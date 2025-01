PREGONERO | MANIZALES

Este es el Manuel Libardo que hemos visto crecer y luchar. Desde su silencio, eso sí, con la mirada siempre puesta en el horizonte. Y así estuvo ayer, firme y torero, ante 'Greñudo', el número 248 de Mondoñedo, esa parte del cuadro final que se hizo cada vez más nítida a medida que el de Ubaté le trazó no solo el camino para embestir sino la línea a seguir y entrar en los anales de la plaza.

Ocurrió desde los primeros lances con los que le quitó ese aparente freno de mano que tenía puesto, hasta el último de los muletazos de las series, siempre templadas y siempre profundas, aquellas con que la Feria encontró la primera de las, ojalá, muchas apoteosis que le esperan. Indulto y puerta grande, bien temprano en la tarde.

Ahí, en ese turno, se edificó la cima de un festejo colmado de matices, y de avisos, en la que la corrida de Mondoñedo, muy bien presentada, dejó testimonios de bravura en los caballos, aparte de movilidad. El encastado octavo se ganó la vuelta al ruedo. Y raza tuvo el séptimo.

Así las cosas, aparte de aquel del indulto, hubo también que fajarse. Le tocó al propio Manuel Libardo en el sexto, segundo suyo, que se fue a las tablas tras el largo capítulo de las banderillas. Manuel se lo quiso llevar a los medios, donde el toro se movió sin clase hasta terminar en el anonimato. Larga sesión de intentos sin suerte con la espada, con dos avisos de por medio, antes de acertar.

Igual se ilusionó de salida Luis Miguel Ramírez con el tercero de la tarde, que repitió en sus embestidas y dejó abierto el crédito para la faena de muleta, pero luego sacó dificultades y mal estilo. Por eso, el aspirante debió tomar el atajo para buscar cómo abreviar.

En el séptimo, en cambio, al novillero paisa la moneda le cayó de su lado. Encastado fue ese y encastado anduvo el torero. Ninguno de los dos se regaló nada. De ese cabeza a cabeza sobrevino una lucha intensa que se saldó en justas oreja y palmas.

Por el lado de Anderson Sánchez, el cuarto exigió poder. Y no en cualquier sitio, sino en los medios. Allá lo citó Sánchez para no arredrarse y plantar cara. Turno para emociones sin final feliz. Una cogida, sin aparentes consecuencias graves, y yerros con la espada, no exentos del peligro de por medio, antecedieron a los tres avisos. Palmas a Sánchez.

En el del adiós, bravo y exigente, Sánchez debió sacar todas las memorias de su joven carrera para salir adelante ante una locomotora que no sabía de estaciones que no fueran las estrictamente necesarias. Oreja y vuelta al ruedo a un novillo de categoría.

El rejoneador José Luis Rodríguez pasó en falso en el primero de la tarde, un ejemplar que se movió y tuvo galope. Los tres avisos castigaron la evidente ineptitud del caballero en plaza para aprovechar las posibilidades del de los Sanz de Santamaría.

En el quinto, el rejoneador logró aceptar en la suerte de banderillas. Un rejón caído puso fin a su intervención frente a un animal que tuvo cierta presteza para acometer. Pitos a Rodríguez.

Ficha del festejo

Ocho toros de Mondoñedo, bien presentados y de juego desigual. Indultado el segundo de la tarde, de nombre 'Greñudo'. Encastados séptimo y octavo, premiado con la vuelta al ruedo. Con opciones, el primero.

474, 480, 446, 500, 446, 478, 410 y 422 kgrs

José Luis Rodríguez (rejoneador): pitos, luego de tres avisos, y silencio.

Manuel Libardo, malva y oro: dos orejas simbólicas y palmas enseguida de dos avisos.

Luis Miguel Ramírez, berenjena y oro: palmas y oreja.

Anderson Sánchez, sangre de toro y azabache: palmas, tras tres avisos y oreja.

Vuelta al ruedo de Anderson Sánchez tras cortarle una oreja al novillo Naranjito de 422 kg.

Vuelta al ruedo de Luis Miguel Ramírez luego de cortarle una oreja al novillo Cancionero de 410 kg.