La salida en traje de baño de las aspirantes al Reinado Internacional del Café ratificó el favoritismo de Brasil, pero restó popularidad a Colombia, Cuba, México y Venezuela, quienes desde el comienzo sonaban entre las favoritas. Asimismo, sumaron puntos Costa Rica, Polonia, Portugal y El Salvador, que pasaban desapercibidas. Incluso, esta última fue elegida la Reina de la Policía.

Adriana Betancourt, exreina y presentadora de televisión del Canal RCN; Nelson Beltrán, experto en maquillaje y asesoría de imagen, y Hernán Puentes, fotógrafo, conforman el jurado de la edición 53 del certamen y serán los encargados de evaluar a las candidatas hasta la velada de elección y coronación que se realizará este sábado en el Teatro Los Fundadores.

Sin embrago, fue Jorge Wilson Rodríguez, misiólogo y asesor de imagen con una trayectoria de 30 años en el cubrimiento de reinados nacionales e internacionales, el encargado de analizar la pasarela de las concursantes que desfilaron en la mañana de ayer en el Hotel Termales El Otoño. Conozca qué dijo.

Argentina

Daniela Martínez Córdoba, 24 años

Estatura: 1,74

Medidas: 92, 70, 92

Evaluación: "le falta preparación. No me explico cómo los organizadores escogen a las participantes. No le favoreció nada el traje de baño"

Bolivia

Fabiane Valdivia Zambrana, 25 años

Estatura:1,75

Medidas: 93-73-94

Evaluación: "Llena las expectativas de una reina, pero le hace falta tonificación y trabajar su cuerpo".

Brasil

Cristiane Stipp, 25 años

Estatura: 1,71

Medidas: 88-65-96

Evaluación: "Es de las candidatas con los mejores cuerpos. Tiene un conjunto armonioso, rosto, tiene todo para uno decir que esa es la reina".

Canadá

Arshdeep Thinded, 23 años

Estatura: 1,72

Medidas: 86-58-86

Evaluación: "Una mujer demasiado delgada. Le falta subir de peso y trabajar más el cuerpo".

Colombia

Camila Tascón, 19 años

Estatura: 1,71

Medidas: 88-70-98

Evaluación: "Le hace falta más cancha y necesita trabajar más su cuerpo".

Costa Rica

Ata Torres, 26 años

Estatura: 1,70

Medidas: 84-68-92

Evaluación: "Llenó las expectativas desde el principio porque tiene un cuerpo tonificado, bonito, armonioso y eso es algo que busca uno en una reina. Podría estar entre las cinco finalistas".

Cuba

Rachel Martín, 26 años

Estatura: 1,65

Medidas: 84-66-84

Evaluación:"Le falta preparación y trabajar más su figura".

Ecuador

Mariana Narváez, 27 años

Estatura:1,70

Medidas:86-60-90

Evaluación:"Una mujer delgada, que le falta preparación y tonificación"

El Salvador

Linda SIbrián, 23 años

Estatura: 1,79

Medidas: 92,63,95

Evaluación: "Tiene uno de los cuerpos más tonificados y armoniosos".

España

Ainara Martínez, 19 años

Estatura: 1,73

Medidas: 90-62-89

Evaluación:"No llenó las expectativas que teníamos para ser la reina Internacional del Café. Le falta tonificar y carisma, pero tiene un buen rostro".

Estados Unidos

Brianna Morales, 19 años

Estatura: 1,67

Medidas: 92-74-101

Evaluación:"Es un mujerón, pero no tiene preparación para estar en un reinado internacional".

Francia

Ilona Munoz, 23 años

Estatura: 1,63

Medidas: 87-63-90

Evaluación: "Es muy pequeña y le hace falta preparación".

Guatemala

Grecia Murillo, 21 años

Estatura:1,72

Medidas: 82-61-100

Evaluación: "No hay mucho qué decir. Es una candidata que no dimensiona lo que es un reinado internacional".

Honduras

Izza Sevilla, 18 años

Estatura: 1,74

Medidas: 92-64-92

Evaluación: "Tiene clase, porte, pero no ha trabajado su cuerpo".

México

Danna Larrañaga,

Estatura: 1,72

Medidas: 83-67-90

Evaluación:"Tiene chispa, pero le falta preparación y tonificación".

Nicaragua

Karla González, 23 años

Estatura: 1,69

Medidas: 90-64-97

Evaluación:"No hay mucho que decir porque también le hace falta trabajar su cuerpo y prepararse más".

Panamá

Melanie Ulloa Acosta, 25 años

Estatura: 1,70

Medidas: 88-58-94

Evaluación: "Ni fu ni fa".

Paraguay

Luz Marina Benítez, 24 años

Estatura: 1,69

Medidas: 87-67-102

Evaluación:"Le falta trabajar su cuerpo y preparación".

Perú

Gianella Giles, 23 años

Estatura: 1,62

Medidas: 89-65-96

Evaluación: "Es una candidata para un reinado de ciudad, no internacional".

Polonia

Martina Ruranska, 23 años

Estatura: 1,70

Medidas: 79,59,87

Evaluación:"Tiene una figura bonita y estará entre las cinco finalistas"

Portugal

Carlota Lobo, 19 años

Estatura: 1,74

Medidas: 79-59-87

Evaluación:"Es la mujer con el segundo cuerpo más bonito del concurso. Viene preparada, sabe manejar la pasarela y tiene todos los atributos para llevarse la corona este año".

Puerto Rico

Mariely Colón Sánchez, 22 años

Estatura: 1,75

Medidas: 92-69-97

Evaluación:"Le falta preparación y actitud".

República Dominicana

Nicole Reynoso, 26 años

Estatura: 1,75

Medidas: 86-66-96

Evaluación:"Tiene un cuerpo armonioso, bonito, pero le falta actitud y preparación".

Uruguay

Gala Brajús, 24 años

Estatura: 1,68

Medidas: 85-63-94

Evaluación:"Pasa desapercibida".

Venezuela

Valeria Cárdenas, 21 años

Estatura: 1,77

Medidas: 94-65-96

Evaluación: "No llenó las expectativas que teníamos entre las favoritas, pero tiene uno de los rostros más bonitos".

