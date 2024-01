PREGONERO | LA PATRIA

Sombrillas, sombreros y abanicos fueron los elementos que se multiplicaron ayer desde El Cable hasta la calle 25 (Centro) para protegerse del intenso sol que acompaña a la ciudad desde principios del 2024. Quienes los portaron se ubicaron a lo largo de la Avenida Santander para ver por primera vez a las 24 candidatas al Reinado Internacional del Café durante el Desfile de Bienvenida que tuvo una duración de aproximadamente tres horas.

En un principio las participantes eran 26. Sin embargo, Paula Londoño, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, explicó que dos de ellas ya no estarán en la competencia. Se trata de Haití (Fabienne Auguste) y de Uruguay (Antolena Molina). A la primera "no la dejaron salir de su país por su visa" y a la segunda "le cancelaron cuatro veces el tiquete y no responden. La única opción era que viajara el miércoles (hoy) y ya es tarde para el certamen", dijo.

Aparte de esto, este año no hay Reina de la Feria y de Manizales, como es tradición, porque, según Londoño, la Administración saliente no la nombró. Pese a ello, el público poco notó la ausencia y se centró en el paso de las reinas que se movilizaron en 15 yip decorados con imágenes alusivas a la ciudad. Desde ya suenan como favoritas Cuba, España, Venezuela y Polonia.

Agenda real hoy

10:00 a.m. Desfile Carretas del Rocío

3:00 p.m. Fashion Show en el centro comercial Fundadores

7:00 p.m. Elección Reina de la Policía

Francia (Manuella Paret) y Filipinas (Sieglinde Lampe) tuvieron en su yip una imagen alusiva a la Torre de Herveo.

Guatemala muy sonriente. Su vehículo contó con la imagen del Bolívar Cóndor.

7 mil globos biodegradables utilizó la Fundación Circo para elaborar un dragón y un pulpo. "Este proceso fue guiado por el maestro Víctor al que conocimos por la Red Latinoamericana de la Risa y fue una idea que vimos en el desfile de Valparaíso (Chile) en el que estuvimos y quisimos tenerla en la Feria porque aquí esto no se ve. Tanto a la saliente como a la entrante Administración le interesó la propuesta y esperamos en la próxima Feria batir el récord guinness", expresó José Fernando Usma, conocido artísticamente como Golo Volador.

Colombia (Ana Sofía Herrera) y Costa Rica (Yosely Ureña) portaron las banderas de sus respectivos países, pero sin duda por ser de la casa, fue la representante de Colombia la que más aplausos se robó.