques Nacional Naturales y las áreas protegidas. Reconoce que tienen dificultades económicas, logísticas y operativas y que el fallo de un tribunal de Ibagué, al responder a una acción de tutela, de declarar al PNN Los Nevados sujeto de derechos es una oportunidad de fortalecer esas articulaciones.

Rodríguez reconoció que en este momento tienen una situación compleja que es el turismo no regulado o ilegal, y reiteró que el Parque tiene una vocación ecoturística, pero que su ingreso debe ser ordenado y organizado y por eso tienen construido un plan para eso. Son 29 funcionarios para cubrir las 61.420 hectáreas de área protegida.

“Indiscutiblemente como autoridad ambiental debemos cumplir una función que nos obliga a nosotros a tratar disminuir cualquier tipo de riesgo que se realice, no solamente ambiental, de fauna, flora y el recurso hídrico; también el riesgo de vida. La irregularidad en el ingreso pone en riesgo, no solamente a las personas que lo hacen, sino a todos el personal que tiene que ir a hacer un control o de búsqueda y rescate”, indicó.

La invitación del director (e) es: “A que entendamos que cada uno de nosotros somos un actor fundamental dentro del ejercicio. La idea de Parques Nacionales es que los colombianos y los extranjeros puedan disfrutar de esas bellezas escénicas y paisajísticas. Para todo hay una norma, unas reglas que debemos promover, cumplir y divulgar, para facilitar que todos tengamos la posibilidad de conocer lo que nos ofrece el Parque”.

El manizaleño Andrés Felipe González vive en Medellín con su esposa, Carolina Cano, y su, María Antonia González, y las trajo a conocer su tierra. Área del PNN Los Nevados

Recomendaciones

Lo recomendado es evitar zonas fuera de la carretera, senderos que no están señalizados o permitidos.

Fernando Augusto Clavijo Alzate, representante legal de la Unión Temporal Operación Nevados que se encarga de la operación turística del PNN Los Nevados, indica que mientras el Parque está cerrado, les aconseja a los turistas recorrer la zona sin abandonar la carretera, saber dónde parquear, evitar caminatas por zonas prohibidas que pueden implicar riesgo por las condiciones del terreno y las bajas temperaturas. “Ahí rige el autocuidado y el respeto por las recomendaciones”. Aconseja llevar tapabocas, alcohol glicerinado, agua potable, ropa cómoda y adecuada para el clima frío, dormir bien el día anterior, evitar subir trasnochado o con resaca, consumir carbohidratos tres a cinco días antes de la visita, aplicarse bloqueador, hacer el ascenso con las ventanas del vehículo abiertas. Recomienda que niños menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardíacos eviten ascender hasta los 4 mil msnm. “El desecho que genere el visitante debe regresar con él, en el Parque no hay un sistema de disposición de basuras o un relleno sanitario. Así que lo mejor es que lo mantenga con usted y lo lleve a su lugar de origen donde hay un sistema de disposición de basuras”.

Liliana Patricia Calvo Rojas recoge la basura que dejaron otros turistas.

Patrimonio de todos

“El Parque Nacional Natural Los Nevados comprende múltiples ecosistemas que contribuyen a la biodiversidad de nuestro país, además de la oferta hídrica para comunidades del Eje Cafetero y el valle del río Magdalena”, explica Jony Albeiro Arias, profesional especializado del grupo de Biodiversidad de Corpocaldas. Invitó a los turistas a respetar la fauna y la flora, no extraer rocas o plantas ni arrojar basuras que tardan en descomponerse. “Hay zonas demasiado sensibles, catalogadas como intangibles, que con tan solo pisarlas se compactan y se destruyen, por eso hay que ir por los senderos permitidos y las vías autorizadas. El Parque Los Nevados es un patrimonio del país, es responsabilidad de todos protegerlo”, apuntó.

Los visitantes parquean en la vía a Murillo.​

Plan de reapertura del Parque

Andrés Felipe Betancourth, asesor Dirección Territorial Andes Occidentales, sostuvo que a raíz de la declaración de la emergencia ambiental, social y económica por la pandemia de la covid-19, Parques Nacionales emitió el 16 de marzo la Resolución 137 del 2020 en la que prohíbe el ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales abiertas al ecoturismo. Agregó que desde esa fecha se está trabajando en la reapertura de los parques, sobre todo el de Los Nevados, que tiene una relevancia estratégica y regional al integrar a Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.

También contó que el 22 de septiembre se emitió la resolución 0285 en la que la dirección central de alistar sus planes de reapertura y realizar las acciones para abrir en los próximos días.

El asesor especificó que ellos y el operador Unión Temporal Operación Nevados, acorde a las disposiciones nacionales, ya presentaron sus planes y protocolos de bioseguridad a la Alcaldía de Villamaría, donde se los aprobaron. Ahora están a la espera de la decisión de la Dirección central.

Betancourth reiteró el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del Parque, que se formuló en el 2017 y está vigente hasta el 2020, en el que se especifican las áreas para el ecoturismo seguro y qué actividades se pueden realizar (escalada en roca, senderismo, acceso por vehículo, a pie, alojamiento).

Entre esos puntos está el sector Brisas, el acceso Norte ubicado en jurisdicción de Villamaría, que brinda servicios de turismo más amplios y accesibles, lo que lo hace el más concurrido. Por lo que en el plan de reapertura se decidió que será la primera en abrir, con varias condiciones para garantizar las medidas de seguridad.

- La capacidad de carga normal es de 380 personas, se iniciará con un 30%. Esta se irá ampliando en la medida que se evalúe el comportamiento del turismo en ese punto.

- Solo permitirán actividades de pasadía, por los senderos para vehículos hasta el Valle de las Tumbas.

- Después evaluarán si se abren otros accesos desde el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, en Risaralda, y Potosí, por Caldas; además de autorizar que puedan pernoctar en el Parque.

El protocolo para acceder al PNN Los Nevados

Fernando Augusto Clavijo Alzate es el representante legal de la Unión Temporal Operación Nevados que ganó en octubre del año pasado la concesión para operar durante 15 años los servicios ecoturísticos y la infraestructura del PNN Los Nevados en el acceso de Brisas, al Volcán Nevado del Ruiz; y el Cisne, al Nevado de Santa Isabel. Está integrada por siete operadoras turísticas y una asociación de guías de Caldas y Risaralda: Ecomontaña SAS; GAIA; Ecosistemas, Viajes y Turismo; Destinos y Rutas de Colombia; Cattleya Ser SAS; As de Guías SAS; Santa Rosa Bikes SAS, y Asdeguías Caldas.

Cuenta que ya tienen listo los protocolos de bioseguridad para visitar el PNN Los Nevados, por el sector de Brisas, al cual los turistas pueden llegar en sus vehículos o a través de agencias de viajes.

- Así será el ingreso:

* Los turistas deben pagar el ingreso de manera virtual por el portal http://www.ecoturismonevados.com.co/. Sí no manipulan dinero o tiquetes en el sitio, allí también encontrarán el video de inducción, que normalmente se proyecta en Brisas, pero para aglomeraciones y agilizar el ingreso, ahora se debe ver en el sitio web. Allí también cada visitante debe diligenciar una encuesta obligatoria por la empresa de seguros Colasistencia.

* El tiquete, que incluye ingreso al parque, guianza y seguro, cuesta: De 6 a 25 años, $25.500; mayores de 25 años, $35.500; y extranjeros no residentes, $63.500. Además deben pagar el ingreso de vehículos: automóvil, $6.500; colectivo, $19 mil; y buseta, $38 mil.

* El Parque estaría abierto de jueves a domingo y festivos, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

* En los sectores de El Ocho, Laguna Negra y El Arbolito instalarán pendones informativos de los requisitos de acceso al Parque.

* En la caseta del cerro Gualí, en compañía del Ejército, tendrán un punto de información y filtro previo de vehículos, explicando el procedimiento.

* En la Y, donde está la vías a Murillo (izquierda) y la de acceso a Brisas (derecha), estará ubicado un puesto de control de temperatura y se les hará un encuesta verbal.

* En el centro de Inducción de Brisas, a un kilómetro, se revisará el pago de acceso y la encuesta obligatoria. Los turistas encontrarán baños y pueden comprar kits con tapabocas y alcohol.

* Desde ese punto conformarán grupos de vehículos para el recorrido por cuatro bases hasta el Valle de las Tumbas, integrados entre 20 y 25 personas.

* Son cuatro bases: Aguacerales, Valle Lunar, Arenales y Valle de las Tumbas, punto máximo de acceso permitido por el nivel de actividad Amarilla del Volcán Nevado del Ruiz. En cada punto habrá guías a cargo de la interpretación ambiental de la zona. En cada estación se pueden tardar unos 10 o 15 minutos, el recorrido tardaría máximo dos horas.

* En las cuatro estaciones se pueden bajar de sus vehículos, el uso de tapabocas es obligatorio. En Brisas y Arenales hay cabañas con servicios para los turistas.

* Más información en http://www.ecoturismonevados.com.co/, el correo operacionnevados@gmail.com, el celular 3215066031 y el télefono 0368900220

Para el acceso al Nevado de Santa Isabel el turista debe acudir a través de una operadora turística avalada por el PNN Los Nevados.

Como el PNN Los Nevados está cerrado, el punto más concurrido es la cascada del río Gualí, en la vía a Murillo.

Visitantes

Según la Unión Temporal Operación Nevados al Parque en promedio ingresan por el sector de Brisas entre 100 y 300 personas, un sábado o un domingo. Al año lo pueden visitar entre 40 mil y 50 mil turistas.

Nacimientos de agua del glaciar del Volcán Nevado del Ruiz recorren la montaña.

Muerte

El 30 de agosto personal del Parque halló en el sector de El Cisne, por el acceso centro, el cuerpo sin vida de Francisco Javier Ospina Castañeda, quien salió de Pereira con un grupo de ciclistas para recorrer la ruta El Cóndor, hacia el Nevado del Ruiz. Al parecer, se extravió al apartarse del grupo e ingresar a una zona prohibida y pudo sufrir una hipotermia.

Actividad volcánica

El Volcán Nevado del Ruiz se encuentra desde el 2010 en nivel de actividad Amarillo, es inestable y presenta fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos; emisiones de ceniza, y olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones cercanas, indica el Servicio Geológico Colombiano.

En la zona del Volcán Nevado del Ruiz hay alternativas como reservas naturales privadas, alojamientos y restaurantes para pasar el día, que cuentan con atracciones como columpios para disfrutar del viento y el paisaje, como lo hizo Tatiana Belalcázar.

Municipio - Extensión (hectáreas)

Tolima

Anzoátegui: 6.780

Casabianca: 1.636

Herveo: 215

Ibagué: 5.579

Murillo: 8.955

Santa Isabel: 4.003

Villahermosa: 1.532

Risaralda

Santa Rosa de Cabal: 12.100

Pereira: 9.114

Quindío

Salento: 2.421

Caldas

Villamaría: 9.079

Total de extensión: 61.420