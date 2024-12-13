Fotos | Argemiro Idárraga | LA PATRIA María Fernanda Montoya

Fotos | Argemiro Idárraga | LA PATRIA

María Fernanda Montoya

María Helana Giraldo, Teresa González, Fabio Vélez y Anibal Gamboa

María Helana Giraldo, Teresa González, Fabio Vélez y Anibal Gamboa

María Helana Giraldo, Teresa González, Fabio Vélez y Anibal Gamboa

Jaime Aristizábal, Paula Andrea Vargas y Alejandra Correa.

Jaime Aristizábal, Paula Andrea Vargas y Alejandra Correa.

Jaime Aristizábal, Paula Andrea Vargas y Alejandra Correa.

Moisses F., Juan Carlos Acevedo, Damaris Libreros y Jaime Vandedenden.

Moisses F., Juan Carlos Acevedo, Damaris Libreros y Jaime Vandedenden.

Moisses F., Juan Carlos Acevedo, Damaris Libreros y Jaime Vandedenden.

Grupo de asistentes.

Grupo de asistentes.

Grupo de asistentes.

Autor
lapatria.com