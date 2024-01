Las luces y sombras de la tauromaquia están expuestas en el salón Picasso del Hotel Carretero. Cinco artistas colombianos reúnen en un solo espacio 80 pinturas y esculturas que narran el mundo del toreo.

Cada una de las piezas se encuentra a la venta, y los precios están entre $900 mil y $7 millones. Los interesados, tanto en comprar como en observar, pueden ingresar a la sala desde las 10:00 a.m., hasta las 9:00 p.m.

Mario Jiménez Sánchez, docente deportivo, entrenador de baloncesto en la Universidad Autónoma de Manizales, pintor y fundador de la exposición -conocida como la Feria Taurina Luces y Sombras-, relata que el evento inició en el 2009: "Nace como una muestra de mis obras taurinas, en compañía del escultor Germán García que anteriormente también hacía una muestra en el Hotel".

Del 2009 al 2011 la Feria se desarrolló en el salón Guadí, y por su gran acogida en el 2012 pasó al salón Picasso. Desde entonces dejó de llamarse 'Viva el toro' y tomó el nombre Luces y Sombras en honor a la técnica usada por Jiménez Sánchez.

Artistas

Este año Walter Zuluaga es el artista con más trayectoria. Nació en Pereira, vive en Medellín y ha expuesto en Barcelona, Madrid, Sevilla, Londres, entre otros. Lo acompaña, como invitada especial su esposa, Nataly Martínez. Por otro lado, se encuentran Germán García y Juan Torres Posada.

Torres Posada es escultor y llegó a la Feria Taurina hace 14 años, desde Bogotá. Comenta que para esta edición participa con toros y caballos en distintos materiales. El tiempo de creación, de acuerdo con él, va de dos meses a dos años.

Estará en el Hotel Carretero, al igual que los otros artistas, hasta el próximo domingo, 14 de enero. Se esperan cerca de 7 mil visitantes.

Fabián Andrés Quenguan, de Estados Unidos

La exposición es espectacular. Las obras que tienen son de resaltar. También hay un homenaje a Botero que me parece muy bueno. Todo muy agradable en este gran hotel.

Armando Delgado, de Cali

La exposición taurina está muy bonita e importante. Es excelente. La feria es muy bonita y cívica.

Sonia Franco, de Cali

Me siento encantada de estar en esta ciudad maravillosa. Su gente es muy amable, este sitio me parece muy lindo. Me parece maravilloso este espacio con sus buenas obras de arte. Estoy muy complacida.