Los paraguas se quedaron cortos para cubrir a la multitud del fuerte aguacero que se desencadenó ayer durante el Desfile Solemne de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. No hubo más remedio que protegerse bajo los balcones de las casas y de los almacenes ubicados a lo largo de la carrera 22 para ver el paso de la imagen religiosa que este año sobresalió con un manto azul. A diferencia del público, quienes hicieron parte del desfile no corrieron con la misma suerte, pues unos se resguardaron de la lluvia con sombrillas o capas de plástico mientras que a otros no le quedó más remedio que mojarse todo el recorrido que culminó en la Plaza de Toros.

Las candidatas lucieron un traje cordobés. Como es tradición las aspirantes van caminando en compañía de sus edecanes al igual que las autoridades municipales.

El público se cubrió de la lluvia con sombrillas y capas de plástico.