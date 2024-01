PREGONERO | LA PATRIA

El torero español, Tomás Rufo es el más joven de los extranjeros que aparecen en el cartel de la 69 Temporada Taurina de Manizales. Lleva dos temporadas asistiendo a la capital caldense en dos corridas y un festival taurino con cinco ejemplares lidiados. En su palmarés local tiene dos orejas cortadas.

LA PATRIA habló con él para conocer más sobre su trayectoria y como ha sido su paso por Manizales.

¿Cuál es su balance de la temporada 2023?

Creo que el balance de esta temporada es positivo porque he podido seguir creciendo y desarrollando mi concepto. Para mí es muy importante que la gente vea el tipo de torero que quiero llegar a ser y durante muchas tardes este año he podido enseñar que esa evolución continúa. El poder abrir la Puerta del Príncipe, cortar orejas en Madrid, Pamplona, Zaragoza, San Sebastián... Ha sido muy importante como también el poder medirme a las figuras en tarde tan especiales como la despedida del maestro Juli en Madrid o San Sebastián, estar en la vuelta de los toros a Gijón u otras ferias como Santander, Granada, Castellón, Alicante o Pontevedra en las que la responsabilidad ha sido muy grande pero las sensaciones mejores todavía. Por todo esto creo que ha sido una temporada muy importante.

¿Con cuáles faenas se queda de las ejecutadas en el 2023? ¿Cuál es su favorita?

Pues te diría que me quedaría con varios momentos como la faena en el segundo toro de Sevilla de Jandilla, el toreo con el capote en Valencia en julio y también la tarde de otoño en Madrid en un ambiente tan especial y en una tarde que todos los toreros soñamos con torear. Pero creo que en cada corrida se suma mucho y se aprende porque también fue muy especial estar en Gijón, la conexión con el público de Santander, la tarde con el maestro Juli en San Sebastián o el cariño de Pontevedra que considero como mi segunda casa. No puedo dejar tampoco algo tan bonito como que te lleve tu gente a hombros hasta el hotel en Talavera.

Después de qué tomó la Alternativa el 11 de septiembre de 2021. ¿Cómo ha sido su evolución a lo largo de los años?

Creo que he ganado en madurez y voy logrando acercarme al torero que quiero llegar a ser pero todavía el camino es largo. Tengo mucha obsesión en torear muy despacio y muy vertical y además soy un apasionado del capote. Te diría que es lo que más estoy ganando es en experiencia a la hora de conocer más embestidas de los toros y acoplarlas a mis ideas pero siempre sin una faena preconcebida.

¿Cómo ha sido la relación con el toro colombiano frente al español?

El toro colombiano tiene características propias que suponen un reto para los toreros. Son animales que tienen un menor peso que el toro español y con una gran movilidad. Es un toro que se entrega cuando se le hace las cosas despacio y la verdad es que tengo muchas ganas de matar la del maestro Rincón además de la de Ernesto Gutiérrez en el festival.

Frente a las circunstancias que vive la fiesta del toro en México y Colombia, ¿de qué manera cree que la fiesta en España puede apoyar a la América taurina?

Creo que la mejor defensa para el toreo es el ver las plazas llenas y tengo claro que las circunstancias que ahora parecen más complicadas en América pueden serlo como parece en Europa por los mismos motivos de la intransigencia política. Para mí es fundamental que todo el mundo del toro esté unido y que la fortaleza de una plaza llena como es Manizales o como puede ser en España Pamplona es la mejor medicina contra esta epidemia de intolerantes.

¿Cuáles son sus expectativas para este inicio de temporada en Manizales?

Para mí la temporada taurina empieza el día 12 de enero y lo hace en una plaza de primera categoría. Creo que eso deja claro la importancia de los dos compromisos que tengo allí y considero fundamental que pueda mostrar mi toreo y triunfar porque estoy convencido que sería el mejor aldabonazo para que esta temporada sea como nosotros queremos que sea. Los triunfos en una feria tan importante como Manizales suenan en todo el mundo .

¿Cómo ha sido su relación con la afición de Manizales?

Por toda España y Francia destaco cada vez que me hacen una entrevista o en un coloquio lo que me sorprendió en los tendidos de Manizales ver tal cantidad de gente joven. Creo que una inyección de vitalidad para la fiesta es que los jóvenes vivamos sin complejos nuestra pasión y la cantidad de gente que acude a Manizales es directamente ejemplar. En cuanto al resto de afición creo que el ver los tendidos como están cada feria es la mejor muestra de la categoría de la plaza y de su afición pero además te añadiría que el cariño y la veneración hacia los toreros me recuerda lo que muchas veces me han contado mis apoderados sobre lo que era la fiesta en todo el mundo. Con esa entrega y esa pasión los toreros siempre damos un paso más y Manizales lo tiene enraizado.