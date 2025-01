PREGONERO | LA PATRIA

Son tres los libros que le están haciendo homenaje a los 70 años de la Temporada Taurina de Manizales. Entre ellos está 'De España... Sevilla. De América... Manizales. 70 años de la fiesta brava' del escritor Carlos Arboleda que en la segunda edición reúne la historia de todas las temporadas, como llegó la fiesta a Manizales, el periodismo taurino, los pasodobles y más.

El libro tiene un costo de $100 mil. Se puede conseguir en Ágora Café Libro, en Leo Libros y en LA PATRIA para los suscriptores con un precio especial.

LA PATRIA converso con Carlos Arboleda para conocer más sobre esta nueva edición.

¿Cómo fue la construcción del libro?

Soy taurino desde que estaba joven como la mayoría de manizaleños que siguen siendo taurinos. Nosotros somos ocho hijos y mi papá compraba dos abonos y nos llevaba a los mayores, entonces tengo la vena taurina desde que estaba joven. He sido escritor, hago parte de la Academia de la Lengua, he publicado 17 libros con este y cuando fuimos a cumplir los 60 años me dediqué a investigar porque no había mucho libros en la feria taurina, fue un trabajo de casi dos años, corrida por corrida, muchas tardes pasé en LA PATRIA.

Ahora para actualizarlo fui al Banco de la República, que ya hay mucha parte digitalizada y me dediqué a investigar porque llegó la fiesta brava a Colombia, por qué los toros en Manizales y resulta que Manizales casi que desde su inicio porque los conquistadores trajeron la cultura y trajeron la fiesta Brava a este continente y después los colonizadores antioqueños cuando vinieron a Caldas también trajeron las costumbres españolas.

Contiene la historia de la Feria Taurina, de los monosabios, del periodismo taurino, todas las corridas, los pasodobles, la fundaciónd de Cormanizales, entre otros.

Es un recorrido muy extenso por toda la historia, manejo mucho el sentido del humor, le meto anéctodotas simpáticas resultados de las entrevistas que hice.

¿Qué contiene el libro desde la parte visual?

Jaime Gómez es uno de los fotógrafos que lleva 50 años cubriendo la Temporada Taurina, todas las fotografías son de él. Hay aproximadamente entre 60 o 70 fotografías. El diseño es muy alegre, colorido, sobresale el rojo y el amarillo, colores característicos en los toros.

¿Dónde lo pueden conseguir?

La invitación para la gente...

Realmente es la biblia de la Feria de Manizales, tiene mucha información, son 540 páginas. Ahora salieron unos libros sobre estadísticas y otro libro sobre los 70 años, de Víctor Diusabá, pero este es el libro la verdad sin falsa modestia es el libro más completo que se ha escrito sobre la historia de la Feria.