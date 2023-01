PREGONERO | MANIZALES

El cielo de Manizales se llenará hoy de luces de colores con el Show Piromusical que ofrece la sexagésima sexta edición de la Feria, evento de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) con sus aliados Alcaldía de Manizales e Instituto de Cultura y Turismo.

Este Show, que ya es una tradición durante la semana de Feria, es en el estadio Palogrande a partir de las 7:15 p.m., pero para quienes no hayan logrado conseguir boletas de ingreso podrán verlo desde sitios estratégicos o por redes sociales (ver recuadro Otras opciones).

Ingreso al estadio

Andrea Acosta, jefe de comunicaciones de Chec, indica que serán unos 35 minutos de Show, hasta las 7:50 p.m. aproximadamente, y que las personas que hayan reclamado boletas podrán ingresar al estadio Palogrande a partir de las 4:30 p.m. cuando se abrirán las puertas hasta las 7:00 p.m. o hasta que las autoridades lo indiquen para cerrarlas.

Podrán entrar niños a partir de 5 años de edad, con boleta y en compañía de un adulto. Está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, alimentos y objetos contundentes. No se recomienda el ingreso de madres gestantes.

Acosta explica que las personas en condición de discapacidad tendrán un acceso especial por la puerta 17 de la localidad occidental. El resto de personas entrarán por las puertas sur 12 y 13, y occidental 15, 16, 17, 19 y 20.

El aforo del estadio será de unas 12 mil personas, cerca de 6 mil que llegarán con boleta gratis que entregó Chec y las restantes que fueron distribuidas a trabajadores de esta empresa y sus familias, por sus redes sociales, a los aliados del espectáculo y a medios de comunicación.

Deje el vehículo

Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, agrega que la capacidad del estadio se disminuyó un poco acatando recomendaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo y de Bomberos debido a que el sitio de lanzamiento de los juegos pirotécnicos aéreos es hacia el costado occidental del estadio.

"Este es un espectáculo de juegos pirotécnicos al ritmo de la música para quienes están dentro del estadio y los juegos aéreos se verán de varios puntos de la ciudad", señala Naranjo.

Recomienda, para quienes van a estar por fuera del estadio, llegar temprano a los puntos donde se va a observar el espectáculo, no dejar vehículos en las avenidas, en lo posible no utilizar vehículos particulares sino usar el transporte público o hacer recorridos a pie para no colapsar la movilidad.

Otras opciones

Los juegos aéreos se podrán ver desde sitios como El Cable, las avenidas Santander y Paralela, Centro y alrededores del estadio.

La Chec también transmitirá el Show por sus redes sociales @CHECGrupoEPM por Twitter, checgrupoepm por Instagram y CHEC Grupo EPM por Facebook.

Empresa a cargo

La Chec contrató otra vez como proveedor a Industrias Martinica Baquero, que nació en Manizales y lleva unos 15 años suministrando y manejando la pólvora de forma técnica. Para este 2023 hay cerca de 25 personas de Martinica Baquero trabajando en el Show, y hoy en la mañana, con apoyo de autoridades y organismos de socorro, harán el montaje.