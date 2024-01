PREGONERO | LA PATRIA

El torero español Antonio Ferrera ha impactado en la afición de Manizales. Lleva cuatro temporadas con siete actuaciones, en cuatro corridas y tres festivales con 11 ejemplares lidiados y la misma cantidad de orejas cortadas. Hoy, regresa al ruedo para lidiar la ganadería de Juan Bernardo Caicedo. También estará mañana en el Festival Taurino. LA PATRIA habló con él para conocer más de su trayectoria.

¿Cuáles son esos recuerdos más destacados en Manizales?

Los recuerdos y los sentimientos que me unen a Manizales son especiales por lo que he podido vivir, por lo que me ha transmitido una afición con personalidad, con un alma especial y eso gracias a Dios ha tenido una comunión especial, sobre todo con mucho sentimiento, con mucha alma y hace que siempre torear en Manizales sea un sinónimo de compromiso, de ilusión y de satisfacción enorme de poder expresar los sentimientos a un público que me transmite el suyo de una manera generosa y con cariño.

¿Cuál es la tarde más significativa en Manizales?

He tenido varias. Me acuerdo de una en la que corté tres orejas en una corrida de Juan Bernardo Caicedo, una puerta grande con una corrida del maestro Rincón y después otras como la del año pasado. He lidiado tardes en Manizales que han tenido un sentimiento y un sentido especial. No olvido las tardes en el Festival Taurino porque he vivido momentos inolvidables.

¿Espera ganar algún trofeo de la Temporada?

Es un sueño ganar la Catedral de Manizales para cualquier torero. Para mí es una ilusión que uno persigue cuando se viste de torero porque ese trofeo es preciado, significativo y especial.

¿Cómo es su relación con el toro colombiano?

He tenido un feeling importante con las ganadería colombianas y prácticamente en todas las ferias del país como en Manizales, Cali, Bogotá y Medellín (cuando estaba activa). He lidiado todas las ganaderías colombianas y he tenido suerte.

¿Cuál es su concepto del toreo?

No me baso en conceptos, sino en dejar llevar mis sentimientos, mi alma y mi exposición delante de un toro que es una fiera en pro a una creatividad que sale dentro de ti y a una imprevisibilidad que marca los ritmos de las faenas. Por eso, no me quiero basar en un concepto, sino tener la libertad de expresarse según las circunstancias que vaya encontrando en el ruedo.

¿Cómo es esa sensación cuando el público le pide poner banderillas?

Es un tercio que he hecho en mi carrera y como he dicho antes quiero tener la libertad, quiero que sea en momentos puntuales y a lo mejor en circunstancias me gusta expresarlo, pero no me quiero sentir atrapado o un esclavo de tener que banderillar por sistema, porque al final un poco lo que hemos comentado antes, me gusta tener el corazón abierto con la libertad para emocionar al público.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones del toreo?

Es muy importante, creo que también es una base, lo mismo que hay de base de toreros que estamos más consagrados. Los jóvenes emergentes que vienen dando un camino también ya importante es un caldo de cultivo para el toreo y le da una consistencia a todo el público que ve una corrida.

¿Cuál es el mensaje para la afición de Manizales?

Que vivamos una tarde de toros inolvidable y que la afición que vaya a la Plaza la viva con la misma pasión y el mismo sentimiento con el que lo voy a intentar hacer.

*Con datos de Rey Buitrago.

Tercera corrida

Hora: 3:30 p.m.

Antonio Ferrera

Daniel Luque

Juan de Castilla

Ganadería: Juan Bernardo Caicedo.