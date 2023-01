Marco Pérez, el joven torero que no pudo actuar en la tarde de ayer, levanta la mano en señal de saludo y agradecimiento a los aficionados de la Plaza de Toros de Manizales, quienes lo ovacionaron repetidamente.

PREGONERO | MANIZALES

Marco Pérez, el joven torero de Salamanca (España), no pudo actuar en la tarde de ayer debido a las órdenes del Ministerio del Trabajo y de la Secretaría de Gobierno de Manizales que impidieron su participación en esta temporada taurina. Estuvo presente en la corrida y fue ovacionado por los aficionados de Manizales, que esperaban verlo en el ruedo.

LA PATRIA logró hablar con él para conocer más de su trayectoria como torero y su opinión sobre lo que ha vivido en las temporadas taurinas de Manizales y Cali.

¿Cómo llegó la idea de ser torero?

Mi padre fue novillero con picadores, luego se hizo banderillero y a través de un percance que sufrió en un festival celebrado en Salamanca se retiró del mundo taurino. Nunca me inculcó ni me introdujo en esto hasta que por casualidad fuimos un día a los toros.

¿Cuánto tiempo lleva toreando?

Desde los seis años. La primera vez que asistí a un festejo taurino fue en los Carnavales del Toro de Ciudad Rodrigo, en mi provincia. La verdad me impactaron mucho las sensaciones vividas, la conexión entre el torero y el público, cómo se compaginaban el toro con el torero. Desde ahí les comuniqué a mis padres que quería ser torero.

¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado estos días en Colombia?

Complicado. He sentido tristeza porque me hacía mucha ilusión poder debutar en la Feria de Cali, repetir aquí en el festival y por supuesto debutar en el traje de luces. A pesar de esto, también he sentido el apoyo de toda la afición colombiana, familiares, amigos y les estoy muy agradecido.

¿Cómo vio lo que pasó ayer en la Plaza con la ovación del público?

Mucha alegría y muy agradecido a los maestros por esos brindis, y en general a toda la afición por manifestarse de esa manera tan bella.

Antonio Ferrera instrumenta un natural al toro Cerillero de 450 kilos de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo, corrido en la tarde de ayer y al cual le cortó dos orejas. Ferrera tiene la virtud de mantener la pujanza torera.

Luis Bolívar ejecuta un derechazo al toro Legionario de 488 kilos, corrido en segundo lugar en la tarde de ayer. Como siempre, demostró su sitio torero, revalidando la larga trayectoria que lo ha hecho torero insignia de Colombia.

El serio torero José Arcila inicia con la izquierda un pase que lo complementará con una esplendorosa pintura taurina. Arcila continúa demostrando su sitio en los toros.