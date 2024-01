PREGONERO | LA PATRIA

La campana, las maracas, el güiro y el bongo hicieron eco el domingo en la Plaza de Bolívar. El oiga, mire, vea, de Guayacán, no solo toma fuerza en la Feria de Cali, en La Ciudad de las Puertas Abiertas también las mujeres tienen "sabrosura" y lo demostraron en la edición 17 del Encuentro de Melómanos y coleccionistas, Manizales grita salsa.

En esa "pista" en la que al principio se convirtió la Plaza de Bolívar mientras se invadía de fanáticos, poco a poco y de baile en baile cada quien se fue acomodando para disfrutar de este género hasta las 11:00 de la noche.

El artista esperado, Herman Olivera, cautivó a los asistentes, pues, según ellos, es el sonero más importante del momento y por ello era una necesidad asistir a la Plaza para bailar al son de pura salsa brava.

Los instrumentos no podían faltar. Aquí un asistente al son de las maracas.

Voces

Víctor Acosta

Quiero escuchar a Herman Olivera. Es el último gran sonero que queda en Colombia y vengo a verlo a él .

Yamile castaño

Me gusta todo. El ambiente , la música y me encanta toda la salsa. He venido a todos los encuentros, no me pierdo ninguno.

Augusto Giraldo

El ambiente acá es muy bueno, es una familia salsera. A todos nos gusta la misma música y por eso estamos acá en el evento.

Salomé Suárez

Me gusta escuchar la música y venir a bailar .

Santiago Lara

Me gusta mucho bailar, gozar y tener mucha integración con las personas.

Antonio Pino

El gusto por la salsa y por los coleccionista que son los mejores.

Los espacios para el baile se fueron reduciendo a medida que la gente llegaba al encuentro.

La campana fue tocada por varios de los asistentes.

Hermán Olivera fue el artista central de la noche y el que puso a bailar y a tocar toda la noche a quienes acudieron a la Plaza de Bolívar.