El festival de la Temporada Taurina de Manizales es el evento que reúne a la máximas figuras del cartel por una buena causa: todo lo que se recoge de la taquilla de ese día se destina para los tratamientos de los niños del Hospital Infantil Rafael Henao Toro. Esta noche, a partir de las 7:00 p.m., se presentarán Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Cristóbal Pardo, Tomás Rufo, Roca Rey y Felipe Miguel Negret, después del desfile solemne de la Virgen de la Macarena, patrona de quienes se dedican a esta tradición.

El origen

El festival taurino nació en Medellín por una discusión por los honorarios de Enrique Ponce con Juan Ruiz Palomares, el padre de Juan Ruiz, que en ese entonces era el apoderado de Ponce.

"Discutiendo honorarios, lo normal en una contratación. Juan Ruiz me dijo: 'No me pelee plata del torero, más bien le colaboro para que tanto Enrique como las demás figuras del toreo le hagan un festejo gratuito a manera de Festival en Medellín'. Estamos hablando del año 1994 o 1995", dijo Santiago Tobón, quien fue director de Cormacarena y actualmente hace parte de la junta directiva de Cormanizales.

La idea principal del festejo era que debía ser con las figuras del escalafón, ya que se hacían festivales, pero con figuras retiradas y eso no tenía tanta atracción en el público.

"Ruiz nos dijo: 'Les traigo las figuras activas', y así se hizo, pero dijo que le diéramos una forma que permita su continuidad en el tiempo. Fue cuando estipulamos que el dinero recaudado debía ser única y exclusivamente, en el caso de Medellín, para el hospital San Vicente de Paúl, que era el dueño de la Plaza de Toros y para el que trabajaba Cormacarena", aseguró Tobón.

Llegada a Manizales

El exdirector de Cormacarena comentó cómo fue la llega del festival taurino a Manizales: "Cuando la empresa española Tesma, que manejaba la Plaza de Toros de Manizales, renunció, me vine a la ciudad a plantearle a Isabelita Jaramillo, que era la presidenta de la Cruz Roja, que la plaza la podía manejar aquí mismo en Manizales y que Cormacarena le ayudaría a la ciudad y a la Cruz Roja a generar una corporación como en Medellín, para que la totalidad de los recursos volvieran a la Cruz Roja".

Siempre las máximas figuras de cada temporada deben asistir al festival. "Es más, hoy en día nos exigen al ir a contratar los toreros para Manizales que tienen que ir en el Festival. Ya no somos nosotros los que exigimos, sino ellos los que quieren apoyar el Hospital Infantil y ese día van en la mañana a donde los niños enfermos a manifestarles su cariño y apoyo. Ese ha sido el pilar fundamental de la feria, la garantía de que por lo menos nunca se va a perder dinero", expresó.

El primer festival en la capital caldense fue en 1998 y estuvo a punto de no realizarse por una invasión de polillas y mariposas en las lámparas que se pusieron para la iluminación nocturna. Debieron fumigar antes la plaza y al final se pudo dar. Las polillas no volvieron nunca más.

Esa idea del festival fue exitosa, decidieron desde la organización que se hiciera siempre nocturno con la procesión de la Virgen de la Macarena, las velas, todos los adornos litúrgicos y taurinos posibles y fue un tremendo éxito.

Sobre la tradición, el presidente de la Plaza de Toros de Manizales, Luis Bernardo Gómez Upegui, finalizó: "Hay muchas personas que dicen que solo van al Festival, que tienen un amor especial que se complementa con la llegada de la imagen de la Macarena, que la sacamos a darle la vuelta al ruedo, luego la oración que la hace el capellán de la plaza o el arzobispo. Se tiene eso que llena de sentimiento no solamente a las personas que están dentro de la plaza, sino a todos los taurinos. Grandes figuras del toreo que llegan a Manizales por primera vez se quedan aterrados viendo lo que es ese festival".



Datos del festival taurino*

-Cuarto festival para Antonio Ferrera. En los tres anteriores ha cortado cinco orejas y ha indultado un novillo-toro, Panadero, de Ernesto Gutiérrez en el del 2023.

-Tercer festival que toreará Cristóbal Pardo hijo. En los dos anteriores ha cortado 3 orejas.

-También será el tercer festival para Alejandro Talavante. En los dos anteriores ha cortado cuatro orejas, dos de ellas simbólicas al indultar en el 2015 a Cañonero, de Ernesto Gutiérrez.

-Otro que toreará su tercer festival de temporada es Emilio de Justo. En los dos pasados ha cortado tres orejas, dos de ellas simbólicas al indultar a Emir, de Ernesto Gutiérrez, en el festival del 2023.

-Tercer festival para Andrés Roca Rey. El peruano en los dos festivales anteriores ha cortado dos orejas simbólicas producto del indulto a Cuentero, de Ernesto Gutiérrez, en el festival del 2022.

-Segundo festival para Tomás Rufo. En el primero que toreó, de la temporada 2023, fue silenciada su labor.

-Felipe Miguel Negret será el primer novillero con picadores que toreará en la historia del festival desde que entró en el abono en 1998, aclarando que Marco Pérez en el 2022 lo hizo como becerrista.

-Será la presencia número 23 de la ganadería Ernesto Gutiérrez (con al menos un novillo-toro lidiado) en su historial en el festival taurino.

*Con datos de Rey Buitrago.

La previa del festejo nocturno será el desfile de la Virgen de la Esperanza Macarena, patrona de los toreros, a partir de las 6:00 p.m.