La variedad de negocios es amplia: hay puestos de títeres, juguetes, ollas, ropa, alcohol, comida, ropa para muñecas, bisutería, libros y sombreros, etc.

PREGONERO | MANIZALES

En el corazón de la capital caldense, la Feria impregna el ambiente con comercio y algarabía. “Ay, Manizales del alma”, canta un grupo musical a la salida del cable aéreo, dando la bienvenida al recorrido que empieza en la carrera 23 con calle 31. Un puesto de ponchos y sombreros, representativos de esta festividad, es el primero en exponerse orgulloso ante turistas y locales.

A medida que se inicia el recorrido, el bullicio suena cada vez más estrepitoso. El Parque Caldas acoge personas de todas las edades y vendedores de todo tipo. Hay quienes se ubican en puestos hechos de madera y carpa, proporcionados por la Alcaldía, y otros quienes improvisan para exponer sus productos. Las personas que caminan alrededor observan los negocios y una que otra hace una compra. “Me encantan las ventas que se dan en las ferias, porque hay mucha variedad y es muy asequible todo”, opina Yaqueline García, quien mira qué comprar en un puesto de ropa.

FOTO | LA PATRIA

Este año, los capibaras o chigüiros fueron los artículos estrella.

Al avanzar por las calles hacia donde se acaba el espacio comercial, se nota una ligera disminución en la cantidad de personas que transitan. Cuando el clima no es favorable, tanto vendedores como clientes se espantan dejando la popular vía en soledad. A Jhon Jáiver Salazar, vendedor de correas, le corresponde un espacio sin carpa. Para proteger sus productos de la lluvia, los tapa con un plástico transparente. "Los organizadores tuvieron que tener en cuenta la facilidad y comodidad del vendedor. Yo trato de no usar mucho espacio de suelo para no obstaculizar el paso", explica Jhon.

El día continúa y los vendedores se llenan de expectativas para vender gran cantidad de sus productos. Según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) en Caldas, en las ferias del 2024 el 84% de los comerciantes aseguró que sus ventas aumentaron. Para Jhon Jáiver, esta es su segunda vez participando como emprendedor en la Feria y siente que el fin de semana es cuando mejor le irá en ventas, pues asegura es cuando llegan más turistas a la ciudad.

Las expectativas de ventas para otros vendedores no son tan altas, esto lo justifican por el clima de la ciudad en los últimos días. Juliana Salazar Giraldo, oriunda de Santa Rosa (Risaralda) y vendedora de bisutería artesanal, espera recuperar al menos 500 mil pesos del dinero invertido para traer su negocio a Manizales. Si bien ha tenido ventas, no han sido las que esperaba. A pesar de su perspectiva pesimista, menciona: "También vine para conocer la ciudad, nos han hablado muy bien de ella".

Comerciantes y transeúntes de la carrera 23 disfrutan del ambiente que se vive lleno de música, comercio y comida. En la calle 15, se finaliza el recorrido con un ambiente más parecido a la cotidianidad manizaleña. Se escucha sobre todo el ruido de los carros y si hay alguien caminando, es de paso. Sin embargo, los comercios no se acaban en dicha calle, pues siguen estando presentes en Chipre y Expoferias.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.