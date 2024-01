Manizales le dio este lunes la bienvenida a 24 candidatas al 52 Reinado Internacional del Café con un desfile lleno de color, baile y música desde El Cable hasta el Centro de la ciudad. Propios y visitantes disfrutaron de las 15 carrozas y las comparsas.





Según Paula Londoño Vallejo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), este año no se cuenta con Reina de la Feria porque la Administración saliente no la nombró. Asimismo, se pasa de 26 candidatas a 24 porque a la representante de Haití no la dejaron salir del país por su visa y a Uruguay la aerolínea le canceló cuatro veces su tiquete y no le respondieron por lo que "la única opción es que viaje el miércoles ya es muy tarde para el certamen".