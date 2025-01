Mientras el banderillero caleño Ricardo Santana lidia con la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Sofía, de Manizales, su esposa Shirley Velásquez, como buena cristiana, se aferra a la oración como su único y seguro escudo protector, por eso se le ve fuerte, aunque en algunos momentos se derrumba.

El más reciente reporte médico asegura que el paciente continúa crítico y se le han realizado lavados abdominales para realizar el cierre quirúrgico, tras una peritonitis infecciosa detectada, lo que agrava su estado de salud y hace que el pronóstico continúe reservado.

Aún así ella sabe muy bien que su 'negro', como le dice cariñosamente, va a salir de esta. Él posee un cuerpo fuerte y atlético, fruto de la disciplinada vida deportiva que lleva, en la que no tienen cabida el consumo de licor, el cigarrillo, ni las acostadas tardes.

Ricardo es de esos hombres entregados a su profesión, es banderillero profesional desde el año 2003 y fue tan fulgurante su aparición en los ruedos de élite, que rápidamente llegó a ser pieza inamovible en la cuadrilla de El Juli, la figura española con la que se dio el lujo de compartir en las plazas más importantes del toreo mundial.

Fuera de los ruedos Santana vive con su esposa en Cali, no tiene hijos, y hasta hace cinco años cuando toreaba entre 50 y 60 corridas anuales, su vida estaba dedicada única y exclusivamente al mundo del toro.

Pero ante la fiebre prohibicionista de los toros y la reducción de corridas, desde hace cuatro años el banderillero y su esposa viajan en mayo a Estados Unidos, a trabajar en empresas de tecnología de unos familiares y regresan en octubre, para Ricardo intensificar su preparación de cara a la temporada taurina de fin y principio de año.

"Es un deportista por excelencia, le encanta muchísimo jugar tenis, tiene muy buen nivel, y le huye a todo lo que sea rumba, trasnocho o licor. Como es un cristiano practicante, lleva una vida muy sana y con su esposa disfrutan de viajes, el cine, las idas al campo y los buenos restaurantes. Son una pareja que da ejemplo y por eso hemos entablado una relación de amistad de varias décadas", reconoce el banderillero bogotano Jaime Devia, quien asegura que es el hermano que le regaló el mundo de los toros.

Se conocieron hace 22 años en Bogotá cuando Ricardo Santana era novillero y luchaba por ser matador de toros, pero ese sueño tuvo muchos tropiezos y ante la falta de oportunidad decidió en el año 2000 dedicarse a ser banderillero, en el 2003 ya había conseguido su certificado profesional y rápidamente dio el salto internacional.

"En el mundo de los toros tiene un nombre reconocido y respetado, no solo por lo bueno que es en el ruedo, sino también fuera de ellos. Es tan buena persona que la suegra lo adora y eso ya es mucho decir", sentencia Devia, con quien comparte apartamento cada que hay temporada taurina en Manizales.

Alquilan un apartamento o una casa con buen espacio, viajan con sus esposas y a veces con otros miembros de ambas familias. Es tal la camaradería que manejan, que Santana cuando viaja a Bogotá siempre se hospeda en casa de Devia y lo mismo hace este cuando viaja a Cali.

"Este año paradójicamente alquilamos una propiedad, a escasos 500 metros del hospital, en la vereda el Arenillo. Tras el accidente hemos vivido intensos días de dolor, angustia y mucha oración apoyando a su esposa Shirley. Incluso al otro día ambos íbamos a integrar la cuadrilla de Antonio Ferrera y no sabe lo duro que fue para mí estar en el ruedo, con la cabeza en otra parte, preguntándome todo el tiempo por qué no está aquí mi hermanito Santana", confiesa el bogotano Devia.

"Cuando vi que sufrió el percance sentí una pena enorme porque es un gran ser humano que vive para y por este arte. A cada momento preguntaba por su estado, porque le tengo mucho cariño, pues son muchos años de conocerlo y de compartir tardes con él. He querido ir a acompañarlo, pero me dicen que por su estado no es posible y por ello en el festival le dediqué el toro, como un homenaje a un ser que vive los toros con pasión y contagia con su buena energía a los que estamos en faena", confesó muy apesadumbrado el torero español Antonio Ferrera.

Así lo ven sus amigos

"Es uno de los estandartes de las banderillas en Colombia, lo conozco hace 30 años y desde hace unos 25 años está como profesional". Émerson Pineda (manizaleño)

"Es un hombre culto, buen conversador, buen amigo, no es envidioso, es buen hijo y anda entregado a Dios. Tiene un hermoso matrimonio de 23 años"Jaime Devia (bogotano).

"Es un ser humano excepcional, quienes lo conocemos de tiempo atrás le tenemos gran aprecio por su buenas maneras en el arte y en la vida personal, he visto su desarrollo en la profesión", Antonio Ferrara (español)

Esta es su hoja de vida

Nombre: José Ricardo Santana Mazuera

Nombre Artístico: Ricardo Santana.

Nacimiento: 6 de Julio de 1976, Cali (Colombia).

Estado civil: Casado con Shilrley Velásquez E. hace 23 años. Sin hijos

Familia: Mamá y cuatro hermanas

Primeros Pases: A los 13 años en la ganadería Ambaló.

Debut sin caballos: Cali, 1990, con la ganadería de Jorge Gutiérrez, junto a Mauricio Calderón y Harold Ortega.

Debut con caballos: Plaza de Toros La Santamaria, novillada de concurso con novillos de Manuel Orbes.

Pre examen: Agosto 2022, Plaza de Toros de San Nicolás de Chinácota, con toros de La Ahumada. Esa tarde Curro Valencia recibió la alternativa.

Examen: Noviembre de 2000, en la Plaza de Toros de Armenia, con toros de Salento para Pepe Manrique, José Gómez y Pedrito de Portugal

Reconocimientos: Saludo tras la lidia de un toro de Juan Bernardo Caicedo y saludo en el tercio de banderillas toro de Miguel Gutiérrez, bajo las órdenes del maestro Antonio Ferrera, en la Plaza de Toros Santamaría en el año 2020.

En redes sociales publica: "Soy muy exigente, muy perfeccionista en todo lo que hago; no me gusta el conformismo y las excusas. Se hace 'perfecto, o no se hace" .

"Sueno con que suene la opera flamenca en Sevilla, lidiando y banderilleando, al igual que saludar en Madrid con el capote y las banderillas".