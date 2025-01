“Con unas cinco a seis demandas (...) vamos a tumbar eso como sea. Estamos decididos a que no se vayan a acabar los toros en Manizales”. Fue lo que les dijo el alcalde, Jorge Eduardo Rojas, a los toreros Daniel Luque y Alejandro Talavante el jueves previo al inicio a la noche del Festival Taurino.

El encuentro se dio este viernes en la Plaza de Toros durante la cuarta corrida de la temporada taurina de la edición 68 de la Feria de Manizales.

Tavalente se alegró por la defensa a la cultura de las corridas y añadió que la Feria se ve muy sana. Asimismo Rojas manifestó que estaba feliz por conocerlos. “Estoy entregado completamente a los toros. Soy un amante de este arte y esta cultura. Defiendo a mi ciudad y a los aman culturalmente esto en mi ciudad”, precisó .

Rojas añadió: “No dejo que unos pocos nos opaquen, y no me da pena salir a decirlo”.

Desde lo político

El representante a la Cámara Christian Garcés, en una conversación con LA PATRIA también dejó ver su respaldo a las corridas de toros.

Garcés mencionó que ​​hay unas pocas personas que quieren acabar con la Feria de Manizales, “destruyendo la feria taurina y la cabalgata, que son los dos eventos de talla nacional e internacional que diferencian a Manizales en el mundo”.

Asimismo, expuso que conciertos y rumbeaderos pueden haber en todas partes, pero eventos masivos, tradicionales como estos dos son pocos en los mil ciento cuatro municipios de Colombia.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.



Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.