"Es un gran honor ser la reina de la Policía. Representar a los policías colombianos y mostrar en mi país cómo son y cómo trabajan por su país. Un agradecimiento a los chicos que nos han colaborado en este certamen. Me he sentido muy segura en mi primera vez en sudamérica con el acompañamiento de ustedes", expresó Ágata Hanna Wdowiak, representante de Polonia al Reinado Internacional del Café, una vez fue coronada como Reina de la Policía.

La virreina fue Haití (Cassandre Jacques), quien también se mostró feliz por estar entre las favoritas. Las demás finalistas fueron Colombia (Isabella Bermúdez), Francia (Valentine Le Corre) y Venezuela (Lisandra Chirinos). Las preguntas que eligió el jurado estaban relacionadas con la cultura cafetera, la Policía y las mujeres cabeza de familia. Sin embargo, el traductor de Francia tuvo dificultades para traducirle la pregunta, incluso unas cuatro veces hizo el intento de darse a entender, pero el rostro de la concursante y del jurado expresó que no quedaron a gusto con la labor del joven.

Cassandre Jacques, representante de Haití, muestra su banda y corona que la acreditan como virreina de la Policía.

Las finalistas: Haití, Colombia, Francia, Polonia y Venezuela

Preguntas y respuestas

¿Qué mensaje quisiera transmitir a la niñez colombiana como embajadora de la cultura cafetera en el mundo?

Haití: "Quisiera trasmitir un mensaje a la comunidad manizaleña de que todos los niños puedan crecer sabiendo que el café es un patrimonio y que esta cultura reine".

En caso de ser elegida reina de la Policía Nacional de Colombia ¿cómo destacaría la labor de la institución a nivel internacional?

Colombia: "Son 132 años en los que han hecho ustedes historia, que nos han cuidado a los colombianos mi mensaje y mi labor si quedara como reina de la Policía sería darle a conocer al mundo la labor que ustedes realizan, darles el homenaje que se merecen porque la labor que hacen no es fácil, es un esfuerzo diario, es dedicación y es constancia".

¿Qué mensaje le daría a las mujeres colombianas cabeza de familia que luchan por sacar sus hijos adelante?

Francia: Quisiera decir que estas mujeres son reinas y las más fuertes que me he encontrado en la vida. Conozco en mi familia, sé que piensan en estos días y el mundo entero lo debe entender y conocer"

¿Qué sabe usted o qué ha aprendido acerca del café colombiano?

Polonia: "Es un placer para mi estar representando a Polonia en Manizales. Para ser honesta no era amante del café y no es mi pasión, pero cuando llegué a Río Blanco tuve la oportunidad de probar el primer café y cambio mi mente. Su sabor es inigualable y me encantó lo que estoy viviendo con el café colombiano. Quiero seguir aprendiendo acerca de la producción del café y llevarlo a conocer a mi país".

¿Qué beneficios traería para su vida personal ganar la edición 51 del Reinado Internacional del Café?

Venezuela: "Para mí ser la reina internacional del café me llenaría de mucho orgullo porque he descubierto que es tradición, es historia y es esencia, y hoy puedo decir que Manizales es como una taza de café porque con su esencia y tradición me hace vivir soñando"

Antes de la elección

El evento se realizó en la tarde de ayer en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Antes de elegir a las finalistas, las concursantes, uniformados e invitados observaron una muestra de rejoneo a cargo del rejoneador manizaleño Juan Pablo Gallego y de sus dos hijos. Asimismo, conocieron los equinos y uniformes con los que cuenta la institución.