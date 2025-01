PREGONERO | Manizales

Arranca la 68.ª edición de la Feria de Manizales, y caldenses y turistas le compartieron a LA PATRIA qué es lo mejor de vivir este evento. Destacaron a las personas, la geografía y la diversidad cultural.

Alba Milena Muñoz Orozco

Resalto nuestra ciudad, que es la segunda en todo el país a la que la gente quiere venir. Nos agrada que nos visite mucha gente porque va a ampliar el comercio en nuestra ciudad.

Robinson Toro Pérez

Hay mucho comercio, y eso genera más dinero para la ciudad. Eso es lo que más me gusta.

María Granada Orozco

Yo ya no asisto a toros, pero por tradición a mi mamá le gustaba. Ella es una persona de 96 años y toda una vida le gustaron los toros. También nos gustan los desfiles. Hay mucha programación buena para venir a ver a Manizales.

Jaime Cárdenas

Me gusta el desfile de las reinas, las casetas e ir al estadio a los conciertos de dan allá. Los desfiles son muy bonitos, primero los hacían con caballos, ahora con carros. Son muy tradicionales.

Javier Uribe Morales

Me gustan las Ferias porque viene gente de otras partes, conocen la ciudad y se llevan una buena una buena impresión de lo que son los manizaleños. Me gustan los desfiles de los desfiles, los alumbrados y la amabilidad de la gente.

Jorge Eliécer Cifuentes

La gente que viene a visitarnos. Se llevan a una imagen de Manizales muy elegante, de subir a Chipre a ver el alumbrado tan hermoso que hay. También la cabalgata. Todo en general es muy hermoso aquí en Manizales. Es único.

Leonel Cardona

Es maravilloso todo, las corridas, los desfiles. Yo invito para que se acerquen y conozcan los sitios maravillosos que tiene Manizales: el Nevado del Ruiz, los desfiles, las Carretas del Rocío y las fondas.

Diana Higuera

Me gusta la amabilidad de la gente de la ciudad. También los desfiles, que son muy organizados y muy bonitos.

Vivian Andrea Higuera

Me gusta la amabilidad de la gente y la cantidad de eventos gratuitos, porque hay muchas personas que de pronto económicamente no les alcanza para asistir a los eventos que tienen costo. Y a pesar de todo de todo lo que se genera alrededor de la temporada taurina, es una tradición que ha tenido Manizales durante muchos años, entonces también me parece bueno.

Óscar Cardona Grajales

Lo que más me gusta es ver a tanta gente que se reúne, tanta gente que viene a disfrutar. Compatriotas y no compatriotas. Destaco lo típico que sacan, de la región y de otras regiones.

Ana Rocío Villa

Las reinas son lo que más me gusta. Se vive mucho ánimo, mucha alegría.

Paula Andrea Gil

Me gusta la cabalgata; por la alegría, los animales, la gente. El ambiente es diverso, y de por sí la cabalgata es muy bonita.

Diego Gómez Restrepo

Las corridas tradicionales son muy buenas. Y lo que más me gusta son los espectáculos, el reinado, los desfiles, las casetas, las fondas y los espectáculos en general.

Gloria Gómez Restrepo

Las personas que vienen de otro a conocer, me gusta participar con ellos. Disfruto los desfiles, las corridas, que sea todo el día bien soleado, que pasemos bien rico y que todos seamos felices en la Feria.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.



Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.