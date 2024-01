PREGONERO | LA PATRIA

La 69.ª Temporada Taurina de Manizales va llegando a su fin y una de las tardes más destacadas es la de hoy. Un cartel con los mejores toreros del mundo como Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Tomás Rufo se enfrentará a partir de las 3:30 p.m. a los ejemplares de la ganadería de Las Ventas del Espíritu Santo, liderada por el matador César Rincón.

LA PATRIA conversó con él para hablar sobre lo que significa Manizales y el encierro que trae para esta tarde.

¿Qué significa para usted Manizales, teniendo en cuenta sus logros aquí como torero y ganadero?

Llegar a Manizales es el símbolo más importante de libertad que tenemos, viendo las circunstancias actuales, y eso a mí me llena de una gran satisfacción.

¿Cómo ve la tarde que van a tener hoy con un cartel tan rematado?

Una gran responsabilidad. Es la primera vez en mi corta carrera como ganadero que tengo un cartel así tan rematado. Es verdad que cuando toreaba tenía carteles diferentes, desde luego que va uno cambiando el panorama y hoy en día estoy dedicado solamente a la ganadería de lidia. Desde que dejé de torear, realmente para mí es uno de los mejores carteles, y más en la Feria de Manizales, que despertó un gran atractivo de todo lo que da este festejo.

¿Qué nos puede contar del encierro que trae?

Vienen toros de familia. Siempre pienso que el tema es que uno más uno no son dos en la genética. Dos toros de lidia pueden tener el mismo papá y la misma mamá y casi nunca son iguales. Nosotros vivimos con mucha incertidumbre. La genética nos ayuda a acercarnos más a las posibilidades que nosotros añoramos, pero nunca es uno más uno. Mi deseo es que los toros embistan y que podamos dar un espectáculo como todos esperamos, porque muchos de los animales que se van a lidiar hoy tienen más de cinco años y ahí es cuando uno piensa en todo el trabajo que se ha hecho para saber lo de esta tarde, que ojalá se pueda hacer realidad.

En la tarde del jueves se cortaron 10 orejas. ¿Qué impresión le dejó esta corrida?

Me dio una gran satisfacción, sobre todo porque me parece que el objetivo grande de un ganadero es tener regularidad. Es verdad que no es lo completo que se hubiese querido, porque debemos ser siempre exigentes con el tema, pero el conjunto para mi gusto fue maravilloso, porque hay que pensar que el objetivo de un ganadero es tener una toreabilidad en la ganadería y lo que hubo el jueves fue eso. Algunos toros fueron más bravos, otros no lo fueron tanto, pero sí tuvieron regularidad. Los toreros también estuvieron sensacionales.

¿Cómo ve la actual situación de la fiesta taurina?

Manizales es símbolo de libertad. Nosotros a través de esto tenemos que contarles que, aunque seamos una minoría, merecemos respeto. Consideramos que no estamos vulnerando los derechos de los animales, contrario a lo que alegan los animalistas. Quiero decir que nosotros a los animales los respetamos como a nadie, que el ganadero de lidia es el más animalista. En mi caso tengo más de 400 cabezas de ganado y las mantengo a la perfección.

¿Cómo va la situación del escalafón de los toreros y novilleros colombianos?

Lo veo difícil, porque cuando las universidades se nos cierran en donde vamos a estudiar y cuando no tenemos libertad ni apoyo a ninguna de nuestras actividades taurinas es bastante complejo. Es inconcebible que digan que la tauromaquia no es cultura, porque es un arraigo cultural que tenemos de décadas. Quienes están coartando nuestra libertad y nuestros derechos son unas minorías, que son los animalistas. A través de eso nos han cerrado nuestras universidades, donde podemos desarrollar nuestra identidad y el derecho a decidir. Hay que hacer una protesta, los niños que sueñan con ser toreros ven frustradas sus aspiraciones porque no tienen dónde ejecutar su profesión.