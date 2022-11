Una latina, la nueva Reina Internacional del Café

PREGONERO /LA PATRIA

Todas tienen estudios y una carrera universitaria, ¿cuál es la motivación para ser Reina Internacional del Café?

"He tenido la oportunidad de participar en diferentes concursos de belleza, pero simultáneamente curso estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela algo que me ha demostrado que son dos carreras que me ayudan a cumplir un sueño que es dejar en alto el nombre de mi país y enaltecer este fruto maravilloso que nos llena de alegría y felicidad como lo es el café de Colombia".

Con esta respuesta Ismelsy Velásquez, representante de Venezuela, se quedó con la corona de la edición 50 del Reinado Internacional del Café que se celebró anoche en el Teatro Los Fundadores que contó con el 100% de su aforo.

Desde un comienzo la joven, de 22 años, se destacó por su figura y anoche deslumbró en el escenario luciendo un vestido de columna de crepé de seda en tono mantecada, recamada en perlas boreales en geometría, con un escote en V y mangas casquillo, del diseñador Alejandro Fajardo, quien en el pasado vistió a la ganadora de Miss Universo 2013 en Rusia.

Horas antes

20 países se disputaron la corona de la edición 50 que estuvo contagiada por la covid-19, pues dos concursantes (Polonia y Japón) no participaron en la velada de elección y coronación al salir positivas en su prueba de coronavirus.

A las 7:00 p.m. comenzó el evento y las más ovacionadas por el público fueron Colombia, Venezuela y México. La primera salida fue en trajes típicos, que el público pudo observar detalladamente durante el Desfile de las Naciones.

La noche la animó Alkilados, y el montaje del escenario fue diseñado por la manizaleña Luisa Gil, quien se basó en el verde de las montañas, el blanco del Nevado y de aves como el Barranquillo y el Tucán para resaltar en dorado el número 50 del certamen. Al pasar por esta pasarela algunas candidatas hicieron coreografías que pusieron al público eufórico.

El jurado

Ana María Deibis, exreina de Panamá; María Stella Volpe, primera Reina internacional de Café; Varo Vargas, Míster Supranational; Juan Pablo Murillo, diseñador y Harry Levy, presentador .

Homenajes

Durante el evento, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le entregó el cordón de la Feria a los operario de Emas por la labor de limpieza que le hacen a la ciudad durante la semana de Feria. Asimismo, le dio las llaves de la ciudad a los cinco jurados de la edición 50 del Reinado Internacional del Café.



Ellas son las cinco finalistas: Estados Unidos (Rebecca Linn), Venezuela (Ismelsy Velásquez), El Salvador (Luciana Fernanda Martínez), Colombia (Mariana Loaiza Cifuentes) y Brasil (María Eduarda Valotto).

El Salvador sobresalió por el mejor cabello y obtuvo el título de segunda princesa. Aquí con su traje de gala.

Colombia se llevó el título de primera princesa y se destacó por la mejor sonrisa. Aquí con su traje de gala.

Estados Unidos obtuvo el título de tercera princesa. La respuesta que le dio al jurado le restó puntos aunque fue una de las favoritas.