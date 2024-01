PREGONERO | LA PATRIA

Luis Bolívar, torero colombiano, es el vencedor de la pasada edición de la Temporada Taurina de Manizales. Obtuvo la réplica de la Catedral de Manizales y el Voceador de LA PATRIA por sus faenas al toro Legionario, de 488 kilos, de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo y al toro Perfumado, de 472 kilos, de la ganadería de Las Ventas del Espíritu Santo.



En la Plaza de Manizales ha participado en 16 temporadas con 28 actuaciones: 23 corridas y cinco festivales taurinos. Ha cortado 48 orejas y logrado 7 indultos. También ha abierto 15 veces la Puerta Grande de la capital caldense.



LA PATRIA tuvo la oportunidad de hablar con él para conocer sobre lo que significa Manizales en su carrera y el balance del 2023.



¿Qué significa Manizales en su carrera?

Más que para mí, para la tauromaquia y no solamente nacional si no global. Manizales demuestra que la tauromaquia es fundamental para la sociedad, para la cultura, para la economía, que reúne realmente la diversidad de gustos, de pasiones y que representa realmente lo que significa el toro y su diversidad y todo lo que engloba lo productivo hacia una sociedad y hacia la misma agricultura.

¿Qué significa volver a defender los trofeos de triunfador de la temporada?

Un compromiso total por el aficionado, es satisfactorio poder estar en esas circunstancias porque el compromiso y la rivalidad aumentan y eso es hermoso, poder vivir esas circunstancias es un regalo por todo el esfuerzo que uno hace.



¿Cuál es su balance del 2023?

Ha sido un año durísimo, ya poco a poco vamos saliendo de las circunstancias que te pone el toro y que mejor que seguir tomando agua como agua de mayo en una feria como Manizales para realimentar tu espíritu y tus ilusiones y sobre todo retroalimentar lo que más te gusta y te apasiona que es el toreo.



¿Cuál es la tarde qué más recuerda en Manizales?

Una tarde con Enrique Ponce y el maestro César Rincón, fue una tarde brutal, pensé que ese día iba a ganar la primera catedral y llegó el maestro Enrique con un toro que además se rajó y formó un lío. Entonces lo disfrute como primera persona y luego como aficionado, ahí el maestro César si tuvo poca suerte, pero fue un cartel y una tarde que le tengo mucho cariño porque fue una en las primeras y poder alternar con esas dos máximas figuras del toreo es una tarde enmarcada en la memoria y sobre todo mía.



¿Cómo ve toda la lucha que se está dando para que la fiesta de los toros siga existiendo?

Como te dije en la primera pregunta creo que por si solo una feria como Manizales nos permitiera y nos respetara completamente una ley que existe, donde tenemos el derecho a hacer lo que nos gusta y más respetando el derecho al trabajo y luego como aficionado el derecho a la libertad de expresión y de gusto, creo que Manizales reúne absolutamente todo y es una defensa total porque aparte cumple un objetivo extraordinario de todas sus utilidades y eso si no lo tienen claro los que están en contra y los que supuestamente dicen defender el toro de lidia, esos que dicen defender el toro de lidia vulgarmente se los digo, no saben ni por donde mea una vaca y dicen defenderlo. No han sido capaces dicen defenderlo y ni lo conocen, no conocen la diversidad que realmente genera el toro, esta el caso de algo tan hermoso que gracias al toro de lidia siguen existiendo y la mano del hombre no ha llegado es el Valle del Cocora, gracias a la ganadería de Salento la mano del hombre no ha tocado esos paramos y porque existe el rey que la defiende y es una gran ejemplo pero a fin de cuentas son utilizados como un objeto vulgarmente bajo, cuando les convino nos utilizaron y cuando ahora no pues en contra. Pero en este país desafortunadamente las leyes se pasan por el arco del triunfo y el sector nuestro lo esta pagando, pero bueno el toro nos enseña que hay que seguir luchando y en eso estamos luchando hasta el final.

¿Cuál es su mirada hacia la situación de los toreros colombianos pues hay pocos festejos y las ferias reducidas?

Es duro porque yo llevo casi veinte años compitiendo y quince años al máximo nivel y los últimos años se ha mermado un poco y es crítico porque desafortunadamente tenemos el ejemplo de México, los toreros mexicanos no tienen que salir de su país para ejercer su profesión y vivir de su profesión, aquí los políticos nos han utilizado muy bajamente, realmente han utilizado la tauromaquia cuando les ha convenido porque hace diez, quince años atrás veíamos como estaban todos porque era socialmente bien visto para ellos supuestamente estar, pero realmente la profundidad que tiene la tauromaquia no solamente es social, la profundidad que tiene la tauromaquia es real enseña uno valores únicos que los mismos que ejercen como gobernantes no son capaz de practicar ni ejecutar y aportar a la comunidad que gobiernan, entonces vivimos en una doble moral crítica y es lo que realmente le estamos enseñando a nuestros jóvenes, tener una doble moral, vivir solamente de aparentar de la vida mundana y eso no nos enseña absolutamente nada y la tauromaquia es real, estar entre la vida y la muerte, donde realmente es como la vida misma tiene que afrontar con verdad, con sinceridad y luchar por lo que te gusta y eso nos enseña el toro la lucha constante día a día.

También la situación de los novilleros porque ellos son los que están sufriendo como un poco más este momento

Si claro, si los grande sectores y las grandes plazas decaen pues los afectados son los amateur y es crítico por eso nos esta costando tanto tener toreros referentes porque no hay donde ellos puedan ejercer y por eso el ejemplo de México y bueno España porque realmente defiende su libertad y la estamos defendiendo por su puesto es una lucha, dejamos que el enemigo se nos metiera en la cocina y estamos ahora mismo intentándolo sacar todo como sea posible, pero si hay algo real que estamos luchando con una ley que ya existe que nos defiende, que nos ampara, pero que realmente, los que nos gobiernan no enseñan y dan ejemplo a cumplir la ley y luego pretenden que la misma sociedad cumpla con sus obligaciones y los valores que representa la lealtad y todo, si ellos mismo no la aplican entonces es crítica pero como te digo estamos intentando luchar, estamos en eso seguro vamos a salir adelante y bueno esperemos que veamos la luz en el túnel.

¿Cómo te has sentido volviendo a la provincia?

Más que volver a la provincia, es conociéndola porque realmente he toreado en muy pocos pueblos, el 7 de enero conocí Manta un gran pueblo, afición entonces eso es un significado total de que realmente el pueblo sigue adorando la tauromaquia y ahí en donde los gobernantes respetan la ley, se ejecuta y el pueblo se manifiesta en pro, la tauromaquia se debe acabar cuando el pueblo no acuda a los toros, ahí será que realmente la sociedad nos aparte y nos dice que no estamos adaptados al momento, otra cosa es que nos sigan utilizando vilmente porque lo que demuestran es que se manifiestan como uno delincuentes, y los gobernantes nos enseñan a delinquir porque no respetan la ley.

¿Cuál es su mensaje para la afición de Manizales?

Primero que todo a esta gran afición, agradecerle, respetarla y sobre todo es agradecerle por su forma de manifestarse por hacer respetar los gustos y que realmente uno se siente orgulloso de pertenecer a esta comunidad caldense, desde donde uno se siente orgulloso de ser. Y es bonito y gratificante ver siempre los tendidos con tanta pasión y eso es un orgullo poder vivir y compartir con el pueblo caldense esa misma afición.



*Con estadísticas de Rey Buitrago