LA PATRIA | Manizales

Agradezco a todos las muestras de cariño y solidaridad en estos momentos en que se nos ha partido el alma.

Hablar de Hermann es difícil, pero será recordado por su grandeza y lo grandioso de su legado.

Desde que lo conocí me di cuenta de su personalidad intachable y de su extraordinaria formación que fue lo que más me atrajo para compartir su existencia con la mía.

Siempre me impresionó que nunca discriminó a nadie ni por su origen, condición social o económica.

Otra de las cualidades por las que siempre lo recordaré es por su excelente memoria y la actualización de la realidad nacional e internacional, del acontecer del mundo y nuestra Nación.

Todas estas circunstancias hacen que Hermann Rodríguez haya sido un ser auténtico e irrepetible al que no se le puede olvidar jamás.

Sus hijos llevarán su huella trascendente de amor y de bondad al igual que los demás miembros de la familia y quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

Te recordaré con alegría y te llevaré siempre en mi corazón.

Tu esposa,

Ester Sierra Botero.