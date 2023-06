LA PATRIA | Manizales

El 14 de junio del 2022 falleció mi amada esposa Magnolia Serna de Castaño, madre bondadosa, tierna abuela e infaltable y familiar, dejando un profundo duelo y una inmensa tristeza. Su vida se constituyó en un patrimonio de excelsas virtudes. Fue pródiga e inquebrantable su vocación humanística y no escatimó esfuerzo para realizar a plenitud su deseo de servir y ser útil a la sociedad.

No se resintió ante la fragilidad humana y a los avatares de su filantrópica misión, su bondad no tuvo límites, jamás desistió de las personas a las que amó y a quienes se entregó con benevolencia y amor.

Como presidente de la Asociación La Cobija del Pobre, durante 20 años, y como socia del Club de Leones Manizales Monarca, por 45 años, entendió que su labor era consagración, entrega y sacrificio que implica deberes, pero retribuía grandes satisfacciones.

Con nuestros hijos Martha Liliana, Iván Mauricio, Francisco Alejandro (fallecido), Germán Andrés y Natalia, nuestros nietos (Manuela, Maya, Tomás, Emilia y Simón) y demás familiares los invitamos a las misas de aniversario que se celebrarán hoy (6:00 p.m.) en la Iglesia del Sagrado Corazón, del barrio Palermo, y el domingo (8:00 a.m.) en la Iglesia Los Dolores.

Francisco Javier

Castaño Duque