2024-12-16 Fotos | Argemiro Idárraga | LA PATRIA María Fernanda Montoya María Helana Giraldo, Teresa González, Fabio Vélez y Anibal Gamboa María Helana Giraldo, Teresa González, Fabio Vélez y Anibal Gamboa Jaime Aristizábal, Paula Andrea Vargas y Alejandra Correa. Jaime Aristizábal, Paula Andrea Vargas y Alejandra Correa. Moisses F., Juan Carlos Acevedo, Damaris Libreros y Jaime Vandedenden. Moisses F., Juan Carlos Acevedo, Damaris Libreros y Jaime Vandedenden. Grupo de asistentes. Grupo de asistentes. Previous Next Autor lapatria.com