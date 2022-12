Wadis Echeverri, el Comandante de los Alzados en Almas

Wadis Echeverri Correa (1948 - 2022) nació en Filadelfia (Caldas). Emprendió campañas utópicas e hizo locuras a través de su revista literaria Correo de los Carrapas, la cual se publicaba ‘cadaquesepuedalmente’ o conseguía algún patrocinio. Esa era una revista con un estilo muy peculiar pues allí se publicaban solo manuscritos; entre sus colaboradores estuvieron Manuel Mejía Vallejo, Otto Morales Benítez, Jorge Eliécer Zapata, Augusto León Restrepo y Orlando Mejía y otros escritores más que llegaban a esta región, a quienes les pedía contribución, con la condición de que lo hicieran de su puño y letra.

En Papel Salmón, revista literaria de LA PATRIA, Alfredo Cardona Tobón, escribió: “Tras el líder supremo, tras Wadis Echeverri Correa, marchaba la infantil caballería inundando de risas el pueblito cordillerano, que asomado en su altozano sobre el río Cauca, abría puertas y postigos para seguir la algarabía contagiosa de su gente menuda. No me asombró ver a Wadis al frente de la cabalgata. ¿Qué de raro tenía que un poeta, que un soñador, un cantor a la vida, al agua, a las nubes y a las flores, se montara en un caballito de palo y retrocediera a la infancia?”

Carlos Arboleda González, exsecretario de Cultura de Caldas, sobre la muerte de Wadis, sostiene: “Caldas ha perdido a uno de los más altos exponentes de la poesía regional; un ser excepcional, un hombre íntegro, librepensador, dejo una huella indeleble. Fue un hombre difícil de imitar, difícil de repetir, rebelde por naturaleza, como son todos los intelectuales”.

Su más grande hito lo popularizó la poeta María Mercedes Carranza, cuando Wadis dijo que los poetas eran unos “Alzados en Almas”, lema que se convirtió en su sello; esta sentencia solo se le pudo ocurrir a un ser limpio y puro como Wadis Echeverri. Él incursionó en la politica, cuando en La Dorada (Caldas), crearon el ‘Movimiento del Pueblo’ y derrotaron al cacique senador Víctor Renán Barco López; dejó esta práctica porque según él la politiquería no estaba en sintonía con la poesía y la cultura.