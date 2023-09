A sus 102 años falleció Ofelia Franco de Correa. “Quien haya tenido el privilegio de conocer a Ofelia es afortunado. En nuestra vida ella solo fue el significado de amor, alegría y ternura. Costaba pensar que algún día ya no escucharíamos su risa, sus oraciones o sus tan inesperados comentarios. Creo que las cosas suceden cuándo y cómo deben suceder, entendamos o no entendamos, queramos o no. Hoy Ofelia es un angelito que nos guiará y cuidará para siempre . Sus risas permanecerán en la casa y su recuerdo quedará por siempre en el corazón. Gracias por 102 años de amor y alegría”.