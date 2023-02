PRIMER ANIVERSARIO - MERY GÓMEZ DE GALLEGO

“Un beso al cielo, nuestras mentes y nuestros corazones todavía te buscan, pero sabemos que estas en paz con Dios”.

Eucaristías

• Viernes 17 de febrero

7:00 a.m. - Inmaculada

11:30 a.m. - Gota de Leche

• Sábado 18 de febrero

7:00 a.m. - Inmaculada

5:00 p.m. Cristo Rey

7:00 p.m. - Hogar San Fco. de Asís

• Domingo 19 de febrero

11:00 a.m. - Sede C. de Cristiandad

• Lunes 20 de febrero

8:00 a.m. - San Antonio

5:00 p.m. - Gota de Leche

Sus hijos, nietos y bisnietos agradecemos su compañía.