Foto | Freddy Arango | LA PATRIA La cabalgata comenzó a las 9:30 a.m. desde El Arenillo, los caballos empezaron a ser desembarcados desde las 4:00 a.m. Al mediodía los participantes cruzaron el centro de la ciudad por la carrera 22. El también llamado desfile a caballo finalizó a las 10:00 p.m. en la glorieta de San Rafael.

Anoche al finalizar la cabalgata de la Feria de Manizales, cerca de las 8:00 p.m., se reportó la muerte de un caballo en el sector de la glorieta de San Rafael, sitio donde finalizó el recorrido.

El exconcejal y líder animalista Jhon Hemayr Yepes publicó en su cuenta de Facebook: "Última noticia. Ya hay un equino muerto. Ahí lo que queda es averiguar qué sucedió y ver cómo actuará la administración municipal".

LA PATRIA se comunicó con Rafael Giraldo, director de Asociación Caldense de Caballistas (Asdecaldas), quien confirmó el hecho, sostuvo que el caballo falleció de un infarto cerca de Homecenter, al finalizar el desfile a caballo. La organización del evento no dio más detalles. Se espera el pronunciamiento de la Alcaldía de Manizales.

Yepes estuvo desde las 6:00 a.m. haciendo seguimiento a través de sus redes sociales a la cabalgata, que se inicio a las 9:30 a.m. en El Arenillo. Reportó irregularidades como el alquiler de caballos, el consumo de licor y la presencia de equinos en horas no permitidas tras finalizar la actividad, a las 10:00 p.m. También mencionó algunas mejoras en la logística.

“Sí hacemos un llamado a que administración municipal investigue como tal desde la Ley de Protección Animal, la muerte del animal, ya que la versión que tenemos es que fue un infarto, pero no tenemos más detalles de qué fue lo que pasó. Cada año, hay siempre un caballo muerto y se hace necesario que las indagaciones determinen el fallecimiento y los demás que han ocurrido en años anteriores”, le dijo Yepes a Caracol Radio.

Antecedentes

En la cabalgata de la Feria de Manizales del 2017 dos caballos murieron en la vereda El Arenillo, desde donde partió la cabalgata. En ese entonces las autoridades explicaron que ocurrieron antes y no durante la activiad. A uno lo estaban bajando de un vehículo y le dio un infarto. Al otro también lo estaban desembarcando y se rodó cuatro metros por un barranco.

El año pasado un caballo fue sacrificado durante la jornada tras recibir la patada de otro equino que le generó una fractura de gravedad a nivel del fémur. En ese momento los veterinarios del evento hicieron la atención y debido a la gravedad de la herida le practicaron la eutanasia en el sitio.