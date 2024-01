PREGONERO | LA PATRIA

En un apretado encuentro en la noche del sábado, Gustavo Rúa, artísticamente conocido como El Orejón, se llevó la corona y es el nuevo rey del Festival Nacional de la Trova al imponerse en la ronda del diablo sobre sus tres contendientes.

La final comenzó con ocho trovadores, de los cuales algunos venían compitiendo en una preliminar que se disputó desde el 9 de enero. Otros clasificaron directamente. En la primera ronda salieron 'La Ardilla', Sandra Milena Muñoz, trovadora del Valle, y el caldense Leonardo Ortiz, 'Aventurero'. Previo a las rondas de los seis finalistas, hubo demostración de música llanera.

En esa ronda salieron por la puerta de atrás Juan Carlos Vargas, 'Alacrán', quien es el actual rey de trova en Medellín; y el caldense 'Gacela'. En la ronda del diablo (como se le conoce en la jerga popular) fue un todos contra todos entre los cuatro mejores trovadores de la competencia: 'El Orejón', 'Mekato', 'Neruda' y 'Matraca'. Finalmente, la noche coronó a Rúa como el rey del Festival Nacional de la Trova y a Velásquez como el virrey.

Los ganadores

Rey: Gustavo Rúa (El Orejón), de Cartago (Valle del Cauca)

Virrey: Eduard Velásquez (Mekato), de Itagüí (Antioquia)

Príncipe: Edwin Alzate (Neruda), de Marinilla (Antioquia)

Conde: Daniel Escobar (Matraca), de Medellín

La trova gustó

Neider Alexander Arias

Admiro la creatividad, comunicación y capacidad que tienen los artistas. El favorito es El Orejón.

Tatiana Lemos

La destreza que tienen es admirable, pero también la parte musical me gusta mucho. Voy por El Aventurero.

Julián Blandón

Me gusta como convierten una palabra al azar y la vuelven una obra de arte. No tengo un favorito.

Sandra Hernández

Es la primera vez que vengo acá a este festival. Ya he estado en otros de la región y siempre me gustan. No tengo favorito.