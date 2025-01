PREGONERO | LA PATRIA

Los 70 años de la Temporada Taurina no podían terminar de la mejor manera y es con la despedida del torero español Enrique Ponce, que se despide de los ruedos de Colombia, especialmente en Manizales. Compartirá cartel con el francés Sebastián Castella y el colombiano Juan de Castilla.

PREGONERO tuvo la oportunidad de conversar con él en su regreso a la capital caldense.

Maestro, bienvenido a Manizales, una plaza que sobra decirlo es suya...

Sí, muy contento, feliz de haber venido a Manizales en esta feria, además tan especial en la que se cumplen los 70 años de la misma y en la me voy a despedir del toreo en Colombia y bueno por supuesto en Manizales. Es una plaza que tanto he sentido en ella, tantas tardes bonitas hemos vivido y una plaza en la que dentro de mi historia ahí está y cuenta. Es una plaza que tengo muy en cuenta en mi trayectoria como torero, entonces contento de estar aquí. Manizales cuenta en mi historia como una de las plazas más importantes de mi trayectoria.

Acabamos de publicar el libro de los 70 años de la Feria de Manizales y fue muy bonito recordar tantas tardes buenas suyas. Es muy difícil con cuál hijo quiere más. ¿De esas faenas cuáles tiene en su memoria? Por ejemplo la de Bolero

Bolero fue un toro que ahí está en el recuerdo, un toro de La Carolina que indulté y el primer toro que triunfé de mi primera Catedral, un toro también de La Carolina que se llamaba Palomito, ha habido muchas. Con toros de Ernesto Gutiérrez ha habido también grandes tardes y recordar las últimas veces que vine, fueron tardes muy bonitas. Han sido cinco catedrales.

Y esas tardes con el maestro César Rincón por todo lo que significaba en ese momento...

Esa rivalidad tan bonita que tuvimos César y yo en todo Colombia y aquí en Manizales hubo tardes importantísimas de los dos y tengo un recuerdo muy bonito. También con una corrida suya me acuerdo una tarde muy bonita que gané una de las catedrales que gané de las 5 que tengo y diría que que son muchos los recuerdos que tenemos.

Además en este momento tan dificil para nosotros para la fiesta brava en Colombia por toda la persecución de la que somos siempre objeto y tiene mucho valor su presencia aquí...

Lo estábamos comentando que fíjate la afición que hay, la afición que hay en Manizales en Colombia en general, qué ambiente más bonito la plaza llena, es una pena que políticamente se esté tratando tan mal la tauromaquia, en un país en donde está muy arraigada, que forma parte de la cultura y de la tradición de este país hace muchos años. La afición aquí está y eso es lo importante, poquito a poco, creo que el sentido común tiene que prevalecer y lo único que pediría es que que respeten a la gente que es aficionada que le gusta a los toros y que en Colombia hay una afición muy arraigada de muchos años, aquí cada uno es libre de venir o no venir, pero que respeten la tauromaquia de quien esté en su mano.

¿Cómo ha sido esa sensación de regresar a los ruedos y encontrar tanto cariño? Finalmente el que siembra recoge

Estoy muy contento por cómo se ha dado la temporada en España, las corridas que toreado ya también en México, en Lima, en general lo que está haciendo esta despedida mía del toreo y la verdad que estoy abrumado por el cariño y las muestras de respeto en todas las plazas y también gracias a Dios las cosas han salido muy bien, me encuentro en un momento muy bonito también, que estoy posiblemente toreando mejor que nunca o este año creo que he toreado toros mejor que en mi vida y que digamos eso en una temporada de despedida dice mucho y es muy importante y muy bonito a la vez. Solo tengo palabras de agradecimiento a la gente que con tanto cariño me está recibiendo y despidiendo en todas estas corridas que estamos toreando.

Sus número en Manizales*

Temporadas: 11.

Actuaciones: 24 (19 corridas y 5 festivales).

Ejemplares lidiados: 43 (37 toros y 6 novillos-toros en festival).

Indultos: 2 toros.

Orejas: 29.

Puertas Grandes: 6.

Réplicas de la Catedral al triunfador: 5.

Voceador de Prensa de LA PATRIA a la mejor faena: 6.

*Con estadísticas de Rey Buitrago.