Si las expectativas son altas, las decepción también puede subir. Si no que lo digan los comerciantes consultados por LA PATRIA sobre su sensación económica tras la Feria de Manizales. Eso sí, no todo es negativo. Aunque aparecen como minoría, entre los entrevistados también hay mensajes de clara satisfacción tras las fiestas de la ciudad.

Diagnóstico

Juan Cruz, vendedor de papas fritas, patacones y chicharrones

Económicamente, la Feria ha sido pesada para mí porque no me han dejado trabajar como se debe. Nos han molestado mucho las autoridades. Las ventas han estado bajas, no se han movido mucho. El año pasado estuve acá y sí nos dejaron trabajar.

Luis Alfredo Espinoza, vendedor de pintaditos, pasteles, buñuelos y empanadas

Las ventas han estado duras. Me fue mejor el año pasado porque se vendió más. La gente compra menos este año por la situación económica del país. Además, en la Plaza de Bolívar era donde yo más vendía y ahí ya no me dejan entrar porque no tengo permiso oficial.

Alberto Correa Toro, vendedor de confitería, cerveza y agua

Han estado suaves las ventas en la Feria. Hace cuatro años que no salía a vender porque estaba trabajando en un local de frutas y verduras. Antes había más ambiente y se movía más. Las cosas cambian. En ese entonces se veía más gente y movimiento. La carestía actual es cosa seria.

Ashly Olarte Quintero, vendedora de helados

Las ventas han sido irregulares porque hay días en los que se vende mucho y otros en los que la gente solo pasa, mira y se va sin comprar. El año pasado fue mejor porque había más ánimos para consumir. Además, la Feria es muy repetitiva y las personas se cansan de eso.

Andrea Carolina Urdaneta, vendedora de helados y obleas

Las ventas han estado muy bien en la Feria de Manizales. El clima nos ha ayudado bastante. El invierno del año pasado fue fuerte y nos fue mal. Las ventas fueron muy bajas. Esta vez las ventas están siendo excelentes. Mi negocio empieza muy bien para el 2024.

Raquel Campaz Solís, vendedora de mazorcas, aborrajados y tortas de chócolo

Las ventas han estado suaves. No sé por qué la Feria inició el 5 de enero, en lugar del segundo día del mes. El año pasado me fue mucho mejor. La mayoría de vendedores dice lo mismo. La economía ha caído mucho y no iniciaron la Feria como se debía.

Arnold Fabián Ospina, vendedor de patos kawaii, ponchos, botas y sombreros

Los patos se han vendido mucho, pero los sombreros, los ponchos y las botas han caído demasiado en ventas. La gente no quiere comprar. No sé si es por la economía o porque ya casi no se apegan a la tradición que tenía Manizales. Si no fuera por los paticos, aguantaría hambre. Hace dos años me fue mejor.

Sandra Patricia Marín, artesana de Seda y Punto

Con la edición de este año, he participado 5 veces en la Feria Artesanal de Manizales. Nuestra especialidad son las ruanas, los chalecos, las bufandas, los pantalones y los chales. Me gusta que a esta Feria ha venido mucha gente.

Primera impresión

A falta de cifras oficiales sobre el cierre del comercio tras la Feria, Juan Carlos Franco, director de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), seccional Caldas, da luces sobre el desempeño económico del gremio en la festividad. "Tuve una reunión con los comerciantes de restaurantes y bares esta semana. Supe que el domingo fue increíble. Además, los hoteles tuvieron una alta ocupación. En Manizales, este año inicia con una dinámica mejor", analiza Franco.